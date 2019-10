Lo qué esperamos de Weezer y Tenacious D en su concierto en Bogotá

Todo está listo para una noche de reencuentro con Foo Fighters en el estadio El Campín de Bogotá, pero también los fanáticos del rock serán testigos del debut en Colombia de Weezer y Tenacious D, dos de las agrupaciones estadounidenses que se forjaron cuando hervía la fiebre por lo que algunos clasificaron como música alternativa, pero que brillaron con una luz especial sin dejar ciertos toques de nostalgia, autoparodia y poderosos riffs de guitarra.



Weezer ha sabido navegar entre rezagos de hard rock, puntadas muy precisas de pop y una necesidad clara de no quedarse en una zona de confort con su apuesta sonora.



Los artífices de The Blue Album, con el que irrumpieron en la escena musical en 1994, podrían sorprender con canciones como Buddy Holly, Say It Ain’t So o Undone-The Sweater Song, o dando un salto a un poco más de dulzura del pop con Beverly Hills (de su álbum Make Believe) o a la melancolía de Butterfly (de Pinkerton), solo por nombrar algunos.



Al ser la primera vez de la agrupación (liderada por el cantante y guitarrista Rivers Cuomo) en Colombia, es más que seguro que toda su artillería musical estará definida en sus éxitos, sin dejar a un lado un poco de la experimentación que revelaron en Black album –que se editó este año– y The Teal Album, un recopilatorio de versiones con éxitos de los 80 y clásicos del rock y pop. Podría sonar Africa (original de Toto) o Take on Me, que rinde un homenaje al éxito más grande del grupo sueco A-Ha.

Jack Black (izq.) y Kyle Gass revelan su amor por el rock puro y pesado con Tenacious D. Foto: Ocesa



Otro cuento será el de Tenacious D, conformado por el famoso actor Jack Black (School of Rock, Nacho libre, Alta fidelidad) y el músico Kyle Gass. Ellos se conocieron en Edimburgo (Escocia) en una feria de arte en 1989. Gracias a la química con el público de un Black que se exorciza en el escenario y el eficiente aporte musical de Gass, en su aventura de hard rock y humor, su espectáculo es una experiencia que vale la pena ver o descubrir.



En este recital, Tenacious D presentarían parte de su más reciente producción discográfica Post Apocalypto (que contó con la colaboración del cantante de Foo Fighters Dave Grohl), así como las composiciones de la película del 2006 Tenacious D in the Pick of the Destiny, que podría considerarse como la producción que incrementó la atención de ese circuito de seguidores incondicionales de este dúo que en el 2015 ganaron un Grammy en la categoría de mejor interpretación hard rock y metal, venciendo a Slipknot, Motörhead, Anthrax y Mastodon.





La apertura de puertas de El Campín (carrera 30 calle 57) es a las 3:30 p. m. El primer artista tocará a las 7 p.m. y Foo Fighters se presentará a las 9 p. m. Aún hay boletas disponibles. Informes en: eticket.co



ANDRÉS HOYOS VARGAS

@AndresHoy1