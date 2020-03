Yatra, lector de cuentos: 'La generosidad se debe convertir en hábito'

Como había hecho un viaje reciente al exterior, Sebastián Yatra fue de los primeros en adoptar el aislamiento voluntario. Y cuando en el país se vio la necesidad de quedarse en casa, el cantante decidió dedicarle un tiempo cada noche, a las 7 p. m., a leer cuentos para niños vía Instagram Live.

Ha tenido un promedio de entre 20.000 y 30.000 personas conectadas simultáneamente a su lectura. Y empezó a invitar artistas como Carlos Vives y Álex Campos. En pocos días, se volvió una cita esperada.



Esta noche, por ejemplo, se la dedicará a las fábulas de Samaniego. El sábado tendrá como invitada a su lectura a la primera dama María Juliana Ruiz y el domingo su invitado será Juanes. Por escrito, Yatra le contó a EL TIEMPO cómo ha crecido este inesperado proyecto.

¿Por qué escogió leer cuentos para niños y no hacer un recital?



Lo que está pasando no es normal, así que ¿por qué hacer algo normal, algo que ya hago? La idea nació en estos días de cuarentena, el ejercicio que hice fue ponerme en los zapatos de los niños, que son tan inquietos, que necesitan quemar su energía y estar entretenidos.



Pensé en sus papás que hacen un esfuerzo porque tienen que limpiar, cocinar, trabajar desde sus casas, lidiar con el estrés de esta situación y estar pendientes de las tareas de los pequeños, organizando sus rutinas. A las 7 p. m. ya estarán rendidos, así que darles una mano, haciéndome el ‘contador de cuentos’, cantándoles y orando con ellos antes de dormir era buena idea para ayudar.

¿Cómo llegaron sus invitados?



Pensé hacerlo durante una semana, y ya no tiene final. Pensé en hacerlo solo y recordé que Carlos Vives rescató esta riquísima obra literaria de Rafael Pombo, así que ¿por qué no?



Luego pensé que sería ideal invitar a otro amigo nos diera un buen mensaje del cielo, que pudiera acercarnos a Dios y pensé en Álex Campos. Luego dije: ‘A Colombia hay que mantenerla unida, ¿quién le canta a nuestra tierra y me puede ayudar a ser consciente de que si me cuidas, yo te cuido?’. Y ahí llegó Juanes, y así ha ido tomando un rumbo perfecto.

Habrá tenido respuestas conmovedoras...



Estos momentos son tan delicados y estamos tan sensibles que cada día hay una historia linda. Me conmueve ver la unión de las familias, el talento de estos chiquitos. Un niño me cantó una de mis canciones con su guitarra y se me salían las lágrimas. Esas muestras de afecto y las risas de los niños me hacen pensar que hacemos bien nuestro trabajo.

La idea nació en estos días de cuarentena, el ejercicio que hice fue ponerme en los zapatos de los niños, que son tan inquietos, que necesitan quemar su energía y estar entretenidos FACEBOOK

TWITTER

¿Cómo escogió los cuentos que lee?



Tengo un equipo de duendes que me ayuda a organizar cada noche mágica de cuentos. Pensamos en tener siempre una enseñanza a partir de cada lectura. Teníamos que remitirnos a los clásicos de la literatura y a personajes célebres como los hermanos Grimm, Pombo o Samaniego.



¿Qué lección le deja esta experiencia?



Que somos uno. Que tu me cuidas, yo te cuido. Nuestros actos afectan inevitablemente al otro, que la generosidad se debe convertir en un hábito, que el amor es la fuerza más potente del universo, que nuestra fragilidad es evidente y que la fortaleza, la tranquilidad y la paz del alma la encontramos de rodillas ante Dios.

LILIANA MARTÍNEZ POLO

CULTURA