En el género de la ciencia ficción, WALL-E es una producción cinematográfica de Disney y Pixar estrenada en 2008 donde confluyen las temáticas sobre el medio ambiente, la distopía, el avance tecnológico y algo que nunca puede faltar: el amor. Fue dirigida por Andrew Stanton, conocido por Buscando a Nemo (2003), y fue reconocida como Mejor Película Animada en los premios Oscar y Globos de Oro.

Después de su devastación, en un escenario apocalíptico, un robot. WALL-E, se encarga de limpiar la basura que cubre a toda la Tierra. Años y años de monotonía se rompen cuando aparece Eva, un robot destinado a investigar si aún existe vida en el planeta.



Una película que de alguna manera avizora lo que pasaría en un futuro, no tal lejano, si el ser humano no se hace responsable por los efectos de la contaminación ambiental y el calentamiento global.



Por sus múltiples referencias, el filme invita a leer a Isaac Asimov (1920-1992), considerado el maestro de la ciencia ficción con las obras Yo, robot (1950), Bóvedas de acero (1953), El fin de la eternidad (1955), Némesis (1989).



También a revisar algunos clásicos cinematográficos dentro del género como 2001: Una odisea en el espacio (1968), de Stanley Kubrick, E.T., el extraterrestre (1982), de Steven Spielberg, la trilogía Regreso al futuro (1985-1990), de Robert Zemeckis o la archiconocida saga de Star Wars, de George Lucas.



Con WALL-E se cierra la colección Cuentos de Oro de Disney, cincuenta libros que han permitido a los niños y jóvenes acercarse a las películas animadas con otra mirada: la literaria. Que los ha invitado también a desarrollar un pensamiento crítico.



