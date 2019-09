‘Esta es una obra bastarda, es un acto de impureza’

Habla pausado, piensa cada respuesta y casi que junta las palabras mientras las va liberando. Habla parecido a como es su obra, una mezcla de ideas. El artista sudafricano William Kentridge pone en un mismo escenario ópera, teatro, música, cine y dibujos diseñados por él mismo, lo que da como resultado ‘Paper Music’, una especie de concierto en el que lo cinematográfico se centra en varias películas animadas, antiguas y nuevas, creadas por este reconocido dibujante y que son acompañadas por música en vivo. Las composiciones musicales son interpretadas por la cantante de ópera Joanna Dudley (Australia) y el pianista Vincenzo Pasquariello (Italia).

En esta ocasión, el énfasis se da en la importancia de la palabra escrita como hilo conductor de la expresión artística, en cómo las letras evocan imágenes a medida que el lector se sumerge en su lectura, en cómo en el proceso se implica un ritmo que se traduce musicalmente más allá de la memoria.



Kentridge, premio Princesa de Asturias de las Artes, estudió Ciencias Políticas en su país durante el ‘apartheid’. Se formó como dramaturgo en París y comenzó a ganarse la vida como artista con 34 años.

En esta entrevista habla sobre su obra, que presentará el próximo 3 de septiembre en el Teatro Jorge Eliécer Gaitán. Trabajo definido por la crítica como burlesco y poético, que lleva al público a un viaje verdaderamente único y envolvente.



‘Paper Music’, la obra que trae en esta oportunidad, es una mezcla entre teatro, ópera y cine. Pero el dibujo tiene un espacio importante. ¿Cuál es su relación con el dibujo?



El dibujo es siempre el punto de inicio del trabajo que yo hago, sea una película o una pieza de teatro. Trata sobre alinear el proceso de hacer la obra con el resultado final que voy a mostrar. Pero en esto le meto también una curiosidad mía, y es que siempre me ha intrigado ver la relación entre sonido e imágenes, ¿cómo lo que escuchas cambia lo que ves? Y también, ¿cómo lo que ves cambia lo que escuchas? Esta es una conversación en marcha que tengo con el compositor Philip Miller desde hace 25 años, y ‘Paper Music’ tiene diversas respuestas a eso.



¿Cuál es la importancia de la palabra escrita en la creación de la imagen artística? ¿Es creadora de memoria?



Creo que es una pregunta muy interesante. Pienso que algunas veces sí, las palabras hablan sobre memorias o asociaciones. De hecho, si lo pienso, muchos de los libros que tengo en mi estudio, las palabras que los llenan, si las escuchas, parece que empujan hacia una dirección. Y es interesante ver cómo las palabras están combinadas con imágenes que provienen de diferentes escritores, y a la vez se unen a fragmentos que recuerdan lo que leyeron quienes las escribieron.



¿Por qué explorar distintas técnicas (cine, animación, dibujo y teatro) y no dedicarse a una sola hasta perfeccionarla?



Cuando yo era joven y estaba empezando con un grupo de estudiantes, la gente me decía que debía enfocarme en una cosa y hacerla bien. Y me tomó 20 años ver lo malo que fue ese consejo. Me di cuenta que, de hecho, las imágenes que yo creo, de una u otra forma, surgen de la interrelación entre el teatro, el cine y los dibujos. Se ayudan entre todos. Por ejemplo, el teatro hace que las imágenes emerjan de los dibujos por sí solas; los dibujos hacen que lo que en el teatro, a través de la actuación, no se puede hacer sea una realidad. Entonces, la naturaleza de la actividad es bastarda, es un acto de impureza, trata sobre mezclar metáforas, sobre transiciones incompletas...

Cuéntenos de la experiencia de participar/colaborar con otros artistas de distintas disciplinas.



La colaboración es una parte esencial de lo que yo hago. Cuando empecé en el arte, siempre diferí de cualquier tipo de colaboración, y me tomó mucho tiempo entender que la clave es construir en la estructura de la misma colaboración y ser parte de la duda, de la incertidumbre, de la provisionalidad que se da al trabajar con otro artista.



La experiencia de abstraerse es lo que experimentará el público con ‘Paper Music’. ¿Cómo alcanzar ese estado en medio de una sociedad o mundo tan complejo y con muchas distracciones?



No estoy seguro de cómo hacerlo, pero hay algunos dibujos que tienen una clara representación, un caballo, un perro... pero hay otros que son parte del movimiento de una brocha en el papel, y lo que se ve es el gesto, y luego encuentras que puede ser la música la que genera el gesto y que eso está coordinado con la película, las voces de los cantantes y el piano.



