Si es verdad que hay un sino familiar en lo que hacemos, en la historia de Wendy Paola Corzo Carmona, de 26 años, este era el acordeón. No porque provenga de un linaje de acordeoneros, más bien por lo contrario. Porque el de su familia y el instrumento insignia del vallenato era un amor truncado.

En su familia, originaria de Atanquez, hubo algunos que aprendieron a tocar con ilusión, pero no llegaron a interpretarlo para vivir. “Mi abuelo materno siempre amó la música –recuerda ahora que es la quinta reina vallenata de la historia–. Al momento de enamorarse de mi abuela, mi bisabuelo le dice: ‘Tiene un mes para casarse con ella’ y lo único que tenía de valor era el acordeón. Lo vendió para casarse, pero ganó el amor, que era lo importante”.



De él -y de otros parientes suyos de la etnia kankuama que interpretaban los ritmos originarios con el conjunto instrumental de carrizos, caja y maracas, precursores del vallenato- Wendy pareció heredar esa pasión por interpretar ese mismo instrumento que el abuelo dejó atrás cuando quiso fundar su familia. Lo supo en cuanto lo vio. “Desde que tenía uso de razón quería un acordeón”, recuerda.

Soñaba con uno grande, de muchos botones, como los que tocaban los grandes intérpretes. Y tenía 6 años cuando sus padres le regalaron uno. Creyeron que se alegraría, pero no. Fue histórica la pataleta que hizo cuando le entregaron un acordeoncito de juguete, con teclas de piano en lugar de los botones. Con ese le tocó empezar.

Tuvo que ser muy insistente y tener una fe inquebrantable en el acordeón como destino, para que años después, cuando su padre ganó un providencial chance, en vez de invertirlo en la casa que soñaban, gastara el monto del premio en un acordeón para ella, la hija mayor de tres, que entonces solo contaba con 11 años, y soñaba con conquistar tarimas al lado de los grandes del folclor. Y no le importaba que ser mujer y ser acordeonera no resultaba buen augurio en esos tiempos.



***

Cuando Wendy Corzo Carmona era niña, todavía había vallenatólogos que decían que el papel de la mujer en el género se limitaba a “ser inspiración”. Y exponían que manejar un acordeón no era cosa para brazos femeninos. Minimizaban que en abril de 1968, cuando Alejo Durán llegó a Valledupar dispuesto a arrasar con cualquiera que portara un acordeón con intención de ganar la corona del primer Festival de la Leyenda Vallenata, ya había una mujer entre los ocho que concursaron: Fabriciana ‘Fabri’ Meriño, que a sus 16 años, en una gesta comparable a la de David contra Goliat se midió contra Alejo, el mismo Luis Enrique Martínez, Emiliano Zuleta Baquero, Toño Salas, Abel Antonio Villa, Alberto Pacheco, Alcides Moreno y Ovidio Granados. Quizás habría hecho más historia de no haber fallecido en un accidente pocos años después.



La historia del vallenato también suele dejar en segundo plano que en ese primer festival se presentó un conjunto vallenato femenino: Las Universitarias, lideradas, entre otras por Cecilia Meza Reales -acordeonera, hermana de los reyes vallenatos Ciro y Álvaro- y la legendaria Rita Fernández, autora de clásicos del folclor que interpreta con acordeón de piano.



Hasta hace pocos años, una mujer interpretando vallenato era como la excepción a la regla. Si bien una historia como la de Patricia Teherán es irrepetible, no parecía posible que otras mujeres se levantaran a interpretar esta música en serio. Y aquellas que lo intentaban parecían invisibles para los hombres del género. No alternaban en escenarios y tampoco grababan colaboraciones con ellas.

Pero las cosas cambiaban mientras Wendy Corzo se formaba. A los 11 años recibió al fin un acordeón para aprender, el que su padre le compró con el dinero del chance. “Era un acordeón chino, un poco duro -recuerda-. Pero sirvió para dar mis primeros pasos”.

Un amigo suyo, Iván González, le dio las primeras lecciones. Otro de sus maestros fue Chema Ramos, 'El décimo rey vallenato'. Y su primer logro fue entrar a Los Niños Cantores y Acordeoneros del Vallenato de Andrés ‘El Turco’ Gil.



