“Quiso estudiar el Etna y el Vesubio, pero el destino le dio el Teide y el Chimborazo; solo quería ir a México y a Perú, pero el destino lo arrojó a Venezuela y a la Nueva Granada; buscaba otros ríos, pero el destino le ofreció el Orinoco y el Magdalena; pensó estudiar los Andes solo en el Perú, y el destino se los dio en la Nueva Granada, donde está toda la vegetación equinoccial, la más diversa y compleja, y allí lo proyectó”.



Así describe el escritor William Ospina lo que fue la increíble aventura y expedición por América del científico Alexander von Humboldt, que inspira su nueva novela ‘Pondré mi oído en la piedra hasta que hable’, que presenta en esta Feria Internacional del Libro de Bogotá.

El autor tolimense cuenta que llevaba muchos años “soñando” escribir la vida de Humboldt, y luego de ponerle punto final tuvo una epifanía en su corazón. “Ahora sé que era un libro sobre mi asombro creciente por el mundo en que nací. Verlo a través de los ojos de alguien venido de tan lejos me ayudaba a sentir su extrañeza, a percibir mejor lo bello y lo misterioso que nos oculta la costumbre”, cuenta.



Desde sus primeras lecturas juveniles sobre la expedición del científico alemán y de su compañero de viaje Bonpland, Ospina había creado ya una especie de película inolvidable en su cabeza.



“Siempre vi en mi imaginación ese par de hombres recorriendo las montañas, navegando por ríos inmensos, cruzando selvas, seguidos por una caravana de mulas o bueyes cargados de instrumentos, la ciencia hecha aventura, orillando el peligro, no solo el amor por el riesgo sino el riesgo de amar, el vértigo de conocer”, explica el autor de ‘El país de la canela’.



Sin embargo, el desafío literario de contar la vida de Humboldt como él lo soñaba no era fácil. Cuando ya llevaba una primera versión de la novela, con 250 páginas, el autor comprendió “que por ese camino no lograría salir al otro lado, que me iba a perder en una selva de palabras y de datos, y tuve que comenzar de nuevo”.

‘Pondré mi oído en la piedra hasta que hable’ lo publica Literatura Random House. Foto: archivo particular

Se propuso, entonces, encontrar la manera de ir hilvanando fragmentos dispersos y de tratar de convertir a Humboldt en el hilo que uniera tantas preguntas sobre su prolífica vida. Hasta que lo consiguió. En la novela, como anota Ospina, “hay capítulos de piedras, de vientos y corrientes marinas; uno sobre el mar, otro sobre los ríos, sobre las plantas, sobre los pájaros, sobre los pueblos nativos, la política, la arqueología, y el desafío fue tratar de conseguir que no se pierda el sabor de la aventura, la intensidad física de los hechos”.



Tenía claro que ante todo, la novela tenía que ser un viaje. “Algo arriesgado, asfixiante, sudoroso, que pica y que duele, que en un momento fatiga y en otro relaja. Espero haber logrado un poco siquiera de ese intento”.



Un viaje similar en el que logró montar a sus miles de lectores con aquella trilogía de la conquista, conformada por esa tres novelas totales que son ‘Ursúa’, ‘El país de la canela’ y ‘La serpiente sin ojos’.



En ‘Pondré mi oído en la piedra hasta que hable’, como gran parte de sus obra precedentes, entre las que también se destacan ‘Las auroras de sangre’ y ‘Guayacanal’, Ospina (1954) continúa esa obsesión por dejar un testamento literario sobre la riqueza inconmensurable no solo de nuestro país sino de la región latinoamericana.



“Creo que hay que hablar de lo que se ama. Y creo que al mundo solo se lo puede reconstruir desde los territorios. Es curioso, pero la globalización, que pareció que iba a anular todo lo local cambiándolo por una mirada universal, más bien ha ido visibilizando cada sitio. Hay que salvar al agua en cada arroyo, a las selvas en cada árbol, pronto va a terminar la época en que se creyó que todo se podía gobernar desde un centro, ahora cada punto es el centro, como quería Pascal. Y no hay lugar y no hay persona que no sean indispensables para ese renacer”, anota el autor.



