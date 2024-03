Willy García celebra 30 años de carrera: 'La salsa está más viva que nunca'

Willy García es sinónimo de la salsa de Buenaventura. Su voz se ha escuchado desde la década de los 90 en grandes éxitos del género, y su carrera es el reflejo de la perseverancia. No en vano, su familia siempre le insistió en “intentar el sueño”.

Ese anhelo se ha ratificado durante más de tres décadas. En el barrio Lleras, donde creció, tocaba salsa con las ollas de la casa. Hoy ya celebra 30 años de carrera artística con una gira.

“¿Y entonces?”, dice el primer verso de una de sus más grandes producciones que millones han dedicado a sus parejas en el país. Pero paradójicamente es una de las preguntas que lo hicieron detenerse en varios momentos para atreverse a cambiar. Porque su carrera está llena de puntos de inflexión.

Sus melodías se escucharon por primera vez en la orquesta La Combinación y en Integración Porteña. Pero fue en 1989 cuando se consolidó en La Suprema Corte, como el intérprete de exitosas canciones como Escombros, Por qué fallaste y Quiero quedarme en ti.

Jairo Varela lo escuchó, e ingresó al mítico Grupo Niche: Gotas de lluvia, La magia de tus besos y Eres fueron algunos de los temas que cantó. Nueve años después se independizó y formó Son de Cali, con Javier Vásquez. Con esa agrupación fue nominado a los Grammy por el álbum Creciendo, con canciones como La sospecha.

En 2011 escogió hacer una carrera en solitario y presentó Sigo presente. Este sábado es el primer concierto de su gira 30 años, 30 éxitos en vivo, en Medellín, que luego llegará a Bogotá (6 de abril) y Cali (27 de abril).

¿Qué expectativas tiene?



Esta es una gira de celebración. Tengo un poco más de 30 años en la industria, pero decidimos hacer un recuento de toda la evolución que afortunadamente he tenido en mi carrera. Estoy muy feliz por el cariño del público. Es una oportunidad para compartir con muchos colegas y artistas internacionales, amigos que han decidido acompañarme. Vamos a revivir momentos cuando yo estaba con La Suprema Corte y éxitos como Escombros, Por qué me fallaste, Quiero quedarme en ti. Y la gente va a poder ver ese inicio, en el 91, con los mismos cantantes y líder, el maestro Andrés Viáfara. En Bogotá van a estar mis amigos de Herencia de Timbiquí. Cada ciudad va a tener artistas invitados. Va a estar, por ejemplo, Elvis Magno. Se van a emocionar igual que yo.

Usted ha escrito unas buenas páginas de la de la salsa en Colombia. Ya es parte de la enciclopedia del género.



Ahora que empezamos a organizar y hacer el recuento, uno entiende que se han dado pasos importantes de la salsa colombiana para el mundo. Hay varias canciones que las identifican en todo el mundo y tengo la fortuna de haber participado en ellas. Esta celebración es la oportunidad para recordar que son más de tres décadas apostándole a este género, que es mi pasión y que me ha permitido tener un repertorio amplio.

¿Cómo ve el panorama actual de la salsa?



El panorama de la salsa es interesante. El que habla de la fiesta si estuvo buena o mala es el que va. Entonces, si se le pregunta a un joven al que le gusta la música urbana cómo estuvo el show, entonces va a decir que estuvo regular, pero si le pregunta a un salsero, va a decir lo contrario. La salsa está más viva que nunca. Seguimos llenando estadios y fiestas gigantes, y seguimos participando en premios, aunque los espacios se han reducido. La salsa no admite calificativos. La salsa está y estará. Eso les demuestra a seguidores y a la industria que seguimos siendo líderes.

¿Ha sido difícil ser solista después de ser miembro de agrupaciones como Grupo Niche?



Es difícil cuando el público no te acompaña, pero en mi caso, he sido bendecido de mantener el respaldo. Cuando se habló de la celebración había expectativa. No fue fácil decidir ser solista, pero me doy por bien servido, tengo nominaciones a los Grammy Latino y a los premios Lo Nuestro, porque cuento con un público que ha sido constante y me acompaña.

¿Cuáles son las anécdotas que más atesora?



Indudablemente, el ingreso al Grupo Niche, que fue una oportunidad de estrellas. El encuentro con Gilberto Santa Rosa fue como cuando se cumple un sueño. Ser amigo de tu ídolo, cantar con tu ídolo y gozar de la admiración de tu ídolo. Fue una oportunidad para estar en el panorama mundial de la salsa. Entre esos momentos también está cada una de mis grabaciones, que han representado un momento único en mi carrera.

Junto a Gilberto Santa Rosa y reconocidos artistas y productores, Willy García grabó la canción. Foto:Archivo particular

¿Cómo podría definir su sello personal?



Mi timbre de voz y forma de cantar que, además de ser un salsero, tener buen tiempo, ritmo y creatividad, hay un color que está en la mitad de todo. Mi voz se adapta a cualquier estilo y eso permite que el público me reconozca con facilidad. Por eso me han llamado la voz dulce de la salsa o el sonero de todos los tiempos.

¿Haber nacido en Buenaventura ha influenciado su estilo?



Quizás, es la esencia que tengo. Uno nace con los tambores. Pero cuando tienes el talento, te llega en cualquier momento y lugar, y es algo que se aprende a desarrollar. Lo cierto es que el haber nacido en Buenaventura es una ventaja enorme porque yo mezclo el folclor del Pacífico, el sonido de las olas y cosas de la naturaleza en mi voz.

¿Cómo va su fundación Yo Tengo Fe?



Muy bien. Es liderada por mis hijos y familiares en Buenaventura. Tenemos a más de 200 niños y jóvenes recibiendo clases. Han aprendido de muchos instrumentos y de música que antes desconocían. Estamos logrando el objetivo: que niños y jóvenes tuvieran una oportunidad y le sacaran partido al talento. De esa manera les quitamos jóvenes a la calle y a la violencia.

¿Qué se necesita para que perdure la salsa?



Se necesita que la gente siga escuchando lo que se hace y se les dé oportunidad a los nuevos talentos. Los espacios se han reducido. Ya no hay un canal o emisora que promueva los géneros tropicales. Si nos dieran más espacio, los jóvenes se vincularían más. Aunque también nos hemos encargado de seguir cautivando a las audiencias.

DAVID ALEJANDRO LÓPEZ BERMÚDEZ

EL TIEMPO

En redes: @lopez03david

berdav@eltiempo.com

