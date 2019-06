Las calles de Neiva ya están llenas de Sanjuanero

Desfiles, carrozas, cabalgatas, reinados y muchos artistas musicales le darán vida este año a las fiestas de San Pedro en Neiva, uno de los festivales más grandes de Colombia. Desde el 15 de junio al 1 de julio, las plazas, las calles y los parques de la capital del Huila se convertirán en el escenario de 75 eventos culturales.

Durante 16 días seguidos, más de 20.000 personas podrán disfrutar “una rumba de sol a sol”, asegura la actual reina Nacional del Bambuco, Tania Alejandra Rodríguez, quien explica que otro de los atractivos de las fiestas son sus conciertos.



Este año, entre los artistas que harán parte de esta ‘rumba’, se encuentran Darío Gómez (‘rey del despecho’), Paola Jara, Jessi Uribe, Espinoza Paz, Richie Ray y Bobby Cruz.



Por la inmensa tradición que las acompaña desde la colonia, las fiestas de San Pedro han servido para resaltar el folclor huilense. Por eso durante estos días, la música, los bailes, las comparsas y la gastronomía le han brindado al departamento una identidad que es reconocida a nivel nacional.

Baile típico. Foto: Cortesía Fiestas de San Pedro

Así, pareciera como si las calles de Neiva estuvieran vivas por tanto color que las ilumina. Los cientos de personas que lucen trajes típicos de la región hacen bailar el Sanjuanero huilense a cualquiera que se cruce por estos caminos.

Incluso hay un espacio para el misticismo, pues en el transcurso de las fiestas unas embarcaciones con máscaras alusivas a los personajes míticos del Tolima -como la ‘Llorona’, la ‘Madremonte’, el ‘Mohán’, la ‘Patasola’ y muchos más-, recorren el vasto río Magdalena.



Pero, entre todos los atractivos que ofrecen las fiestas de San Pedro, los reinados son uno de los más apetecidos por los opitas y los extranjeros. Se escogen cuatro reinas: Reina popular, señorita Neiva, señorita Huila y reina Nacional del bambuco.

“Siento que es importante que la gente se entere de que nuestro país es rico en cultura y en tradición. En otros países nos admiran por eso, allá no vas a encontrar este tipo de reinados”, explica Tania Rodríguez, quien este año se despedirá de su corona como Reina Nacional del Bambuco dejando la vara muy alta -además de haber sido la primera candidata, después de 56 años, en representar al departamento de Boyacá-.

Agrega que haber sido reina le permitió ser una embajadora de Colombia en otras partes del mundo. “Yo estaba posando en las playas de Cancún con mi traje típico y se me acercaba la gente y me preguntaba: ‘¿de Colombia?’. Qué bonito que vean tanto color y de una vez lo asocien con nuestro país”, asegura.



Para ella, ser reina se convirtió en una pasión y siente que pudo inspirar a muchos jóvenes a seguir su camino e interesarse por el folclor colombiano. “¿Cómo no vamos a sensibilizarnos con nuestras tradiciones, con lo que bailaban nuestros abuelos? Para mí esto es mágico”, reflexiona.



Por toda esa magia que llegó a su vida con el Sanjuanero y la gente del Huila, repite una y otra vez: “Péguese la rodadita a estas tierras maravillosas con gente maravillosa, no va a querer irse”.



Información de programación en: https://www.corposanpedro.org/



MARIA CAMILA BOTERO CASTRO

ESCUELA DE PERIODISMO MULTIMEDIA EL TIEMPO