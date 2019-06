Vos sos, jugás, creés, podés / El lenguaje en el tiempo

Mauricio Pochettino, entrenador del Tot-tenham, dice en reciente entrevista: “Cuando jugás, creés que podés ser mejor entrenador que tu entrenador”, con un voseo tan diáfano como las aguas del río de la Plata. Más adelante, quizá por su adquirida nacionalidad española, dice: “Eres una figura pública y la gente demanda cosas de ti”.

En la primera frase vosea, y en la segunda tutea. Podría haber seguido voseando, “Sos una figura pública y la gente demanda cosas de vos”.



El voseo de Pochettino se parece al de los últimos bogotanos que vosearon. Comenzaban con vos, “Ala, Marquitos, vení, sentáte y te tomás un tinto”, pero a los diez minutos ya estaban tuteándose, “¿Y cómo ves tú la movida, ala?” o incluso hablándose de usted, que entre no pocos era el trato de más confianza. Eso hizo el compositor bogotano Jorge Áñez en su bambuco Agacháte el sombrerito, que comienza con voseo, “Agacháte el sombrerito, y por debajo miráme”, pero en el siguiente verso deja el voseo, y pasa al tuteo, “y con una miradita di lo que quieras hablarme”. Pueden oírlo interpretado por Berenice Chávez, el Quinteto Dalmar o Los Tolimenses. No cantan “decí lo que querás”, sino “di lo que quieras”.

Hoy, como lo recordó Daniel Samper Pizano en columna sobre el tema, los bogotanos mayores solo usamos el “¡No jodás!”, como último recuerdo del voseo cachaco. De resto, tratamos de tú a la novia, “¿Qué te quieres tomar, princesa?”, de usted a la esposa, “¿Sí se acordó del losartán, mija?”, y de sumercé a la abuelita “Venga, sumercé, la ayudo a subir esas escaleras”.



El voseo llegó de Andalucía a América en el siglo XVII. Hoy se vosea en Nicaragua, Colombia, Argentina y Uruguay. En nuestro país concretamente hay voseo pleno en Antioquia, en el Valle del Cauca y en algunos municipios nortesantandereanos como González y Ocaña. El voseo desapareció por completo de Andalucía (España).



No falta quien aún se ofende con el voseo y lo califica de vulgar. El caso es que la Academia lo aceptó en 1960 como forma válida de conjugar los verbos, y en cualquier tabla de desinencias verbales aparece al lado del tú. Así, el verbo ser en subjuntivo se conjuga “que tú seas” y también “que vos seás”. El verbo decir en indicativo, “di tú” y “decí vos”, y el verbo ir en imperativo, ¡ojo a esta irregularidad!, “ve tú” y “andá vos” (el mismo del verbo andar).



Para finalizar, aclaro que “agacháte”, “miráme” y “sentáte” se escriben hoy sin tilde. Aquí las he escrito con tilde, como era obligatorio hasta 1999, para indicar su sonido a lectores que no vosean.



FERNANDO ÁVILA

Experto en redacción y creación literaria@fernandoavila52