Glastonbury es uno de los festivales de música más importantes del mundo y cada año logra reunir a grandes artistas.

Y según una información reciente, del diario británico Daily Mail, quienes asistan en el 2023 podrían ver el regreso de las Spice Girls.

Sería la primera vez desde 2019 que Melanie Brown (Mel B), Melanie Chisholm (Mel C), Emma Bunton y Geri Halliwell se reúnen en un escenario.



Pero la gran pregunta es si estaría Victoria Beckham.



El grupo se separó en el 2000 y en 2019 se reunieron para una gira de regreso por Reino Unido e Irlanda, pero sin la presencia de Beckham, que sí estuvo en el 2012 en la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos de Londres.

Todos quieren que Beckham regrese si se da la contratación del grupo para Glastonbury. Recientemente, Mel C, en el lanzamiento de su libro ‘Who I Am’ (‘Quién soy yo’), dijo que Victoria “no rechazaría la oportunidad de actuar con ellas en un festival de tal magnitud”, mientras el Daily Mail publicó que “las negociaciones se están llevando a cabo con o sin Victoria. Están en conversaciones avanzadas, pero han llegado a una etapa en la que las cosas realmente parecen probables, con o sin Victoria. Las Spice Girls no son una banda que normalmente se presenta en Glastonbury, pero son legendarias y será muy divertido”.



Sin embargo, según publicación de la revista Hello, Beckam dijo que "era reacia a comprometerse con una posible gira de reunión de las Spice Girls para Glastonbury".



"Me divertí mucho estando en las Spice Girls, pero creo que ahora con todo lo demás que tengo, con mi moda y mi línea de belleza, cuatro hijos, no podría comprometerme con eso".