Con nuevo video, Taylor Swift y Katy Perry ponen fin a pelea de años

Hace años que los fanáticos de Taylor Swift y Katy Perry esperaban que sus ídolas dejaran a un lado aquellas diferencias que alguna vez las enemistaron y volvieran a retomar su amistad al ser dos de las más grandes exponentes del género pop en el mundo.

Pero, pese a que en varias ocasiones habían intentado hacer las paces y se habían lanzadado múltiples indirectas en sus canciones (como ocurrió con 'Bad Blood' y 'Swish swish'), no fue hasta que Swift invitara a Perry a hacer parte del video de 'You Need To Calm Down' que decidieron volver a ser amigas y sellar su amistad con un abrazo (disfrazadas de hamburguesa y de papas a la francesa).

En esta canción, cuyo video está lleno de colores, Swift hace un llamado a dejar el odio y les pide a los 'haters' (enemigos) que en vez de generar mensajes negativos se concentren en lo positivo y en aceptar a los otros.

Aunque, la reconciliación de las estrellas es una de las cosas que más sorprendió a los fanáticos, el video musical está lleno de estrellas del entretenimiento. Por ejemplo, hace presencia Rupaul, Ryan Reynolds, Ellen DeGeneres, los participantes del concurso 'Drag Race', así como los miembros del programa Queer Eye'.

A su vez, el video también es una reivindicación de los derechos de la comunidad LGBTI.



CULTURA Y ENTRETENIMIENTO