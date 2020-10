Así será la "fiesta virtual" de cumpleaños de Yatra con sus amigos

El cantautor paisa Sebastián Yatra celebrará este jueves su cumpleaños con una fiesta virtual con todos sus "amigos", durante la que lanzará su nuevo sencillo "Chica ideal", aunque aseguró en una entrevista que esto no significa que esté "desesperado por buscar novia".



"Todo lo contrario", dijo el artista, que llega a los 26 años "soltero y sin compromiso" y con muchas ganas de seguir experimentando con la música y expandiendo sus experiencias artísticas.

"Cada etapa tiene su encanto y ahora estoy muy bien con cómo está mi vida. Obviamente, este no es el 2020 que tenía planificado, pero es un año que, a pesar de la situación y el pesar por los que están sufriendo, en lo personal me ha dado cosas buenas", manifestó.



Una de esas cosas es "Chica ideal", una colaboración con el artista puertorriqueño Guaynaa, que representa un paso más hacia la complejidad y variedad musical que Yatra ha buscado para su tercer álbum de estudio, que espera sacar a principios de 2021.



(Lea además: ¿El regreso con disco de Stevie Wonder, luego de 15 años?)



"Una de las cosas que más me gusta del tema es que es una canción muy alegre y ligera, pero que no por eso es simple desde el punto de vista de la producción", indicó el artista.



El video, que lo grabó en Miami, mantiene el mismo tono, al pretender ser una fiesta de cumpleaños para el artista en 2021. "Como este año no podemos celebrar juntos, nos fuimos al año que viene", explicó Yatra, quien se declaró "feliz" con el resultado.



Aunque intentó hablar del tema, la sonrisa pícara de Yatra permitió confirmar que "Chica ideal" es una especie de juego con las fantasías de sus fanáticas, muchas de las cuales se ofrecieron a consolarlo después de que anunciara en mayo el fin de su relación con la actriz y cantante argentina Tini Stoessel.



La ruptura de los artistas y el coqueteo en las redes con Danna Paola, con quien semanas después sacó el tema "No bailes sola", fueron discutidos con miles de tuits y comentarios en Instagram.



Aunque en el pasado ha dicho que "pasa" del drama en las redes, esta vez parece estar animando la reacción de sus fans."Hay muchas niñas hermosas allá afuera, veremos qué pasa", respondió ante la posibilidad de que muchas fanáticas consideraran el título del tema como una invitación.



Los más de seis meses que lleva la pandemia le dieron a Yatra "mucho más tiempo" con sus padres y hermanos de lo que había tenido desde que era "chiquito", canciones como "TBT", "No bailes sola", "A dónde van" y ahora "Chica ideal", además de las inesperadas invitaciones a conducir Premios Juventud y los Hispanic Heritage Awards.



Otros planes importantes quedaron en nada. El artista tendría que estar terminando este octubre de grabar una serie con Stoessel en Argentina.



(Le puede interesar: Cuando Diomedes volvió a los escenarios después de salir de la cárcel)



El proyecto se postergó inicialmente y ahora está cancelado. "Eso de la actuación es algo que me inquieta mucho y tengo en deuda. Lo quiero hacer", señaló el artista.



También pensaba haber ido de gira con Enrique Iglesias y Ricky Martin, pero de ese proyecto aún no se despide.



"Lo movimos para 2021, espero que se den las condiciones necesarias para poder disfrutar con los fans de una forma segura", expresó.



Entretanto, se prepara para la gala de 2020 de los Latin Billboards, para la que tiene dos nominaciones: "Mejor canción latin pop", por "Date la vuelta", y "Mejor artista latin pop". El espectáculo tendrá lugar en Miami el 21 de este mes.



También tiene una cita el 19 de noviembre, con dos nominaciones para los Latin Grammy, en las categorías de "Canción del año" y "Canción pop del año", ambas por "Bonita"; su colaboración con Juanes.

Otras noticias de la música: