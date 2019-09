¿Por qué seguir con una relación afectiva que nos afecta?

Si tu pareja te ignora, te vigila, te hace daño o te miente… ¿por qué seguir con ella?, se pregunta el psicólogo Walter Riso en su nuevo libro Me cansé de ti, que está poniendo en librerías.

¿Por qué soportar una relación que te hace sufrir?



Aquí te va una verdad dolorosa: El amor no es suficiente para mantener unida a una pareja. Y, en algunos casos, aquello que tú consideras «amor» no es más que posesión, miedo y costumbre.



Riso explora algunos de los motivos que llevan a las personas a cansarse de su relación. Si estás incómodo con tu vida amorosa, y lo has intentado casi todo, quizá sea hora de replantearse algo más de fondo. ¿El amor se terminó o eres tú quien se cansó de ese amor?



A partir de cartas de despedida escritas por el autor, aprende a decir adiós cuando solo puedes pensar: «Te amo, ¡pero ya no te aguanto!».