Ese asombro que Ospina va descubriéndole al lector a lo largo de este viaje por nuestra América, también lo relata maravillado en un aparte el propio Humboldt, cuando le cuenta al joven quiteño Carlos Montufar, lo que fue llegar a la Nueva Granada:



“Hemos tenido la fortuna de viajar por los llanos de Venezuela, de navegar las selvas del Orinoco, de visitar la isla de Cuba, y después de que una tempestad nos arrojó a las costas de la Nueva Granada, todavía nos cuesta creer lo que hemos visto. Podría hablarles horas de las ceibas de melenas de Mompox, las tecas de hojas grandes de los samanes del Valle del Cauca, de los achiotes granate de Mariquita, de los cerros de Santafé amarillos de alcaparros y de algarrobos, de los ocobos en flor de Ibagué, los guamos y los guásimos de Cajamarca, los carboneros de los riscos de la cordillera, los guaduales de Quindío, los cámbulos que pintan el cielo de azafrán, los helechos y las palmas, troncos, hojas y flores insospechados por todas partes. Y ustedes saben que aquí basta con ascender unos metros para que la vegetación ya sea otra, como si la imaginación del inventor se inspirara con las temperaturas y las mutaciones del clima”.

Comencemos por el título, que por cierto tan poético. ¿Cómo dio con él?



Hace treinta años escribí un libro de poemas, ‘El país del viento’, y en él un poema que es un monólogo de Humboldt. Esto te responde también a la pregunta sobre desde cuándo me interesa el personaje. Entonces escribí ese poema, Alexander von Humboldt, y en él estaba ya en germen todo este libro, aunque después vino una larga investigación. Releyendo el poema encontré un verso en el que Humboldt dice: “Pondré mi oído en la piedra hasta que hable, /hasta que ceda su secreto de cohesión y firmeza, / de indiferencia y persistencia”. Y comprendí que en esas primeras palabras estaba el título; así que el título fue lo primero que escribí, treinta años atrás.



Muchas generaciones de hoy no conocen al protagonista del libro. ¿Quién fue Alexander von Humboldt?



Este alemán fue un hijo del Siglo de las luces y de la Enciclopedia, un hombre interesado apasionadamente por todos los temas de la naturaleza, por la geología y los volcanes, por la geografía, por la vegetación, por los climas, por los metales, por el modo como surgió la vida en la tierra. Comprendió que el planeta está vivo, que aquí todo depende de todo, que si se acabaran las abejas o los felinos nos extinguiríamos nosotros también. Y sobre todo comprendió que hay que estudiar las plantas en los bosques, los musgos en la oscuridad de las cavernas, los volcanes asomándose al cráter, el mundo no solo viendo mapas sino tocando las cosas. Humboldt supo algo que no saben las escuelas: que al mundo no solo hay que conocerlo sino sentirlo, abrazarlo. Hoy lo vemos como el padre de la ecología, pero también es alguien que entendió que solo salvaremos la vida si además de conocimientos tenemos sentimientos, compromiso, responsabilidad y un sentido profundo de la belleza. Comprendió que no bastaba ser un científico, que tenía que ser un artista, experimentar como algo casi místico el milagro de la vida, el asombro de esta variedad infinita.

Ospina es autor, entre otros, de la famosa trilogía de la conquista, conformada por esa tres novelas totales que son ‘Ursúa’, ‘El país de la canela’ y ‘La serpiente sin ojos’. Foto: archivo particular

Vayamos a la juventud de Alexander. ¿En qué contexto histórico y familiar nace?



Su madre tenía la conciencia de que había que darles la mejor educación, y llevó a su palacio los mejores sabios que tenía Alemania para que educaran a sus dos hijos. Tenían riqueza. Son dos hermanos que en cierto modo se repartieron el mundo, el uno se inclinaba más por el mundo físico y el otro por el mundo espiritual, pero como lo uno no existe sin lo otro, siempre se complementaron, y hoy son como los dos hemisferios de la cultura alemana. La relación entre ambos es apasionante.



Quién observa la naturaleza con esa capacidad como lo hacía Humboldt, debe tener también una especial sensibilidad por el arte. ¿Cómo se daba esa simbiosis en él?



