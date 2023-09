La famosa banda colombiana, Morat, sorprendió a sus seguidores con un adelanto de su próximo trabajo musical. De acuerdo con 'Universal Music', la canción 'FEO' fue creada con inspiración en las melodías icónicas de ‘The Beatles', una banda que es un gran ejemplo para los jóvenes de Bogotá.

En esta nueva canción fue compuesta por Juan Pablo Isaza, Juan Pablo Villamil, en colaboración con los productores Andrés Torres y Mauricio Rengifo. Los cuatro quieren dar a conocer los nuevos éxitos musicales de los artistas, para poder dar el siguiente paso de la banda.

"Nos sentimos realmente inspirados por The Beatles... Nos encanta el hecho de que no todas las canciones de los Beatles sean súper serias (...) No todo tiene que ser súper dramático, y queríamos que 'Feo' fuera muy sencillo... Empezó como una broma, en plan '¡Soy tan feo que no quieres hacerme caso!", comentó Juan Pablo Isaza.

'FEO' es una canción "alegre, directa y pegajosa", desde su lanzamiento este 5 de septiembre, ha sido escuchada por miles de personas y ya está en el top siete de las más populares en YouTube con más de 790 reproducciones.

Aunque el título puede llevar a pensar en la apariencia física, la canción explora la idea de que en la vida hay muchas cosas que pueden considerarse "feas". Representa la dualidad de las emociones en una relación y cómo el amor puede ser complicado, pero hermoso al mismo tiempo, una letra que solo se construyó en 15 minutos.



Además, la banda dio a conocer el lanzamiento de un nuevo tour mundial, llamado "Si Ayer Fuera Hoy" que visitará países como Estados Unidos, Venezuela, Colombia, Ecuador, México, España, República Dominicana, Uruguay, Argentina y Chile, un evento donde se van a poder disfrutar de los últimos lanzamientos en vivo.

*Este contenido fue hecho con la asistencia de una inteligencia artificial, basado en la información publicada por Universal Music, y contó con la revisión de un periodista y un editor.



DANIELA GONZÁLEZ

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