“El Turco le dice a mi papá que necesito un mejor acordéon y mi papá vuelve y hace el chance y vuelve y se lo gana –dice Wendy, maravillada de su propia historia–. Me compró el acordeón con el que me coroné en este Festival Vallenato, con el que toqué la puya”, dice la reina mayor 2023.



Para Wendy, la cosa iba en serio: no solo aprendió a sacar notas, a estudiar a los juglares. Aprendió a cantar, a componer y a salir de gira, a manejar escenarios. Fue y volvió por todo el país y por Europa. Así recuerda su paso por Alemania: “Visitamos la fábrica de acordeones Hohner, vimos el proceso de fabricación y tocamos ahí, para alegrar a los trabajadores. Estaban superagradecidos”, dice.



Se fogueó en festivales regionales, obtuvo coronas infantiles y juveniles en esas contiendas. Le pedía a la vida ser reina, reina vallenata. Pero en su camino estaba también ser reina de belleza..

Todo ocurrió en el 2017, un año significativo para ella. A finales del año anterior se había realizado por primera vez el Evafe, Encuentro de Vallenato Femenino, que en el tradicional escenario de la Plaza Alfonso López -la tarima Francisco El Hombre-, de Valledupar, hizo por primera vez una competencia que le descubrió al mundo que el talento femenino en el vallenato tenía con qué lucirse.



Allí estuvo Wendy, compitió en dos categorías: como acordeonera y en la de mejor agrupación, al lado de Evelyn, la voz dulce del vallenato. En la primera categoría quedó en segundo lugar, tras Leidy Salgado; en la de agrupación: ganaron.



Este premio motivó a las vencedoras a competir en al Festival de Orquestas del Carnaval de Barranquilla en el 2017. Nadie contaba con que se ganaran el congo de oro a mejor agrupación vallenata, por encima de grupos de cantantes famosos. Pero, lo lograron. Wendy obtuvo también un triunfo individual en Barranquilla: el de mejor intérprete.





***

Primero fue reina de belleza

Algo estaba cambiando, la pasión por la música daba sus frutos, pero ese año aceptó una propuesta ajena a su día a día: representar al Cesar en el Reinado Nacional del Folclor, en Ibagué, a mediados de ese año.



“Ser reina, ir a un certamen, fue difícil –recuerda–. Era algo distinto a lo que yo hacía. Me invitaron en tres ocasiones. Las dos primeras veces me negué. Pero a la tercera dije: ‘Dios me tiene algo guardado, así que vamos a intentarlo’. Tuve un gran equipo. El Reinado Nacional del Folclor tiene pruebas de talento y me enfoqué en ellas. Lo más duro fue aprender a caminar en tacones. Había que pasar también por cosas como la entrevista con el jurado. La experiencia fue enriquecedora”.



Antes de partir hacia Ibagué, como Señorita Cesar, un artículo de Portalvallenato.net describía a la candidata así: “La beldad toca caja, guacharaca, acordeón, carrizo, tambora, alegre, guache; también canta y baila, aptitudes con las que piensa descrestar al jurado calificador”. Aparecía una foto de Wendy, convertida en una jovencita de 19 años, con uno de esos coloridos y grandes arreglos florales a un lado de su pelo recogido. A diferencia de la Wendy acordeonera que casi siempre deja en libertad su larga melena.

Al reinado acudió acompañada del Ballet Vallenato y así se dio el lujo de interpretar cuanto instrumento tuvo a la mano y, cómo no, los cuatro aires del folclor, además de hacer un recorrido por otros géneros como el porro, la cumbia, el bambuco y el bunde tolimense.



Su show parecía imbatible y dispuesto para ganar. Hasta que tropezó y cayó al piso. Aún así, se levantó con gracia y siguió manejando el escenario como aprendió a hacerlo en las giras vallenatas. “Ese tropezón… -diría después-, siempre me causó gracia. Fue más importante la manera de levantarme. Me llenó de valor. Una caída nos debe llenar de fuerza, lo que demuestra que seguimos a pesar de las adversidades”.



Al final, se quedó con el título de Virreina Nacional del Folclor y ese fue su cierre en los concursos de belleza. Lo suyo era competir con música, aunque estudiara y se graduara después en la carrera de ingeniería ambiental, que aún no ha llegado a ejercer.



Y al Evafe volvió para la segunda edición, en ese mismo 2017, y se ganó la corona en este encuentro femenino.