En su libro ‘Cosmos’ tiene un verdadero tratado sobre la presencia de la naturaleza en la literatura y en las artes de todas las regiones del mundo. En los libros sagrados de la India, en la Biblia, en Homero, en los poetas griegos y latinos, en la pintura de la Edad Media, en Leonardo, en Rubens, en Brueghel. Bolívar dijo que Humboldt había visto en tres años más de lo que los conquistadores vieron en tres siglos. Tenía no sólo la mirada precisa y rigurosa del científico sino un sentido de lo bello en la naturaleza, del que se nutrieron todo el arte y la poesía de su tiempo.



Luego de leer este libro, uno siente que Humboldt nació en una generación de esas que se dan pocas veces. Fue hasta testigo de la Revolución Francesa. ¿Cómo termina de amigo de Goethe?



Alexander muy joven fue a Jena a visitar a su hermano Wilhelm, y este, que era amigo de Goethe, invitó al maestro para que conociera a su hermano menor. Goethe era ya el gran orientador de la cultura alemana, pero no solo se entendió muy bien con él sino que dijo que oír hablar a aquel muchacho era como leer en una tarde varios libros. Alexander le sirvió de inspiración para terminar de concebir su Fausto, el hombre capaz de apostar su alma a cambio de saberlo todo. Es muy grato saber que alguien que pertenece de ese modo a la mitología de la modernidad, que alternó con todos los sabios de su tiempo, estuvo en estas tierras y aprendió en ellas mucho de lo que después le contagiaría a Europa: que estuvo en el Orinoco, en Cartagena, en Turbaco y en Mompox, que remontó el río Magdalena hasta Honda, que subió por Guaduas hasta la Sabana, que estuvo en Icononzo y en Ibagué, que fue por el Toche, cruzando un Quindío todavía despoblado hasta Cartago, que estuvo en Buga, en Popayán y en Pasto, estudiando los volcanes. Que del viaje de Humboldt entre Ibagué y Quito nació la geografía moderna y también buena parte de la iconografía del Romanticismo del siglo XIX en Europa y América.



De lo que ocurra en estas décadas dependerá todo el futuro de la humanidad. Nunca se necesitó tanto saber y a la vez tanto sentimiento".

Además conoció a Bolívar, a Andrés Bello, al sabio Mutis, a Francisco José de Caldas, a Carlos Montúfar y tantos otros nombres determinantes de nuestra historia. ¿Cree que ellos alcanzaron a ser conscientes del momento histórico que vivieron?



Humboldt aprendió mucho de esos sabios nuestros, fue amigo de ellos, se enamoró de estas tierras y tuvo plena conciencia de lo que hacía, pero también debió sorprenderse después con las consecuencias de su viaje, porque influyó en el auge del Romanticismo, inspiró las luchas de la Independencia, modificó la ciencia de su época, inspiró a los poetas y los pintores, y hasta le inspiró a Edgar Allan Poe un poema cosmogónico que hace siglo y medio fue considerado una locura y hoy es visto como una especulación audaz y visionaria, llena de ideas geniales sobre el universo.



¿Por qué el mundo de ese momento llegó a un momento de tanta efervescencia y deseos de conocimiento en tantos frentes: ciencia, política, arte?



En el momento en que Humboldt recorrió América se estaba produciendo un viraje en la civilización Occidental, fue la época de los racionalismos, de los romanticismos y de las revoluciones, ese momento potenció todo lo bueno y lo malo que todavía vivimos. Humboldt fue el último hombre que vio con plena conciencia el planeta intacto, antes de que comenzara esta inmensa depredación que nos tiene ahora asomados al peligro del colapso y de la extinción; fue como si presintiera que algo enorme y terrible iba a pasar, que era necesario arrojar una mirada lúcida sobre todo lo existente, valorarlo, buscar la clave de su conservación y de su supervivencia. Para mí el Romanticismo surgió también en estas tierras y no solo en Europa, y no es un hecho del pasado sino más bien del porvenir, porque tiene muchas de las claves de lo que tenemos que hacer para enfrentar el colapso que se avecina. La verdad es que ahora todos estamos en peligro, y ante las nuevas generaciones se abren tal vez los desafíos más grandes de la historia humana.

¿Es posible que estemos viviendo un momento de ruptura o ‘bisagra’ parecido al de finales del siglo XVIII y comienzos del XIX?



Sí. De lo que ocurra en estas décadas dependerá todo el futuro de la humanidad. Nunca se necesitó tanto saber y a la vez tanto sentimiento, tanta imaginación, tanta fantasía, tanto sentido práctico y tanta capacidad de soñar.



