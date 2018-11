Victoria Sur: música sin fecha de caducidad

Quizás porque ser cantautora exige esmero en las letras, Victoria Sur pudo retomar un álbum que estuvo a punto de quedarse olvidado en el 2017. Había alcanzado a estrenarlo e iba a comenzar el trabajo de promoción, pero cambios en su vida la llevaron a aplazar el trabajo que le sigue al nacimiento de una producción musical.

A esto se dedicó en el 2018. Se decidió a retomar Hasta el nuevo sol, un trabajo que produjo a partir de las colaboraciones que recibió a través del crowdfunding –financiamiento colectivo– de seguidores, amigos y familiares. A cambio de ayuda económica, Victoria proponía talleres de voz o una caja de tés con chocolate y sus discos anteriores, recompensas de ese estilo que ayudaron a sus canciones a ver la luz. “Te conectas con tus fans más cerca –dice de la experiencia–. Había seguidores que no sabía que tenía”.

El trabajo de este año le ha dado satisfacciones como su presentación en Jazz al Parque y su nuevo sencillo, Se dice por ahí, encabezando listados de la Radio Nacional.



¿Cómo fue retomar este trabajo musical?



Lo lindo es que las canciones siguen siendo vigentes, porque la música que uno hace, por lo menos así lo siento, no tiene fecha de caducidad. Es una música que se hace para la vida.

¿Cómo surge una canción suya?



A partir de varias cosas que van sucediendo: imágenes, sensaciones que luego se van condensando y convirtiéndose en canción. Las curanderas salió de entre las nanas que les canto a mis hijos, el efecto del ‘sana que sana’ en ellos y del recuerdo de mi abuela, que sacaba aceites para curarnos. Ahí vi también el poder de la palabra o de que solo el hecho de cantar pueda curar.



¿Y ‘Se dice por ahí’?



Se inspiró en un documental en el que a mujeres mayores les preguntaban qué hubieran querido hacer en su juventud.Decían: “Habría abrazado más a mis hijos” o “habría tenido más besos” o “habría bailado más”.



¿A qué le cantaba en sus primeras composiciones?



Eran un poquito más lugar común, en el sentido de que eran más de amor y desamor.



No descarto esos primeros temas, pero me he ido acercando a otros más sociales o incluso políticos. Y hay un poco de conciencia ecológica, con Las curanderas o Estrella de agua, una tonada inspirada en Cocora, en sentido de que es la traducción de esa palabra y quiere decir princesa quimbaya. O está Declaración, que comienza diciendo: “No soy de izquierda ni de derecha, soy del sur”, quiere decir que todos somos del mismo planeta, iguales.



