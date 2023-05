Tener el apellido Van Halen y ser el hijo de una de las leyendas de la guitarra ha sido un reto para la vida de Wolfgang van Halen. Su padre, Eddie, fue una de las estrellas del mundo de rock y un virtuoso de las seis cuerdas que convirtió su apellido en una banda mítica; así que el panorama para este hombre de 32 años, que se ha abierto un camino propio en la carretera de la música, en realidad nunca ha sido fácil.

Pero él se lo toma con calma. Desde pequeño fue testigo del impacto Van Halen y conoció la sensación de estar cerca de una gran estrella. Lidió con entereza los ataques y reacciones de odio cuando sustituyó al bajista de toda la vida del grupo: Michael Anthony. ¡Nepotismo!, gritaron los fanáticos más radicales, quienes gestaron una campaña de matoneo para un Wolfgang, que en ese momento, con solo 16 años, aguantó con estoicismo.

Quería estar cerca de Eddie, ayudarlo a encontrar una nueva razón para divertirse y crear grandes canciones tras una batalla muy dura contra la adicción a las drogas.

Cuando ‘bajó la marea’ y el joven bajista se afianzó al clan familiar (el baterista era su tío Anthony van Halen), fue creciendo la necesidad de crear su propia historia. Tras lanzar con Van Halen el disco Different Kind of Truth (2012), seguir en giras y probar como músico en una agrupación llamada Tremonti, el chico, cuyo nombre era un tributo a Mozart, comenzó a trabajar en un disco en solitario y crear sus propias composiciones.



Al morir Eddie van Halen, el 6 de octubre de 2020, su hijo participó en tributos y afianzó su gran proyecto personal: Mammoth WHV. Un año después lanzó su álbum homónimo cargado de hard rock con un sonido muy contemporáneo, gracias a canciones como Don’t Back Now o Horribly Right, demostrando que tenía su propio sonido, su propio estilo, y hasta fue nominado a un premio Grammy en la categoría de mejor canción rock por Distance.

Ahora está trabajando en su segundo disco –no se complicó y le puso Mammoth II–, del que ya ha revelado su sencillo Another Celebration At The End Of The World, que tendrá diez canciones y en el que promete un giro musical interesante, sin escapar de los límites del rock puro.

De hecho, adelanta que Right?, otro de sus temas, tiene una fuerte inspiración en los Beatles. Pero mientras afina detalles de un disco que verá la luz en agosto de este año (él tocó todos los instrumentos durante la grabación), Wolfgang van Halen sacó tiempo para responder nuestro ‘Cuestionario sonoro’.

¿Qué lugar lo inspira?

Realmente creo que el estudio de grabación es mi lugar. Uno está envuelto en ese espacio en la producción de la música, de las melodías.

¿Canta en la ducha?

Es gracioso, realmente lo hago todo el tiempo. Además, no importa lo ocupado que esté, siempre estoy pensando en canciones y la ducha es uno de esos lugares donde se te pueden ocurrir cosas muy chéveres.

¿A qué artista imitaba cuando era pequeño?

Puedo pensar que a mi papá, estaba en casa viéndolo tocar la guitarra y era chistoso, porque al principio yo no tocaba la guitarra, lo primero que toqué fue la batería (quizá emulando a su tío Alex van Halen), pero realmente siempre imitaba a mi padre: Eddie van Halen.



¿Qué instrumento le encantaría aprender a tocar?

Creo que todos los que toco (bromea, es multiinstrumentista), canto, toco guitarra. En realidad me encantaría cada día tocar mejor la guitarra.

¿Un concierto inolvidable en el que haya estado como público?

Creo que uno en el que vi hace unos años a Peter Gabriel y Sting en el Hollywood Bowl, fue un concierto realmente emocionante.

¿Qué canción le recuerda su adolescencia?

Cualquiera de Blink 182. Ese grupo me recuerda cuando era un chico en la escuela. Sin duda, era mi banda favorita.

¿Qué canción de cuna le cantaban sus papás?

No tengo ni idea, no puedo recordar, le voy a preguntar a mi madre (la actriz Valerie Bertinelli).

¿Recuerda el primer disco que compró?

Pues el primer disco que tuve fue Enema of State, de Blink 182; me encontraba con amigos para escuchar el disco, que venía con letras explícitas, porque mi mamá no me dejaba oírlo, así que tenía una versión censurada y más tranquila.

¿Y su primer concierto?

Fue cuando tenía 15 años, fue en realidad un show para amigos y algunos familiares en Los Ángeles en el 2007 y fue muy emocionante.

¿Con qué canción prende usted una fiesta?

Con Sledgehammer, de Peter Gabriel.