¿Hacia dónde siente que se están reacomodando las sociedades y la humanidad?



Pronto vamos a comprender que nuestros principales enemigos son nuestras comodidades. Una época que vuelve sedentarios a sus niños y a sus jóvenes puede estar al borde de la extinción. Y ya tenemos aparatos que los están inmovilizando. Tenemos que volver a la naturaleza con lucidez y con pasión, volver a estar en contacto con lo real, después de tanta virtualidad que parece hacernos muy diestros y en realidad nos vuelve irrelevantes e inútiles. Tenemos que volver a valorar el esfuerzo, la lentitud, el silencio, la cooperación; antes éramos capaces de perdernos en el mundo, ahora no encontramos sin ayuda ni el camino a nuestra casa. Creo que el peligro es inmenso, pero la aventura que va a comenzar, la aventura de volver a estar en el mundo físico, será fascinante.



Es natural que momentos tan convulsos asusten. ¿Siente temor o es optimista acerca del futuro?



Hay nubes muy oscuras en el horizonte, pero no tenemos más remedio que reaccionar. Como dijo Hölderlin: “Donde crece el peligro donde crece también lo que nos salva”. Pero el único enemigo que tiene ahora al frente el modelo egoísta, depredador y lleno de injusticia que nos gobierna en el planeta entero, son sus propias consecuencias. Posiblemente lo que frenará a la sociedad tecnocrática, vanidosa e inhumana, es su manera de dañar el mundo, de destruir las fuerzas originarias del ser humano, de desperdiciar los talentos de millones de seres bajo una inercia mecánica sin grandeza y sin entrañas.

Ospina venía con el deseo de contar a Humbold desde hace 30 años. Foto: archivo particular

¿Qué cree que es lo más difícil o retador a la hora de novelar la vida de un personaje real de la historia?



Lo más peligroso es creer que el personaje está en los meros documentos históricos, en los testimonios notariales, en las cifras. El principal instrumento para reconstruir el pasado, increíblemente, es el presente, es la vida. Para hacerlos vivir tenemos que compartir con ellos nuestras experiencias, prestarles nuestra intimidad, ofrecerles nuestros sueños.



Sigamos con el viaje de Humboldt. Es curioso que la Nueva Granada, precisamente, no estaba en sus planes y sin embargo lo deslumbró…



A pesar de ser tan metódico y tan alemán, Humboldt comprendió pronto que un viaje es sobre todo lo inesperado, lo accidental, lo incontrolable. Él no era un turista, no les tenía miedo a los imprevistos: lo mejor lo vivió allí donde no pensaba ir, los mayores descubrimientos los obtuvo cuando le dijo sí al azar y a lo imprevisible.



¿Quién fue Bonpland, su inseparable compañero de viaje?



Un gran botánico y médico francés, casi más aventurero, valiente y generoso que el mismo Humboldt. Fue el responsable de la gran tarea botánica de esa expedición, y se enamoró tanto de América que terminó volviendo y viviendo aquí el resto de su vida, de país en país. Estuvo en Argentina, en Paraguay, allí lo apresó el tiránico doctor Francia. Al final era casi un médico indígena, echó raíces en este mundo, porque su amor por las plantas era tan grande que no fue capaz de abandonar la tierra donde está la más rica vegetación del planeta.

"Pronto vamos a comprender que nuestros principales enemigos son nuestras comodidades. Una época que vuelve sedentarios a sus niños y a sus jóvenes puede estar al borde de la extinción".

¿Qué se sabe de la vida sentimental y amorosa de Humboldt?



Él estaba enamorado de todo: de las piedras, de las plantas, de la electricidad, del magnetismo, del conocimiento, de la aventura. Amaba apasionadamente a sus amigos, y yo narro algo de su amor por Carlos Montúfar, el joven quiteño que lo acompañó en la parte final de su viaje, y que volvió con él a Europa en 1804. La aventura de Montúfar fue aún más delirante y trágica. En París se conoció con Bolívar, que era un joven viudo que estaba viviendo el duelo de su temprana viudez sin un proyecto histórico. Montúfar le presentó a Humboldt, y fue oyendo hablar al sabio como Bolívar descubrió cuál sería su destino. Aquel amigo de Humboldt, Carlos Montúfar, fue un gran compañero de Bolívar en la campaña de Independencia, fue el gran héroe quiteño por la libertad, y murió fusilado en Buga en 1816, después de la batalla de la Cuchilla del Tambo, donde fue destrozada nuestra primera república.



