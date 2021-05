‘Vindictas’, mujeres que cuestionan el canon literario del siglo XX

Vindictas es un proyecto de la Universidad Nacional Autónoma de México (Unam), que reivindica, exhuma y les hace justicia a escritoras invisibilizadas en la historia literaria. Junto a la Editorial Páginas de Espuma en España, su reciente libro recoge a veinte cuentistas encontradas en veinte países de América Latina.

Poco se ha hablado de figuras como María Kodama, escritora y traductora argentina, quien prefirió por muchos años no publicar sus escritos mientras su esposo estuviera en vida: Jorge Luis Borges. Aunque apenas algunas figuras como Isabel Allende o Gabriela Mistral, entre otras, hayan visto la luz en un canon ocupado mayoritariamente por hombres, hay otros nombres que han quedado ignorados de manera injusta en la letra chiquita de la historiografía literaria.



Con esa preocupación, un grupo de lectoras y antólogas en México y España, mediados por el mar Atlántico, decidieron reivindicar todos esos nombres que habían quedado en el olvido e indiferencia de los intelectuales y surgió el proyecto Vindictas.

Así, el año pasado, en un ‘decamerón’ virtual a causa del confinamiento —semejante al ocurrido por la peste negra en Florencia durante el siglo XlV— se inició la empresa de hallar mujeres que no solo estuvieran al margen por su condición de género sino por haber optado por un género literario poco reconocido como el cuento. La antología recogida en el libro Vindictas. Cuentistas latinoamericanas es una propuesta de lectura que le cuestiona cualquier certeza literaria hasta al lector más acérrimo.



El proyecto nace en la Universidad Nacional Autónoma de México (Unam), en el área de publicaciones y fomento editorial. Según su editora, la escritora y directora de publicaciones de la misma universidad, Socorro Venegas, la obra "busca difundir la voz de las escritoras del siglo pasado que no tuvieron la oportunidad de ser leídas en las mismas condiciones que sus colegas contemporáneos hombres”.



Antes de la antología de cuentistas, el proyecto se había iniciado con cinco volúmenes de novelistas entre 1928 y 1940, rescatadas de la indiferencia del canon. Pero el año pasado, en coedición con la editorial española Páginas de Espuma y su editor Juan Casamayor, se publicó a finales del 2020 esta colección de veinte autoras provenientes de 20 países latinoamericanos. Estas obras no fueron encontradas como manuscritos sueltos sino que eran publicaciones oficiales en pequeñas editoriales.

Esta propuesta de lectura, como lo llaman sus editores, no es importante simplemente porque sus autoras hayan sido víctimas del patriarcado intelectual, sino por su inmenso valor literario. Hay evidencias en cada uno de sus cuentos: la descripción nocturna en Ella y la noche (1959) de la hondureña Mimí Díaz Lozano, o la multiplicidad de voces en una prosa continua y cíclica de la puertorriqueña Rosario Ferré en Cuando las mujeres quieren a los hombres (1974), en la cual una lectora viciada de las autoridades masculinas la creería una par del tono garciamarquiano.



Y es que la intención no es borrar a las autoridades del canon existente —o al menos no intencionalmente— sino incluir nuevas visiones. Como su mismo título proclama, Vindicta significa vengar y resguardar. Es una apuesta por la justicia de una deuda, una responsabilidad política: la invisibilización no solo de la obra sino de la autora, y como sus editores anuncian en el prólogo, es “exhumar o desenterrar la luz de estas autoras”.



Todo esto fue gracias a un trabajo colaborativo: una red de escritoras jóvenes junto con ilustradoras, en coordinación con los editores Socorro Venegas y Juan Casamayor. La exposición Vindictas Latinoamérica: Miradas de raíz, que ofrece un recorrido virtual de la obra desde la visión de las ilustradoras del libro Isol, de Argentina; Paloma Valdivia, de Chile; Sara Morante, de España, y Rosario Lucas, se encuentra disponible de manera virtual en Casa del Lago, la extensión cultural de la Unam. La ‘antología’ empieza a tomar cada vez más espacios en librerías del mundo. Los editores hablaron con EL TIEMPO sobre ese proceso.



¿Cómo iniciaron este proyecto?

S (Socorro): Comenzamos con escritoras mexicanas, pero justo porque es la Unam que está detrás de Vindictas era importante que fuera un proyecto con un espíritu latinoamericano. Hace dos años, cuando lanzamos la colección de novela con las cinco primeras, él (Jorge Volpi, el coordinador de difusión cultural en la Unam) sugirió una mirada de revisión hacia los cuentos latinoamericanos por autoras.

Juan, ¿cómo fue para usted esta experiencia de emplear y reivindicar una mirada femenina desde su posición masculina?

J (Juan): Me alegra que me lo preguntes porque siempre se acuerdan de Juan el editor, Juan el lector, pero casi nunca se fijan en el hombre. En veinte años apegado a la lectura y a la edición, he tenido también un aprendizaje como hombre, eso es una realidad, pero claramente estaba castrado literariamente porque no había podido leer a unas escritoras que podrían haber formado en mí una sensibilidad lectora que tengo ahora con urgencia que trabajar. Como hombre, me he perdido una parte indispensable de emociones, de sentimientos, de posibilidades de ver el mundo.

¿Cuáles son los principales hallazgos al cuestionar el canon?

