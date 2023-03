Cuando se ingresa a las bodegas de Buscalibre.com, la librería virtual más grande de América Latina, la sensación es la de estar en una especie de bosque encantado, en el que en lugar de líneas infinitas de troncos de árboles, se despliegan estanterías cuyas hojas son ceca de 60.000 libros.



Y no resulta descabellado llamarlas estanterías “encantadas”. Finalmente, algunos de estos volúmenes transportan a sus lectores a maravillosos mundos de fantasía y territorios inolvidables de la literatura universal. Así lo siente el visitante, cuando camina por entre estos pasillos, abrazado por un silencio singular. Allí también, claro, reposa el pensamiento, la historia y el conocimiento científico de la humanidad.

EL TIEMPO tuvo la oportunidad de conocer cómo opera la logística de Buscalibre.com, que como si se tratara del engranaje interno de un reloj suizo, despacha un promedio diario de 1.500 pedidos a los rincones más apartados del país y a varios países de la región. “Hemos entregado en el Cabo de la Vela y en Itsmina, Chocó”, comenta Juan José Daza, director regional de Busacalibre.com y anfitrión de este recorrido.



(Lea además: ¿Por qué está tan caro comprar un libro en Colombia? Estas son las razones)



Agrega que en términos sencillos “mover un libro suena fácil, pero hay que multiplicar esos proceso para miles de libros que se envían al día. En el conjunto de los países donde operamos, estamos hablando de unos 8.000 pedidos diarios”.



“Ante todo, nosotros somos una empresa de logística y tecnología. La idea es acomodarnos logísticamente a esas diferentes maneras de trabajar de los países en donde estamos. Nuestro sistema conecta la logística entre los países, lo que nos permite traer, de manera rápida, los libros”, explica.

Facebook Twitter Linkedin

A su llegada a las bodegas, los libros son registrados de manera digital. Foto: cortesía Buscalibre.com

El funcionamiento de las bodegas de Buscarlibre, ubicadas en un parque industrial al occidente de la capital, cerca de la localidad de Cota, se activa cuando el usuario de Internet, desde su casa u oficina oprime el botón ‘Comprar’ en su computador o teléfono inteligente. Así, en un día, en promedio, si está en Bogotá, o en unos cuatro o cinco días, para el resto del país, el anhelado libro estará ‘tocando’ la puerta de su casa.



Pero ¿qué pasa detrás de esta ‘superautopista’ digital cuando se hace el pedido? Para hacerse una idea, el proceso se parece a una orden de comida, de esas que aparece en las cocinas de una hamburguesería o restaurantes. En las bodegas, uno de los operarios, ubicados en una larga fila de mesas, ve aparecer en una pequeña registradora digital negra la orden del libro solicitado. Son decenas de órdenes que salen en una hora, como si fuera una larga listas de supermercado.



(Le puede interesar: La Luis Ángel Arango, 65 años: 26 bibliotecas en una sola)



A diferencia de la organización de una biblioteca, que por lo general es por orden temático, los libros de esta gigante librería están catalogados de manera digital con códigos de barras, tanto en los sus lomos como en las estanterías donde reposan. Esto les permite a los operarios encontrarlos en corto tiempo, con la ayuda de una “pistola” lectora.



“Nosotros trabajamos con más de 3.000 proveedores alrededor del mundo, que son editoriales, distribuidores, librerías o autores independientes de los países en donde operamos, pero también tenemos proveedores, por ejemplo, en Inglaterra, Francia, etc.” explica su gerente. Esto les permite contar con un catálogo global de seis millones de títulos.

Facebook Twitter Linkedin

Un grupo de operarios recibe las órdenes de compra y empaca los libros según su destino final en el país o en el exterior. Foto: cortesía Buscalibre.com

De allí que en la bodega, haya unas estanterías destinadas a recibir los libros “curiosos” que los colombianos piden de otro país, o aquellos de acá solicitados por lectores de otros países. En la estantería de libros llegados de España, por ejemplo, se aprecian novedades de literatura, arte o ciencia, entre otras.



Como muchos de los grandes negocios digitales de la modernidad, como le ocurrió por ejemplo a Mark Zuckerberg con Facebook, Buscalibre.com nació de una necesidad que un día detectaron dos jóvenes estudiantes.



