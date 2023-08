Las anticipaciones en torno a lo que deparará en la próxima edición de los MTV Video Music Awards están en constante aumento.



Esto no solamente se debe a la expectativa de presenciar grandes éxitos y actuaciones de renombrados artistas en esta velada, sino también a un acontecimiento histórico: por primera vez, el galardón al Mejor Artista Musical del Año será otorgado a una destacada artista femenina, dado que todas las nominadas en esta categoría son mujeres.



Además, la influencia y presencia de mujeres y artistas pertenecientes a la comunidad LGBTQ+ serán dominantes en un gran número de categorías que serán honradas durante la ceremonia del próximo 12 de septiembre.



Esto no solo representa un reflejo del inmenso talento y creatividad que estos individuos aportan a la industria musical, sino también un paso adelante en la representación y reconocimiento de la diversidad en el mundo del entretenimiento.

¿Quiénes son las mujeres nominadas a la Mejor artista del año?

La lista de nominados a Mejor Artista del Año ha acaparado la atención con su poderosa representación femenina. Beyoncé, Doja Cat, Karol G, Nicki Minaj, Shakira y Taylor Swift son las nominadas de este año. Estas destacadas artistas han cautivado al público global con su talento y creatividad.



Además, en las categorías de Canción del Año y Video del Año las mujeres también arrasaron con las nominaciones.

La artista se encuentra de gira actualmente. Foto: Instagram: @benyonce

Entre las nominadas a Mejor Canción se encuentran nombres icónicos como Miley Cyrus con 'Flowers', Olivia Rodrigo con 'Vampire' y la colaboración única de Rema & Selena Gomez en 'Calm Down'. Además, Steve Lacy, SZA y Taylor Swift también han dejado su huella en esta contienda musical con sus respectivas canciones.

En la categoría de Mejor Video del Año, los talentos más populares de internet relucirán con sus nominaciones. Desde el hipnótico video de 'Attention' de Doja Cat hasta la cautivadora narrativa de 'Super Freaky Girl' de Nicki Minaj, cada nominado ha demostrado su habilidad para cautivar y emocionar al público a través de la pantalla. Miley Cyrus, Olivia Rodrigo, Sam Smith junto a Kim Petras y la siempre influyente Taylor Swift también se destacan en esta asombrosa selección.

Cabe resaltar que esto es muy importante para la comunidad LGBTQ+, ya que Sam Smith se declaró hace un tiempo como una persona no binaria y Kim Petras es una mujer trans que ha trascendido en la escena musical.

Kim Petras (segunda de izq. a der.) con Sam Smith, entre otros. Foto: EFE

Mejor colaboración y mejor video pop

La colaboración entre el renombrado David Guetta y la talentosa Bebe Rexha en 'I'm Good (Blue)', Post Malone y Doja Cat con 'I Like You (A Happier Song)' y Karol G y Shakira en 'TQG' son unas de las más populares del año, razón por la cual están nominados en la categoría de 'Mejor colaboración'.



A la lista también estra Diddy se ha asociado con Bryson Tiller, Ashanti y Yung Miami en 'Gotta Move On', además del remix de 'Creepin' de Metro Boomin con The Weeknd, 21 Savage y Diddy; y Rema y Selena Gomez con 'Calm Down'.

La categoría de Mejor Video Pop está nominada Demi Lovato con 'Swine'; y Dua Lipa con ‘Dance The Night' de la taquillera película 'Barbie'.



Por su parte, Ed Sheeran está en la lista con 'Eyes Closed'; Miley Cyrus con 'Flowers'; mientras que Olivia Rodrigo continuó su ascenso con 'Vampire'. Además, P!NK vuelve al juego con 'TRUSTFALL', y Taylor Swift, una vez más, dejó su marca con 'Anti-Hero'.