S: En este irnos adentrando en una selva donde no sabíamos qué podíamos encontrar, llegó un momento en que yo le dije a Juan ‘cualquier lector que sienta que esté seguro de que conoce ya el canon del cuento latinoamericano no puede ahora, a partir de este libro, sentirse así’. Pero entonces no es que estemos nosotros queriendo dinamitar el canon: lo que nos interesa es que se complete con esas otras voces de la historia de la literatura latinoamericana. No está completo como no estuvo completo ‘el boom latinoamericano’ en su tiempo, ignorando la creación de autoras como Elena Garro, como Clarice Lispector, autoras contemporáneas de todos sus escritores del boom.



Yo llevo 24 años en el mundo de la edición. Llevo 22 años en Páginas de Espuma como editorial especializada en cuentos. Creo que no soy un mal lector y aun así habían 15 autoras que yo no conocía de esta antología, ese es el primer hallazgo. Hemos sentido tanto esa rabia que comentaba yo antes de la castración, de no haber leído antes. También del placer del hallazgo, pero eran dos términos que luchaban como un oxímoron: entonces ese es un hallazgo más personal, como de lectores. Yo me he llevado unos cabreos enormes porque uno de los grandes hallazgos es la falta de rigor, no se ha buscado, no se ha hecho una gran aventura textual en torno a libros escritos por mujeres. Ellas no son escritoras que hayan escrito y publicado en editorial de provincia, no, son escritoras protagonistas de su vida cultural, de cada uno de sus países, no solo en la literatura sino en otras disciplinas

¿Qué criterios tuvieron para definir a las autoras incluidas?

S: Buscábamos un libro que pudiera reunir las voces más significativas, las búsquedas más arriesgadas, buscamos por supuesto que no hubiera textos que fueran equivalentes o que tuvieran el mismo abordaje sobre alguna situación. Pensamos que es una tarea inacabada de todas formas porque todas esas autoras que ya no pudimos incluir siguen siendo relevantes.



J: Sobre el mecanismo, hemos podido llegar a leer no estas 20 sino centenares de escritoras y muchas de ellas todavía están en nuestra cabeza. Nos interesaba mucho que la escritora hubiera hecho una labor importante en el cuento y eso significaba no solo que hubiera escrito cuentos sino que hubiera escrito al menos un libro de cuentos para tener esa idea de lo que es publicar, tener una coherencia interna, que es el último grado del cuentista. Socorro es cuentista y novelista y yo soy editor de cuentos. (...) Se van a encontrar que el canon que tienen en sus manos es extremadamente pobre y ahora toca revisarlo, no eliminarlo sino revisarlo. Quizá si agrandamos el canon y tenemos más opciones, a lo mejor algún hombre se cae.

¿Qué mecanismos utilizaron para hacer esta compilación?

S: En el libro están consignados los nombres de estas grandes escritoras y académicas que nos ayudaron proponiéndonos autoras, incluso cuentos. En plena pandemia nos abrieron con mucha generosidad sus bibliotecas personales, buscaron referencias, nos mandaron fotos o escaneos de cuentos, nos mandaron referencias bibliográficas, en fin, nos recomendaban libros que ya tenían miedo o terror de nunca poder conseguir o leer. Y Juan Casamayor tiene unas conexiones secretas misteriosas con libreros. No quiero enterarme mucho, me da miedo saber más (risas)... pero un poco siguiendo algunas de estas antologías, gracias a eso pudimos leer un continente de cuentos.



J: Nos iban llegando todas esas propuestas lectoras, pero, claro, no había que olvidar que estábamos en epidemia, estábamos muy confinados y por lo tanto muchas bibliotecas estaban cerradas. Pero sí es verdad que se consiguieron muchos libros de librerías en muchas latitudes del mundo... no sé cómo llegaron en una época tan confinada, fue fundamentalmente todo el bagaje que también hay en la red que se puede encontrar, y luego la generosidad de casi un centenar de escritoras y profesoras dándome textos, fotocopias... nos mandaban todo un libro en fotografías por WhatsApp.

Yo percibí una relación con la puertorriqueña y Gabo. ¿Las Vindictas han dejado en evidencia nuevas relaciones e influencias literarias?

J: Ahora que va a haber una revisión de El occiso por parte de la Unam de María Virginia Estenssoro... eso es del año 37 y ese es un texto muy apegado de Rulfo, por ejemplo. Aunque no sé si interesa saber quién es primero porque es grave en una dirección o en otra: si es primero, nadie las ha reconocido después. Si se han escrito simultáneamente, sus contemporáneos no las han señalado ni les han dicho ‘oye, estás haciendo cosas muy interesantes como yo en Colombia, Rosario. Por qué no hablamos, no nos reunimos, no creamos un espacio en un festival y hablamos de lo que estamos haciendo’. No. Eso no se dio. Y más allá de temas, espacios formales o estéticas, estas escritoras sin duda van a enriquecer el canon.

Viajar por Latinoamérica a través de voces que no han sido reconocidas implica cuestionar también la historia de nuestra región.

S: Todo el proyecto es cuestionar esa manera de hacer historia. Hay una postura política también en esto. De alguna manera contrasta con aparentemente las reivindicaciones feministas que han alcanzado logros notables y, sin embargo, continuamos viendo que se organizan jurados de premios literarios donde no hay una sola escritora invitada. Seguimos encontrando esas ausencias, que son dolorosas y que a todos deberían dolernos porque no podemos pensar que solo la mitad del planeta es creativa, que solo la mitad del planeta tiene capacidad y talento, y la historia también nos ha mostrado eso.

J: Yo siempre he dicho que editar es una acción también política. Creo que las librerías son un parámetro democrático y libre de una sociedad. Entonces claro que hay algo político en todo esto, posiblemente en muchos de los libros que hacemos, pero más en un libro así.



GABRIELA HERRERA GÓMEZ

Escuela de Periodismo Multimedia EL TIEMPO

@gabiiiww