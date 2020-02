Alejarse de los estereotipos, el superpoder de Coco Chanel

La moda pasó de ser una serie de artículos usados para cumplir los estándares de belleza de la sociedad a ser cotidiana y, sobre todo, útil para las mujeres. Pero no siempre fue así.



En el siglo XIX, las mujeres usaban apretados corsés que demarcaban una diminuta cintura, porque solo así eran consideradas bellas. Pero Gabrielle Chanel, quien después se convertiría en Coco Chanel, fue la primera en transformar la moda en algo cómodo y amable con el cuerpo y la belleza femeninos.

Esto no significó, precisamente, perder la elegancia. Por el contrario, cada uno de sus diseños se convirtieron en ícono de muchas que, hasta ese entonces, no usaban pantalón, situación que para las mujeres modernas es casi inconcebible y que ha permitido que haya una decisión consiente frente a lo que se usa a diario.



Pero su vida no fue, precisamente, un cuento de hadas y moda. Gabrielle nació en 1883 y los doce años su madre falleció, por lo que el padre las abandonó a ella y a sus hermanas en un hogar para niños sin familia.

Siempre soñó con tener su propio taller de moda, pero tuvo que trabajar como cantante y bailarina para recolectar el dinero que su sueño requería.



Así lo hizo, pero además de diseñar Coco generó una ruptura entre la opulencia de la moda y creó una línea de ropa informal, sencilla y cómoda. Como si la ropa no fuera suficiente, se consolidó también como diseñadora de bolsos, perfumes, sombreros y joyas.



Tanto que se ha convertido en una de las diseñadoras más importantes de la historia mundial y en la única que aparece en la lista de las cien personas más influyentes del siglo XX de la revista Time.



Su determinación, ambición y vitalidad en su vida profesional y social generaron importante recordación en lugares y personas que consideraron sus trajes como masculinos.



Esta empresaria vio oportunidades en cada momento de su vida y con esto logró que su taller en Francia se diversificara en salones de moda que el mundo entero todavía, casi medio siglo después de su muerte, disfruta.



De la mano de Coco Channel se conocerá el valor infinito que tienen las cosas aparentemente superficiales y se verá que sin importar los estereotipos de hombre o mujeres siempre habrá un lugar para hacer realidad los sueños.

