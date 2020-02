Wolverine: ¿hombre, asesino o animal?

Es normal ver al hombre fuerte que es Wolverine. Un mutante cuya vida le ha enseñado que no hay espacio para la debilidad.



Sin embargo, en esta entrega, Wolverine: Arma X, el personaje principal no es el superhéroe ni el ‘civil’ Logan. Se trata de la bestia, detrás del hombre y del héroe, que emerge de lo más profundo de su ser luego por los experimentos a los que fue sometido para que su estructura ósea fuera de adamantium.

Esta entrega, imperdible para los seguidores del mutante, explica con detalle los experimentos inhumanos a los que fue sometido Logan y entrega un relato denso y complejo que ha ayudado a transformar la simpleza de este personaje para convertirlo en el ícono de X-Men que hoy se conoce.



Su carácter atractivo y su personalidad dual son apenas la punta de un iceberg de emociones dolorosas por las que este personaje ha pasado y que el lector descubrirá en esta entrega.



Además, las preguntas de seguidores de cómics y de películas, como ¿Logan es un asesino, un animal o un samurái?, ¿cómo obtuvo sus garras?, ¿quién le implantó el adamantium?, ¿por qué es indestructible? quedarán al descubierto para entender cada vez más un poco del pasado, muy amplio, del superhéroe.



Realmente, aquí es donde nace Wolverine, en medio de escenas crudas y experimentos osados, peligrosos e ilegales, pero avalados por el gobierno.

Es fácil conectarse porque, en medio de la atención de todos a su alrededor, Logan no es visto como una persona. Su ser es reducido a un simple pero importante experimento por el que no se siente un ápice de compasión.



Por su puesto, su cambio es inmediato. Sus nervios se vuelven más sensibles, y el dolor es tan infame que no hay forma de librarse. Al arrebatarle la vida, la identidad y transformar su pensamiento, este hombre quedará a merced de sus instintos básicos: hambre, sed, sueño y dolor, reaccionando de forma irracional a todos los estímulos que desconoce.



Si ya la historia es envolvente, las viñetas no se quedan atrás, y es evidente que la misma persona se encargó del guion y el diseño gráfico: Barry Windsor-Smith transformó la cuadrícula convencional del cómic para crear la importancia que merece cada escena.



Hay colores muy fuertes, que de inmediato impactan la vista. Se siente la anarquía de cada trazo, y las superposiciones mantienen alerta al lector, como si en cualquier momento todo se fuera a salir de control.



Entonces, esta entrega es una verdadera joya de la ‘Colección de novelas gráficas de Marvel’. Un perfecto complemento para seguidores del universo marveliano, los X-Men, para coleccionistas y para quienes saben algo o mucho de la historia enigmática de Logan.