***

La herencia kankuama en el vallenato

Wendy Corzo durante la competencia del Festival Vallenato 2023. Foto: Festival de la Leyenda Vallenata

A donde va, Wendy lleva en alto su origen, su herencia kankuama. A la que relaciona directamente con el vallenato: “El mío es uno de los cuatro pueblos originarios de la Sierra Nevada de Santa Marta. La concebimos como el corazón del mundo -relata-. Esos cuatro pueblos somos los wiwas, arhuacos, koguis y kankuamos. La etnia kankuama ha perdido mucho de su cultura y su lenguaje, pero se ha mantenido la música, con sus instrumentos: gaita, caja tradicional, maracas y carrizo. Y tiene similitud con el vallenato: hay dos carrizos, el carrizo macho que tiene un hueco y el carrizo hembra, que tiene cinco. Ellos hacen la función de la armonía, como la del acordeón en el vallenato. Y las maracas hacen el sonido similar al de la guacharaca. Se dice que al acordeón entró por Atanquez, que forma parte del territorio ancestral, y se acomodó a los sonidos de los carrizos. Nuestra música cuenta también con los cuatro aires”.



En el 2019, el Festival de la Leyenda Vallenata inauguró la categoría de Reina Mayor (y otra para reina menor) del Acordeón. Wendy Corzo estaba allí, también otras mujeres que salieron a la luz en el Evafe. Ella era favorita, siempre lo ha sido. Pero la primera reina mayor fue Loraine Lara. Wendy, tuvo que esperar hasta el 2023 para conseguir la corona.



¿Qué fue diferente esta vez? “La experiencia y la perseverancia -dice Wendy-. Todos los años en los que participé, disfruté de la presentación. Pero este año estuve más serena, más tranquila, la disfruté mucho más”.

Pasaron muchas cosas a lo largo de la breve historia de esta competencia en el festival vallenato: Wendy se graduó, empezó a alternar con otros conjuntos.



A la par, para el mundo vallenato dejó de ser extraño que un cantor como Iván Villazón -quien será el homenajeado en el festival del año entrante- apareciera acompañándose de una acordeonera, como ella, en alguna entrevista. O que una voz consagrada como Miguel Morales la invitara a hacer parte de su álbum. Juntos grabaron la canción Lástima, de Tico Mercado.



Wendy llegó al festival 2023 como acordeonera de la histórica agrupación Las Musas del Vallenato, aquella que fundaron las fallecidas Chela Ceballos y Patricia Teherán. La directora, Danny Ceballos, la llamó un día, por si quería acompañarla a unos conciertos en Ecuador y encajó tan bien, que le propusieron quedarse.



A la par, se concentró en prepararse para triunfar en Valledupar. Tenía que estudiar con más ahínco las notas de Luis Enrique Martínez, cuyas canciones eran requisito de la competencia.



Tenía que ser ahora o nunca. Si bien era favorita desde la primera edición, siempre hubo un imprevisto que la alejaba de la corona. “En el 2019 se nos cayó uno de los micrófonos pero seguimos tocando, no podíamos dejarnos caer. Aún así quedamos entre las tres primeras. En el 2020 se me rompió la correa del acordeón al final, y en el 2021 no participé, porque perdí a mi abuelo, por poco pierdo a mi padre y a mi abuela materna. En el 2022, se rompió el cuero de la caja en plena presentación”.

Por todo esto, el momento del fallo, en el que oficialmente entró al cuadro de honor del Festival Vallenato como la quinta reina mayor del vallenato, fue para ella “grandioso”. Estaba en la trasescena de la tarima, en el Parque de la Leyenda cuando lo supo.



“Estábamos mi cajero, la guacharaquera y mi papá, los cuatro. Saltábamos de felicidad. También hubo lágrimas, porque cumplimos al fin con este gran propósito, luego de tanto esfuerzo y lucharlo tanto”.



Para Wendy, en su reinado los sueños continúan. No habla de uno para ella, sino para el movimiento del vallenato hecho por mujeres. En ese sentido, la suya es una generación afortunada, tienen festivales donde visibilizarse y, a juicio de algunos, son más respetuosas de la tradición que los amantes del vallenato buscan salvaguardar. “He visto cómo se nos van abriendo las puertas. Pero hace falta aún que alguna de nosotras se gane un Grammy”

LILIANA MARTÍNEZ POLO

REDACCIÓN DE CULTURA

EL TIEMPO

@Lilangmartin