Yaneth Waldman y la felicidad hecha de mandalas

Si había una pareja que daba la sensación de unidad en el programa de televisión El desayuno, era la que conformaban Iván Lalinde y Yaneth Waldman.

A pesar de que este espacio desapareció por bajo rating, quedó entre ellos una gran amistad, que ahora se consolida en A las diez nos vemos, un programa virtual que va lunes, miércoles y viernes, a las 10 a. m.



Los dos amigos hablan de todo: “De entretenimiento, de cosas que le interesen a la gente. Algunas veces vamos a cocinar, lo importante es pasar un rato agradable, su estructura puede cambiar”, comenta Waldman.



Pero ese no es su único nuevo proyecto. La actriz y presentadora lanzó su libro, Waldmandalas, en el que invita a la gente a pintar estas expresiones.

Waldman dice que se aficionó a esta práctica hace 25 años. “Todos los días coloreo mandalas. Me dan paz, tranquilidad, me llevan al estado de meditación”.



Lo del libro se le ocurrió un domingo, “entre la tarde y la noche. Llamé a María Riaño, la persona que me ayuda con mis asuntos laborales, y le dije que a mí, con tanta coloreadera, nunca se me había ocurrido diseñar un libro. Yo lancé esa idea, y a los 10 minutos ella me dijo que ya había conseguido editorial y me puso a trabajar”, cuenta Waldman (Bogotá, 16 de octubre de 1962).



Su relación con estas “representaciones simbólicas espirituales y rituales del macrocosmos y el microcosmos, utilizadas en el budismo y el hinduismo”, como son definidas, comenzó un día que estaba en el consultorio de una bioenergética.



“Mientras esperaba, vi en una revista médica la figura de un mandala y llegué a mi casa a buscarlos por internet. Al comienzo imprimía las figuras y las pintaba, hasta que empezaron a llegar los libros”.

Además, con la repetición de Chepe Fortuna, por RCN, los fines de semana, volvió a aparecer como actriz, representando a Matilde viuda de De la Rosa. “Yo empecé en 1982, en Pequeños gigantes, y ahora que se repiten estas producciones, a veces las veo, me río mucho y me acuerdo de las locuras de hacer televisión”.



Su pasión por la actuación también la ha llevado al teatro, participando en musicales como Annie, El mago de Oz, El soldadito de plomo, Avenida Q, La brujita Bru y Creo en mí, entre otras.

