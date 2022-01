La temible Medusa (la Gorgona del título), a quien mató Perseo hace miles de años, ha resucitado. Su propósito es posar su mirada petrificante sobre Wonder Woman, a quien ni siquiera conoce, por la influencia malévola de sus hermanas y por el pecado de ser la campeona de la diosa Athena, quien la condenó y, entre otras cosas, transformó su pelo en serpientes.

Esta simple premisa es la base de Los ojos de la Gorgona (un arco de Wonder Woman originalmente publicado con el intraducible título de Stoned), que se ocupa de contar una historia de la superheroína esencial de DC y que, al hacerlo, corre todos los riesgos y, la mayoría de las veces, cosecha los frutos.



El arco, que recoge los números 206 a 213 de Wonder Woman, fue publicado entre septiembre de 2004 y abril de 2005 y cimentó en la historia el papel de Greg Rucka al frente de esta obra.



Es fácil ver por qué Rucka es considerado un autor esencial de Wonder Woman. Consciente de la necesidad de traer al personaje a una nueva luz, el escritor elige enfatizar su rol como diplomática y la inserta en el mundo de los humanos como embajadora de las amazonas.

El arte de este tomo estuvo a cargo de Drew Johnson y Ray Snyder, que son cofundadores del Studio Phoenix en Georgia (EEUU). Foto: DC Comics

Es, valga decir, una labor suficientemente complicada sin que te persiga un monstruo que vuelve piedra a quienes lo miran.



El arte estuvo a cargo de Drew Johnson y Ray Snyder, cofundadores del Studio Phoenix, en Georgia (Estados Unidos).



Es, lamento decir, exponente de ese estilo práctico de la era digital, y aunque cumple su función, no es lo más destacado del libro.



Como en otros tomos, la historia transcurre de manera fluida, tanto, de hecho, que es difícil identificar en dónde termina cada tomo individual.



Y hay excesos, propios de esta clase de historia, como la presencia de un minotauro benévolo y el recargado villano final, pero esos detalles –que no necesariamente molestarán a los fans– se compensan con una historia sólida, bien contada, que al final se las arregla para incluir el ineludible guiño al papel de Wonder Woman en la Liga de la Justicia. Es un epílogo con apuestas personales, que le da al libro un final redondo, satisfactorio.