¿Cómo se financiaba semejante expedición por América?



Alexander siempre quiso viajar a tierras inexploradas, pero solo pudo hacerlo cuando murió su madre y entró en posesión de su herencia. Se gastó la mitad de su fortuna en el viaje, y la otra mitad en publicar los resultados: todo lo que había visto y aprendido en Latinoamérica.

La Biblioteca Nacional de Colombia guarda el fondo del sabio Mutis, cuya biblioteca personal incluye joyas editoriales de artistas que participaron en la expedición. Foto: Archivo EL TIEMPO

Hay un guiño literario curioso. Queda insinuado que Julio Verne se habría inspirado en Humboldt…



Sí Julio Verne fue uno de los grandes lectores de la obra de Humboldt, y de allí derivó buena parte de sus invenciones y de sus aventuras literarias. Creo que, sin Humboldt, Julio Verne casi no habría existido. Y creo que esas aventuras le inspiraron también a Rimbaud ‘El barco ebrio’, el más bello poema francés.



Llama la atención la meticulosidad como usted describe las láminas del sabio Mutis. ¿Viajó a verlas en el Jardín Botánico de Madrid?



Nunca fui a ver las láminas de Mutis, aunque he estado muchas veces muy cerca del Jardín Botánico de Madrid. No sé, algo me impedía ir. Yo pienso que esas láminas deberían estar en Colombia, como lo dispuso Mutis antes de morir, ya que expresan no solo su aventura científica sino su declaración de amor por estas tierras, por su belleza natural y vital. Pero he visto mucho los libros donde están publicadas y admiro su enorme belleza, su delicadeza, su refinamiento estético. Son un tesoro, nuestro tesoro, un tesoro cultural invaluable. También el testimonio del momento en que despertamos a la conciencia de habitar un lugar del mundo que no se parece a ningún otro.

"Humbodt nos dejó el ejemplo, no solo de una manera de hacer ciencia o de hacer arte, sino de una manera de vivir. Tal vez en el fondo no le importaba tanto ser leído sino ser imitado".

¿Y esas láminas de Mutis algún día regresaron a América?



Yo sueño que algún día regresarán. Que a lo mejor un día España comprenderá que no puede quitarnos lo mejor que nos dio, que su propia riqueza cultural y moral no perderá nada permitiendo que estos países, que ya han sabido ser dignos de su lengua, sean también dignos de su lección de pasión y de conocimiento.

La biblioteca personal del sabio Mutis, que reposa en la Biblioteca Nacional de Colombia, tiene verdaderos tesoros de información botánica. Foto: archivo particular

Hay un dato científico fascinante que se revela: el hallazgo que hizo Humboldt sobre la influencia de los planetas en las alteraciones de las plantas…



Es conmovedor pensar, como decía García Márquez, que estamos rodeados por tantos planetas en los que no crece una sola flor. Que extraño que en este crezcan todas, y que haya tantas aguas, tantos colores, tantos vientos, tantos perfumes. Que el milagro de la vida haga de este globo una de las cosas más admirables que pueda ver un improbable viajero interplanetario. La manera de pensar de Humboldt, hija de la mirada de Kant, tendría que hacernos pensar que la vida que tenemos también se debe a ese entorno aparentemente muerto. Allí son los pensamientos de Poe, otro lector deslumbrado de Humboldt, los que sugieren las cosas más asombrosas.



¿Cuál cree que fue el gran legado de Humboldt?



Creo que nos dejó el ejemplo, no solo de una manera de hacer ciencia o de hacer arte, sino de una manera de vivir. Tal vez en el fondo no le importaba tanto ser leído sino ser imitado. Pero para imitarlo bien es necesario leerlo, leer un poco siquiera de las muchas cosas bellas y admirables que escribió.



Finalmente, si usted no hubiera sido novelista y poeta, ¿hubieras sido científico o pintor?



Tal vez siendo escritor he intentado discretamente ser un poco científico y un poco pintor.



