Wilfrido Vargas: ‘El único disco que he comprado es uno de Calixto Ochoa’

Vvarios de los más reconocidos intérpretes de merengue estarán hoy el 2 de diciembre en el Movistar Arena de Bogotá. Y los invitados son Wilfrido Vargas, Sergio Vargas, los Hermanos Rosario, Eddy Herrera y Rikarena.

Wilfrido Vargas, nacido en Altamira (República Dominicana) el 24 de abril de 1949, es uno de los más conocidos dioses del merengue, un género de su país que hace parte de la música de la fiesta del continente.



Y antes de hacer sonar sus éxitos y de poner a bailar a los asistentes con sus éxitos 'El baile del perrito', 'El jardinero' y 'El africano', entre muchos otros, contestó nuestro ‘Cuestionario sonoro’.



¿Cuál es el sonido que más le molesta?

El de las ambulancias.



¿Cuáles son los artistas que más lo han influenciado?

Mucha gente me ha dado su influencia, y entre ellos, Arturo Sandoval, que me ha inspirado; Paquito D’Rivera, que me ha dado buenas cosas, Quincy Jones igual, y de Rubén Blades las he recibido como el gran letrista que es.



¿Qué canción no se cansa de oír?

Hay un tema que es nuevo, 'El bebé', que no lo conoce nadie y que cuando salga lo vamos a entender.



Una anécdota de su carrera...

En los años 90 había que hacer actividad gratis para una municipalidad ecuatoriana. Ellos ponían los implementos y nosotros tocábamos. Cuando llegamos no había nadie, no había presentación, y después de un rato nos fuimos. La sorpresa fue que me detuvieron porque no hice la actividad.



Si no hubiera sido músico, ¿a qué se hubiera dedicado?

Me gustan las letras, el periodismo, la escritura. Yo escribo hace mucho tiempo y lo he hecho para EL TIEMPO. También para el Diario Libre y para otros periódicos. He hecho ensayos, un libro, coqueteo con eso.



¿Cuál es su lista de los 5 mejores artistas de merengue?

Los que estarán hoy en el Movistar Arena. Son los mejores.



¿Cuál es la canción de su repertorio que más le gusta interpretar?

'El jardinero' es un experimento que me gusta.



¿Canta en la ducha? ¿Qué canta?

Nunca he cantado en la ducha, es un error, no es compatible con la música.



¿Con quién le gustaría hacer una colaboración?

Con Rubén Blades.



¿Qué instrumento que no domina le gustaría saber interpretar?

Soy un instrumentista no terminado de trompeta y guitarra, pero sí hay uno que hubiera querido aprender a tocar: la flauta.



¿A qué lugar va a inspirarse?

Al Jardín Botánico. Voy con la guitarra y a veces llevo la trompeta.

¿A qué cantante imitaba de niño?

A Marco Antonio Muñiz, y lo digo con mucho orgullo.



¿Cuáles son sus tres canciones para prender una fiesta?

'El africano', 'Abusadora' y 'El jardinero'.



¿Los Beatles o los Rolling Stones?

Los Beatles.



¿Cuáles son los mejores conciertos a los que ha asistido como público?

No recuerdo haber ido a un concierto como público, sí a partidos de béisbol y también a lanzamientos de la primera pelota.

¿Cuál fue el primer disco que compró?

El único que he comprado es 'El africano', de Calixto Ochoa.



