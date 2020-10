La acordeonera kankuama que conquistó el Evafe

Dicen que no hace mucho, cierta cantante de bastantes pergaminos en el vallenato iba a presentarse en un evento de los pocos que buscan resaltar el talento femenino en esta música. Cuando le señalaron que la acompañaría en el acordeón una delgada jovencita de rasgos indígenas que andaba por ahí, la experimentada mujer dijo que ella solo se acompañaba de acordeoneros hombres o de mujeres de experiencia.

Wendy Corzo, de 20 años, era la jovencita. “En lugar de desanimarse, el comentario la impulsó –cuenta el director del Encuentro de Vallenato Femenino, Evafe, Hernando Riaño Baute–. La vimos competir en el primer año del encuentro (2016) y nos sorprendió con su talento”.



“Toca, canta y compone, es una juglaresa”, dice la cantante Sandra Arregocés, fundadora del Evafe.



Wendy es, desde la madrugada de este lunes, la nueva reina del Evafe. La joven kankuama de la Sierra Nevada de Santa Marta, estudiante de Ingeniería Ambiental, venció con su talento a 19 acordeoneras más.

Wendy demostró que no importa cuánto duden de la capacidad de una mujer detrás de un acordeón: “Tenemos mucho por aportar –dice Corzo–. La salvaguarda del vallenato está en las mujeres, por nuestras capacidades poéticas, nuestras interpretaciones llenas de feminidad y la apuesta por las raíces”.



Wendy comenzó el 2017 con dos Congo de Oro del Festival de Orquestas en Barranquilla (uno como parte de la agrupación de Evelyn, la Voz Dulce del Vallenato y otro como mejor instrumentista). Después, fue señorita Cesar en el Reinado Nacional del Folclor (Ibagué). Fue virreina allí, aunque antes de su presentación (en la que interpretó cada uno de los instrumentos vallenatos) un traspié la hizo caer sentada en el escenario. Desde el piso, sin desanimarse, Wendy pidió aplausos que la animaron mientras se ponía de pie.



Ahora se ríe de esa anécdota. “Me causa gracia –dice–. Lo importante es la manera como nos levantamos. La caída me dio más valor. Muestra que a pesar de las adversidades seguimos adelante”.



A los 6 años le regalaron un acordeón de juguete porque ya sabía que quería interpretarlo. El de verdad se tardó cinco años. “Tenía 11 cuando mi papá se ganó un chance –cuenta–. Y en vez de invertirlo en la casa, me compró el acordeón y me consiguió las clases”.



Fue alumna de Iván González, Chema Ramos y del Turco Gil, que la incluyó en Los Niños del Vallenato. Con ellos fue a Italia, Suiza, Escocia e Inglaterra. Ahora, conquistó al Evafe, en Valledupar, ante un jurado que incluyó al rey de reyes, Hugo Carlos Granados.



“Muchos, al oír mi nombre, dicen: esa nota pesa, porque toco con destreza, represento a la mujer. Mis contendores me ven y tiemblan de pies a cabeza”, reza la puya –canto de desafío entre rivales musicales– que hizo para la ocasión.

Adriana Lucía no se presentó

Adriana Lucía canceló su ‘show’ de cierre en la final del Evafe. La cantante dijo que por primera vez en su carrera tenía que cancelar, y señaló que hubo incumplimientos y “trato irrespetuoso” a su equipo, por parte de quien la contrató.



Decuplum, organizadora del Evafe, argumentó que el equipo de la artista puso inconvenientes a cada solución que se le daba sobre instrumentos, alojamiento y momento del pago.



LILIANA MARTÍNEZ POLO

EL TIEMPO

lilang@eltiempoc.com