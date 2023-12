'Mi papá murió mientras yo estaba al aire': William Vinasco abre su corazón en Navidad

William Vinasco Ch es un coleccionista. Sus bienes más preciados van desde autos deportivos, miles de discos de acetato guardados en una bodega, decenas de radios antiguas que tiene en exhibición, alguno que otro palo o bola de golf de un torneo importante y hasta notas de prensa que otros colegas han escrito sobre él, las cuales imprime, enmarca y cuelga alrededor de su oficina, ubicada en el edificio de su compañía Radiopolis.



“Mi gusto por la radio nació cuando era niño, pero lo que no me imaginé es llegar a vivir de la voz con el paso del tiempo. Me imaginé viviendo como sacerdote o un abogado, pero nunca por estar frente a un micrófono”, soltó incrédulo el hombre de cabello grisáceo, tirando a tonos blancos.



Estaba sentado en el escritorio, vestido formalmente, en medio de una sala de reuniones que lleva casi intacta desde hace aproximadamente 25 años, a excepción de algunos objetos que se van agregando a sus estanterías. Hablaba con una sonrisa en su rostro y una seguridad en su tono de voz que solo la pueden dar los años de experiencia.



En 2023, William cumplió medio siglo en la radio. Su voz quedó haciendo eco en la memoria de los colombianos debido a su conocida narración deportiva en disciplinas como el ciclismo y el fútbol, siendo, especialmente, la compañía del ‘gol’ de la selección Colombia del ‘Pibe’ Valderrama, ‘Tino’ Asprilla y Freddy Rincón.



William Vinasco trasmitiendo un partido de la Selección. Foto: Sumnistrada

El hombre lleva 50 años colándose en los recuerdos de los colombianos con su compañía en los momentos felices de la Selección y de la época navideña y Año Nuevo con su representativa oración que se escucha minutos antes de las doce del 31 de diciembre o con los conocidos juegos de ‘aguinaldos’ en donde ha regalado discos, casas, carros, apartamentos y más.



Su nombre completo es William Vinasco Chamorro. Nació en Bogotá el 21 de mayo de 1951, pero su familia tiene orígenes vallecaucanos. Es el segundo de seis hijos de Tulia Chamorro y Jorge Vinasco, una modista y un sastre, quienes, según información suministrada a este diario, cosían los uniformes de los empleados de varias embajadas.

A los 72 años, se consolida como un periodista y locutor reconocido, tiene una compañía radial que se compone de las emisoras Candela y Vibra Bogotá, además de contar con estaciones de radio AM en todo el país. No conforme con eso, es dueño de un campo de golf en Briceño, de restaurantes y bares.



Se debe destacar que Candela, una de las emisoras donde mantiene un programa, clasificó en el Estudio Continuo de Audiencia Radial (Ecar) en el cuarto lugar de las más emisoras más escuchadas en Bogotá en el primer semestre de 2023. Sin embargo, su éxito no empezó así.



El locutor de los mil y un trabajos

Inició en los ochenta, en un cuarto que quedaba entre la sala y la cocina de su casa. Allí montó ‘Acuario estéreo’, la primera versión de la, ahora conocida, emisora ‘Vibra Bogotá’.



Su primogénita, Karen, recuerda estar rodeada del mundo de la comunicación y música desde que tiene memoria. Al final, todos se terminaron involucrando: William narraba y su mamá hacía la programación.

“Él trabajaba de las 5 a la 1 de la mañana. Verlo en la casa era prácticamente imposible, podía durar días sin almorzar, sin cenar, era una persona que estaba conectada todo el tiempo con su trabajo”, comentó Karen Vinasco, actual CEO y vicepresidente de Radiopolis.



Para la mujer, quien es una figura conocida en las emisoras, era muy complicado pasar tiempo con él cuando era niña. Desde temprano en la mañana lo veía ocupado en la cabina “haciendo su radio”, como si se tratara de un reloj, a las 5 a. m. en punto ya estaba al aire, a mediodía se iba a hacer un noticiero y los fines de semana se marchaba a narrar fútbol en el Campin.



Facebook Twitter Linkedin

El conocido locutor lleva medio siglo en la radio con su voz inconfundible y no piensa en el retiro. Foto: Sumnistrada

“Yo lo veía cuando me llevaba a trabajar con él, y a mí claro que me gustaba pegármele e ir a los partidos. Pero, aún así su vida era muy dura en esa época”, agregó la hija de Vinasco narrando sus primeros años de vida, no siendo poco porque para el momento en el William que adquirió la frecuencia radial “no tenía ni un solo peso”.



