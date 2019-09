Cartagena también participa en el mes del jazz con un encuentro que tiene gran poder de convocatoria entre los músicos nacionales.

Se trata del concurso Voces del Jazz al que asistí como jurado y que culminó su séptima edición en días pasados.

Es un concurso abierto en el que participan agrupaciones de varias ciudades de Colombia, sin restricciones de edad o de trayectoria musical.

En pocos festivales de jazz del país se encuentra tanta representación regional como en este.



La presencia de grupos de todos nuestros puntos cardinales me permitió apreciar la evolución musical que se está dando en Colombia durante el siglo XXI, donde tiende a desaparecer el provincialismo y se juntan las tendencias globales con las costumbres nativas tan diversas que tenemos en nuestras regiones.



Un claro ejemplo de esta afirmación lo encontramos en la banda Murajazz de Cartagena, donde el kit de batería ya no lleva los tradicionales tom toms sino un tambor alegre en reemplazo del tom de piso y una caja vallenata que, tocada con baquetas y manos, llega a sonar como un timbal de salsa.



Esta es una Innovación que “plataniza” con muy buena sonoridad un instrumento tan inmodificable como la batería.



Otra propuesta sorprendente fue la banda Jah Lous de Manizales, integrada por músicos de gran nivel y con formidables arreglos que llevan las tonadas tradicionales colombianas a otro nivel y les dan una lectura verdaderamente innovadora. El concurso también incluye todos los años el requisito de presentar un tema en homenaje a un músico colombiano y esta vez le tocó el turno a Alejo Durán.



La versión ganadora resulto ser un refrescante arreglo de la canción El mejoral, que presentó el Quinteto del pianista Adrián Herrera, grupo que además resultó ganador con un dinámico repertorio escrito por su líder.



La banda Totacera Jazz de Bucaramanga también dejó una buena impresión por su profesionalismo y sus composiciones, que incluyen segmentos de rap a cargo del expresivo baterista de este grupo.



Otros grupos que se proyectan gracias a espacios como Voces del Jazz son Río Arriba de Barranquilla y el grupo de Andrés Guerrero de Pasto. Definitivamente hay un relevo generacional que ya no surge exclusivamente de la capital y que está listo para entrar a los grandes escenarios del jazz en Colombia.



Óscar Acevedo

Músico y crítico musical

acevemus@yahoo.com