Maluma y Madonna estrenan el video de su canción 'Medellín'

Las sorpresas de Maluma y Madonna no terminan. Este miércoles, los artistas lanzaron el video de su canción 'Medellín', el primer lanzamiento del álbum 'Madame X' de la artista, que también incluye canciones junto a Anitta, Swae Lee y Quavo.



La canción, en la que Maluma canta en español, cuenta la historia de cómo Madonna estaba tomando una copa en Medellín, en medio de un sueño, mientras Maluma la seduce e intenta conquistarla.



"Tomé una pastilla y tuve un sueño. Volví a mis 17 años. Me permití ser ingenua para ser alguien que nunca había sido (...) Tomé un sorbo y tuve un sueño, me desperté en Medellín. El sol acariciaba mi piel, podría comenzar a ser otra", canta Madonna.

"Tranquila baby, yo te apoyo. No hay que hablarnos mucho para entrar en rollo.

Si quieres ser mi reina, pues yo te corono. Y pa' que te sientes aqui tengo un trono", le responde Maluma.



"Discúlpame, yo sé que eres Madonna, pero te voy a demostrar cómo este perro te enamora".



"Si sientes que hay un viaje en tu mente, será por el exceso de aguardiente. Tú, tranquila, que estamos en Colombia".



Maluma también le dice a la estrella: "Si te enamoro en menos de un año, nos vamos pa' Medallo. Si te enamoro, aquí nos quedamos (...) nos casamos".



Luego de las diversas reacciones que la canción generó en redes sociales, el reguetonero y la Reina del pop mostraron el resultado visual de su colaboración, que fue grabado en Lisboa, Portugal.



Antes del estreno, Maluma y Madonna compartieron en sus redes sociales una serie de imágenes de sus ensayos y de la grabación del video.

Artistas como la colombiana Greeicy y el español Pablo Alborán reaccionaron con comentarios como "Nos haces soñar" y "Brutal".

