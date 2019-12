Willie Colón pide la salida de Maduro del poder

El legendario músico Willie Colón dijo que tal como se encuentran las cosas, no "tan calientes", puede darse la posibilidad de una reconciliación con el cantautor panameño Rubén Blades.

"Yo nunca digo nunca, tú sabes", respondió Colón en un coloquio la noche del 4 de diciembre con músicos y periodistas que se extendió hasta la madrugada del 5, previo al concierto que tendrá junto al salsero Marc Anthony en Ciudad de Panamá.



El trombonista (Nueva York, 1950) consideró en ese sentido que "siempre hay un número, hay una razón en que se puede llegar a un acuerdo", y "como están las cosas hoy, en verdad no están tan calientes como antes, quién sabe".



En anteriores ocasiones el cantautor panameño y exministro de Turismo Rubén Blades ha descartado la posibilidad de una reconciliación con su antiguo compañero musical que pueda significar volver a compartir el escenario.



El distanciamiento entre ambos artistas se dio a raíz de un pleito legal por supuesto incumplimiento de contrato iniciado por el trombonista. Rubén Blades actuó junto a Colón en mayo de 2003 en un concierto organizado con motivo de los 25 años del disco Siembra en el estadio Hiram Bithorn de San Juan, Puerto Rico.



Colón, quien en septiembre de 2007 aseguró que no consideraba a Blades como un "amigo", interpuso la demanda en mayo de 2007 para exigir el pago de 115.000 dólares por su actuación en el espectáculo.



Tras su separación de Héctor Lavoe (1946-1993), Colón hizo dupla con Blades, con quien grabó en 1978 el álbum musical Siembra, considerado en su momento como el de más éxito de ventas para al sello Fania, así como el titulado Canciones del solar de los aburridos (1981) y The last fight (1982).



Finalizada la etapa con Rubén Blades, con quien formó una de las parejas musicales más exitosas en la salsa, el legendario trombonista dio inicio a la suya como cantante y grabó éxitos como Amor verdadero, Oh, qué será, versionando el tema de Chico Buarque; Talento de televisión y El gran varón, entre otras.

Sacar a Maduro

Pero Colón no habló solo de música. En el encuentro, lamentó la crisis que se vive en Venezuela que ha obligado a miles de personas a huir del país, y afirmó que la única vía para una salida a esta grave situación es "sacar" del poder al presidente Nicolás Maduro.



"Hay que sacar a Maduro, Maduro tiene que salir de ahí", dijo el salsero, un severo crítico del presidente venezolano e indicó que tiempo atrás Venezuela era un país de fuerte economía y un "mercado increíble", pero que ahora todos sus amigos "que son artistas en verdad, están sufriendo porque todas las promesas (del socialismo) son mentiras y el país está por el suelo".



Agregó que "hay que hacer algo por ayudar a los venezolanos de alguna manera, porque están regados por todo el mundo sufriendo".



De acuerdo con datos de Naciones Unidas, al menos 4,5 millones de venezolanos han abandonado su país en los últimos años huyendo de la crisis económica que tiene a la mayoría de la población en la miseria y en la que uno de cada cuatro requiere asistencia humanitaria urgente.



"Es una pena, una tragedia, no entiendo cómo el público permite que estas cosas sigan sucediendo", remarcó el trombonista.



Colón se explayó también en el largo coloquio sobre otros temas relacionados con su carrera musical, su decisión de hacerse cantante, el apoyo que recibió en sus primeros años en Panamá, la inspiración que recibió del trombonista Barry Rogers y la fortuna de contar con el talento del "genial" Héctor Lavoe en la etapa que va de 1967 a 1974. Forjador tanto de Lavoe como de Rubén Blades,



Colón destacó que pasó "horas y horas" en el estudio junto a estos dos artistas, una experiencia "chévere" pero que "de repente es como un matrimonio en el que tú quieres hacer algo y ellos, no quieren no ir para allá, no tienen ganas. Es difícil, y luego de la ruptura con Rubén dije no voy a meterme con otro cantante, voy a cantar yo, al principio casi me caen a pedradas. Al fin se acostumbraron o yo me puse mejor, no sé", expresó en tono de broma



Efe