El violinista y laudista israelí Yair Dalal comenta que su amor por la música le viene desde los 4 años, cuando sus padres solían llevarlo a las fiestas de la comunidad iraquí. “Pero además, mi papá solía cantar todo el tiempo”.



En el marco de la cuarta semana del Festival de Música Sacra de Bogotá, Dalal dará un concierto este jueves, 29 de septiembre, a las 7:00 p. m., en el Auditorio del Centro de Convenciones de Compensar Av. 68.

El artista, activista por la paz en el conflicto árabe-israelí, interpretará música sagrada sobre el amor en el judaísmo. Entre las canciones, se destacan obras sacras de Babilonia.



A propósito de su paso por Bogotá, el músico respondió el ‘Cuestionario sonoro’, de EL TIEMPO.



¿A qué sitio va para inspirarse?



Al desierto



¿Qué canción sueña con interpretar y no ha podido?



Have you ever loved a woman, de Eric Clapton.



¿Canta, como todo el mundo, en la ducha?



(Risas) No realmente

¿A qué cantante o artista de la música culta imitaba cuando era niño?



Quería tocar el violín como Papa John Creach



¿Qué otro instrumento le hubiera gustado aprender a tocar?



El contrabajo



¿Qué canción lo hace llorar?



Taadini (Canción judía de cuna)



¿Con quién le hubiera gustado compartir escenario?



BB King, Papa John Creach, John Lennon, Salech El Kwetti.

¿Beethoven o Mozart?



Beethoven



¿Cuáles son los tres mejores conciertos en los que ha estado dentro del público?



Neil Young, en San Francisco; Rolling Stones, en París, y Womad Festival.



¿Cuál es su top 5 de canciones?



Imagine, Ruchi Tliphat, Sigala , Let I Grow, Stella Blue.

¿Qué canción lo devuelve a la adolescencia?



Don't let me down, de The Beatles



¿Recuerda qué canción le cantaban cuando era niño?



Canciones de cuna judeo- iraquís.



¿Cuál es la canción de su repertorio que más le gusta interpretar?



Sigala



¿Qué canción no se cansa de oír?



Old Love



¿Cuál fue el primer concierto que dio como profesional?



Zaman el Salam, un concierto en el premio Nobel de Paz en Oslo, en1994.



¿Recuerda cuál fue el primer disco que compró en su vida?



John Lennon - Plastic Ono Band.



¿Cuál fue la primera canción que compró en una plataforma digital?



Yo prefiero el vinilo



¿Qué otros géneros musicales le gustan, aparte de la música clásica?



Blues, música del medio oeste, música de la india, folk, Grateful Dead.



¿Qué sonido de la naturaleza lo cautiva?



El viento del desierto