El hombre había decidido vender una yegua, su primer carro, un apartamento y su negocio de lavaseco que había abierto en Unicentro y Chapinero, para poder conservar la otra mitad de dicha emisora que, eventualmente, le daría sus primeras ganancias significativas. Se la compró a ‘don’ Germán Tobón, gerente de Todelar Radio, una cadena que le dio diferentes empleos en emisoras como Radio Tequendama.



Tobón era el hombre con quien, tiempo atrás, había decidido comprar la frecuencia que funcionaba como la emisora comercial de una empresa. Se quedó cada uno con el 50 por ciento, pero luego los presidentes de la cadena le advirtieron a Tobón que no se podía tener una señal fuera del circuito de la empresa, dejándole dos opciones: se la vendía o la compraba.

Y así, con un presentimiento de que este nuevo emprendimiento sí funcionaría, William gasto sus ahorros. Cuando decidió comprar la emisora, el hombre, que en esa época lucía cabello negro y bigote, llevaba varios años pensando que su pasión era la radio.



“Yo era muy afiebrado oyendo. Escuchaba música, trasmisiones de ciclismo, de fútbol y me acuerdo que, cuando mi hermano tenía un taller en el último piso de la casa, solía coger la aguja del tocadiscos, la envolvía en una hoja de cuaderno e interrumpía la programación, o sea la música, para darle la hora y la noticia”, contó.



A pesar de ello, William Vinasco tuvo diferentes trabajos antes de tener la oportunidad de ingresar al ámbito del periodismo. Para él, la locución fue una “casualidad”.



El hombre justifica la cantidad de oficios que ha ejercido porque le gustaba ahorrar y eso fue lo que le inculcó su madre desde pequeño.



Entre algunos de sus emprendimientos y trabajos estaba el alquiler de cuentos, la venta de pólvora, el comercio de hamburguesas, ser taxista, el negocio de una máquina de lavaseco, (casi) un abogado y, además, cura.



“Antiguamente, uno no decidía la profesión, se la decidían los padres. Mi mamá quería que fuera cura y mi papá abogado, entonces les di gusto a los dos”, dijo. En pro de cumplir, a los 17 empezó a ir misas y a dedicarse a las ceremonias en Semana Santa, mientras que iniciaba su carrera de derecho en la Universidad Jorge Tadeo Lozano.



Esto, hasta que un día del año 78, le llegaron a ofrecer becas de Argentina para estudiar comunicación social en el Comité Federal de Radiodifusión. Aquella, casualmente, era la profesión que ejercía en sus tiempos libres desde adolescente, después de que el rector de su colegio, Agudelo Giraldo, escuchara su voz en un concurso de poesía.



El directivo decidió llevarlo a la emisora Kennedy con el padre José Vicente Echeverry, quien lo dejó haciendo el turno del miércoles en la noche, difundiendo avisos parroquiales debido a su tono y forma de hablar.

Los altos y bajos de la vida del locutor

“Yo creo que transmitía emociones y por eso me recuerdan. Yo me convertí prácticamente en un hincha a través de un micrófono, haciendo fuerza o mostrando la tristeza cuando un juego no salía como queríamos”, explicó que con su estilo se encargaba de relatar de forma distinta los partidos, aprovechando la música, los dichos y la emocionalidad.



Especialmente porque cuando empezó a narrar lo hacía desde un televisor, en una época en la que los colombianos estaban acostumbrados a silenciar el sonido de la pantalla y subirle a la radio, quienes, según su opinión, lo hacían con más energía y de forma inmediata.



William tuvo que idear estrategias para captar la atención de las personas, una de las más conocidas fueron sus dichos que llegaron de forma improvisada en las trasmisiones mientras trataba de distinguir las jugadas de cada uno de los jugadores. Frases como "mucho toque-toque y de aquello nada”, “esta noche no me esperen en la casa” o el de "final, final, no va más", se quedaron.

Facebook Twitter Linkedin

William Vinasco era el narrador del ‘gol’ de la selección Colombia del ‘Pibe’ Valderrama, ‘Tino’ Asprilla y Freddy Rincón. Foto: Sumnistrada

El locutor logró acompañar a la Selección Colombia en dos de los momentos que él llama cumbres en su carrera: el Mundial Italia 1990, cuando Rincón hizo un gol en los últimos minutos del segundo tiempo y en medio del canto se quedó sin aire; y el 5 a 0 contra Argentina en el estadio de River, “cuando mandamos a repechaje al país vecino. Esos fueron 5 goles narrados con el alma”.



