Will Smith aparece de sorpresa en concierto de J Balvin en Coachella como 'Men in Black': así fue el momento

Tras la reciente participación de Feid, las presentaciones de los artistas latinos siguen dejando por lo alto los espectáculos en el festival de música de talla mundial Coachella 2024. En esta ocasión, J Balvin se lució durante su regreso al evento.

En 2019, el artista se presentó con su álbum de 'Colores'. Esta vez, llegó con una propuesta diferente.

El reconocido artista colombiano interpretó en medio de luces y efectos visuales éxitos musicales como: 'Rojo’, ‘La Canción’, ‘Qué calor’, ‘¿Qué más pues?’ y 'Mi Gente'. Sin embargo, elevó las emociones al cantar con uno de sus artistas invitados: Will Smith.

Will Smith sorprendió al llegar a la presentación de J Balvin. Foto:Capturas de pantalla de la transmisión Compartir

Con una temática galáctica y en medio de un escenario con figuras extraterrestres, ambos artistas se unieron en una presentación sorpresa interpretando 'Men in black’, un tema musical perteneciente a su exitosa película de 1997 del mismo nombre.

HISTÓRICO!



J Balvin e Will Smith ensaiando para a apresentação no Coachella 👽#Balvinchella #Coachella pic.twitter.com/Jsj4NmNaTa — Portal J Balvin Brasil 👽 (@PortalJBalvin) April 15, 2024

No obstante, Will Smith no fue el único invitado. Junto con J Balvin se unieron en escena Jowell, Randy, De la Ghetto.

Millones de internautas no tardaron en hacer virales las fotos e imágenes de la presentación del colombiano.

HERMANO PERO QUE CLASE DE INVITADO…#JBalvin la partió subiendo a Will Smith al escenario del #Coachella en su versión #MenInBlack 🫢✨



QUE BRUTAL 😎😎 #Coachella2024 pic.twitter.com/7z9sdCAb8T — LC (@LeoCastilloVe) April 15, 2024

Más artistas latinos en Coachella



La edición de Coachella de este año invitó artistas como:

Shakira.

Peso Pluma.

Becky G.

Bizarrap.

Young Miko.

Son Rompe Pera.

Santa Fe Klan.

Kevin Kaarl.

The Red Pears.

Girl Ultra.

Depresión Sonora.

J Balvin.

Carin León.

Latin Mafia.

Hermanos Gutiérrez.

Eddie Zuko.

Bb Trickz.

