Me explico, soy más o menos el mismo de antes, pero los sistemas de reconocimiento de huellas dactilares decidieron dejar de certificar mi identidad.

El último episodio fallido en el que intenté probar que sí soy el que digo ser fue en el intento de renovar mi licencia de conducción. Aprobé todos los exámenes de motricidad, audición, visión y salud con resultados sobresalientes (modestia muy aparte), pero al intentar subir el resultado a la página del Runt empezó el calvario.



Ninguno de los diez dedos de mis manos resultó legible por el huellero digital, ninguno de los cuatro empleados del centro de salud logró comprobar que no estaba suplantando a nadie, a pesar de que cada uno de ellos intentó hacer que mis huellas fueran reconocidas usando crema, presionando arriba y abajo, cambiando de dedo, ubicando la máquina en posiciones inconcebibles, nada.



Nada funcionó. La alternativa para obtener mi nueva licencia fue renunciar ante el Runt del reconocimiento de mi identidad a través de huella dactilar, o sea, otro calvario.

(Tal vez quiera leer: Roselyn Sánchez y la otra vida de ‘La isla de la fantasía’)



La alternativa que ofrecen para validar que sigo siendo el mismo consiste en

comprobar mi sinceridad a través de un capcioso sistema de preguntas.



En el primer intento, el sistema me rechazó porque afirmé haber tenido relaciones comerciales el siglo pasado con un banco que no figura en mi historial. Gran error.



La máquina empezó a sospechar de mí y fue dificultando gradualmente los cuestionarios siguientes.



En la segunda ronda volví a fallar porque no reconocí las placas de un vehículo que tuve hace cuarenta años, ¡Cuarenta años! En mi frustración, llegué a pensar que para la renovación de la licencia también exigen tener memoria fotográfica. Sin muchas esperanzas, contesté a ciegas la quinta o sexta ronda de preguntas y ahí ocurrió el milagro. Salí aprobado. Estoy convencido que el sistema se apiadó de mí ante tanta persistencia.



Superado el interrogatorio, solo faltaba definir mi nueva categoría como conductor, pero en ese momento se abrieron las puertas del mismísimo infierno.



El funcionario a cargo me advirtió con gesto de desprecio que podía salir rechazado de mi nueva categorización y que podía perder los pagos realizados para este trámite inverosímil. A esas alturas, yo tomé su advertencia como un acto de terrorismo, solo me falto gritar.

(Le puede interesar: Tito Puente: 100 años del nacimiento del 'rey del timbal')



La pesadilla terminó después de varios viajes, intentos, pagos y discusiones cuando finalmente me entregaron la licencia renovada, pero mi incredulidad sigue.



No puedo creer que la Registraduría, el Runt y entidades como las notarías o los bancos solo cuenten con un sistema obsoleto para identificar a las personas. Es obsoleto porque a muchos se nos borran las huellas dactilares con el tiempo o con el uso, en mi caso, por la práctica del piano.



Para no ser tratados como impostores, los deshuellados necesitamos otras formas de validar nuestra identidad.



Columna de Óscar Acevedo, músico y crítico musical. Correo: acevemus@yahoo.com