Sin embargo, además de su ‘performance’ frente al micrófono, en donde pone su voz un decibel más ronco y profundo y su pronunciación se vuelve perfecta, se pueden identificar momentos humanos en medio de esas trasmisiones en vivo llenas de ajetreo, aspectos de su vida cotidiana que se cuelan en su trabajo. El nacimiento de su tercer hijo fue uno de esos momentos.



“Yo estaba con Adolfo Pérez en el Estadio Olímpico de Los Ángeles (Estados Unidos) y ese día estaba jugando la Selección Colombia contra Corea. Vamos perdiendo uno - cero y justo en la mitad del partido Adolfo se me acerca y me dice ‘acaba de nacer Williancito'”, rememora William. Luego, se queda sin palabras. Se suponía que el nacimiento de su hijo sería hasta la próxima semana. Sin pensarlo, apenas se terminó la trasmisión, arrancó para el aeropuerto.



Otro de los recuerdos que tiene es la muerte de su padre. En medio de un ‘en vivo’ del noticiero TV HOY, recibió en su bíper un mensaje que le informa el fallecimiento de Jorge Vinasco. “Ese fue mi momento más triste porque él era todo, mi inspiración, mi alcahueta”, concluyó.

'Mi máxima pena fue no llegar a ser alcalde':William Vinasco Ch., gobernando con caché



Una nueva profesión se levantaba entre sus ideales. William Vinasco Che se lanzó a las elecciones a la Alcaldía de Bogotá en 2000 y de nuevo, 7 años después.



Este personaje, tan inesperado en el área, se había unido a la carrera política por el segundo cargo más importante del país porque, según cuenta, "creía que podía hacer algo por Bogotá". Sin embargo, tras sus derrotas contra Antanas Mockus y Samuel Moreno Rojas, decidió dar un paso al costado y continuar con sus negocios.



"Mi mamá se preocupó mucho, hasta se enfermó. Me decía 'Mijo, yo no lo veo a usted en política, me gusta escucharlo narrar... hágame caso, retírese que es para problemas y no faltan los enemigos. Esto no va a terminar bien'", contó, mientras hacía memoria. Para él, en el ambiente político se vivían constantes tensiones y presiones por cada palabra que decía, dejándolo inmerso en algunas polémicas.



A pesar de todo, el locutor deportivo recuerda sus candidaturas como innovadoras y juveniles e, indiscutiblemente, apoyadas por los tintes de la derecha y el conservadurismo.



Hay que recordar que, cuando se hablaba de Vinasco, se hablaba de un fenómeno que pasó de "la radio a las calles". En las encuestas iba hacia adelante y lograba posicionarse fácilmente en los tres primeros lugares.



Este periodista y dueño de varias emisoras arrastró, en sus meses de candidato, pasiones en los barrios de Bogotá, tal como lo había hecho durante toda su vida como narrador de fútbol. Sin embargo, no volvió por un tercer intento.



Ni siquiera lo pensó cuando, tres años después, cuando el expresidente Santos le propuso ser la cabeza del Partido de la U o nuevamente ser candidato. La empresa y su mamá se interpusieron.

La cosa que 'más le gusta hacer en la vida'

Facebook Twitter Linkedin

Vinasco considera que relata de forma distinta los partidos, aprovechando la música, los dichos y la emocionalidad. Foto: Sumnistrada

De alguna forma, Vinasco terminaba siempre volviendo a la comunicación y a la radio. Así, entre anécdotas, amigos, viajes y años de trabajo, su carrera se forjó, en lo que para él es “una de las dos cosas que más le gusta hacer en la vida”: la locución.

Por ello, sin quejarse, se levantaba en la madrugada, salía a trabajar y volvía en altas horas de la noche, sin verificar el día del año, él era consciente de la importancia de su voz en los oyentes.



Karen, su hija mayor, comenta que gracias a este trabajo, sus navidades y Año Nuevo solían comenzar a la una de la mañana, justo después de terminar la última trasmisión.



Aun con más de 70 años se sigue levantando a 5 de la mañana, siendo uno de los primeros en llegar y últimos en salir de su emisora, que con los años convirtió en compañía.



Ahora, sentado en su oficina, un museo de sus pasiones y experiencias, puede ser consciente de que sigue siendo ese conductor de taxi amante de la radio, ese joven que rompió un récord Guinness por la trasmisión más larga, un jugador de golf aficionado y el locutor que hoy acompaña las navidades de los capitalinos.



"Llevo 50 años en esto y yo creo que siempre corrió por mis venas", concluye. Y los colombianos asienten.