En el año 2009, los universitarios chilenos Boris Kraizel y Eduardo Stekel decidieron crear una página para agilizar el intercambio de libros entre alumnos. La idea se transformó luego en esta gigante librería, que creció hasta traspasar las fronteras de su país. Su primer destino fue España.



(Además: 'He contemplado la eutanasia o el suicidio': Felipe Zuleta Lleras en su nuevo libro/Entrevista)



A Colombia, México y Argentina llegaron en el 2012 y luego abrieron operaciones en Estados Unidos y Perú. “Pronto esperamos abrir en Ecuador y Uruguay”, anota Daza.



El proceso finaliza cuando los libros son envueltos en ‘pallets’ (contenedores con envoltura plástica) y se alistas para ser transportados por vía terrestre o aérea a su destino. El 40 por ciento de los pedidos provienen de Bogotá. Luego le siguen Medellín (22 por ciento) y Cali (10 por ciento).

Facebook Twitter Linkedin

Finalmente, los 'pallets' de libros son ubicados en la parte de carga de los camiones que comenzarán a repartirlos. Foto: cortesía Buscalibre.com

La pandemia, como le pasó a muchos negocios, aceleró de manera exponencial el proceso de transformación digital mundial.



Para hacerse una idea, explica su gerente, cuando llegó la cuarentena, en la primera bodega de 300 metros cuadrados de esta librería virtual llegó un momento en junio de 2020, en el que a los empleados les tocaba caminar literalmente por encima de cajas de libros. “Ese mismo año crecimos ocho veces”. Y para junio de 2021, se ampliaron a un espacio más grande. Hoy ocupan dos megabodegas de 2.400 metros cuadrados.



“El comercio electrónico antes de pandemia no representaba ni el 11 por ciento. Llegó la pandemia y superamos el 20 por ciento. Ahora, en pospandemia ha caído un poco, y estamos por el orden del 18 por ciento. Pero hay que tener en cuenta que en países desarrollados es el 50 por ciento”, explica su gerente.

Según datos del 2022, Buscalibre vendió en Colombia cerca de un millón de libros, es decir que alcanzó un promedio mensual de 80 mil unidades.



(Lea además: ¿Cuál es el encanto de los libros de memorias?)



“Colombia representa el segundo país en ventas, luego de Chile. En lecturabilidad es distinto. Colombia en promedio está leyendo 2,7 libros por persona año, que yo creo que ya debemos estar por los 3. Pero por ejemplo, en Chile y Argentina, se leen más de 5 libros al año, casi el doble. En México se leen 3,5. En Perú sí está menor que en Colombia, se leen solamente 2 libros”, comenta Daza.



Por temáticas, lo que más compran los usuarios es Bienestar y Autoayuda (17 por ciento), literatura (14 por ciento) y libros juveniles (13 por ciento). Las mujeres son las mejores compradoras, con un 54 por ciento de participación, frente a los hombres (46 por ciento).

Facebook Twitter Linkedin

Juan José Daza, director regional de Busacalibre.com. Foto: Cortesía Buscalibre.com

“El 35 por ciento de los compradores de la la librería está en el promedio de edad de los 30 a 40 años. Les siguen los mayores de 40”, anota Daza.



“Creemos que el mayor aporte que hacemos tiene que ver con la facilidad de acceso a la lectura y al libro. Hemos encontrado que muchas personas no leían, porque el libro que querían no lo conseguían. A eso le unimos una estrategia de descuentos, que le permite llegar a su libro, de pronto, de una manera más económica”, explica su gerente.



Por eso, cuentan con un programa de fidelización, que le recomienda a los compradores los libros relacionados a los que vienen leyendo. Además, los usuarios reciben periódicamente un mensaje con las novedades.



(Le puede interesar: ¿Cómo autopublicarse y no morir en el intento?)



“Estamos enfocándonos en empezar a analizar al usuario como un individuo y no como un dato solamente (edad, lugar, etc.). Nosotros tenemos que empezar a entender a Juan, Pedro o Luis, independientemente de que tengan la misma edad o vivan en el mismo lugar. Pues no necesariamente tiene el mismo gusto de lectura”, explica Daza sobre los proyectos futuros.



El futuro parece alentador, a juzgar por la creciente demanda de ávidos lectores. Lo que muy seguramente los obligará a seguir abriendo más bodegas.



CARLOS RESTREPO

REDACCIÓN CULTURA

EL TIEMPO