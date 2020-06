Víctor Cárdenas, una de las mentes detrás del éxito de la ‘guaracha’

Gracias a las plataformas de streaming y las redes sociales como Facebook y TikTok, y antes de que lo adoptaran las discográficas o de activar estrategias publicitarias de largo aliento, la guaracha se convirtió en un fenómeno. Este subgénero no tiene ninguna cercanía con la guaracha cubana que se escuchaba antes, sino que es un híbrido de la electrónica dance con tribal house, marcado por las percusiones electrónicas.



En Colombia, varios artistas como Fumaratto han entrado con paso firme en la guaracha, también conocida como zapateo o chancleteo. Uno de ellos es Víctor Cárdenas, un joven vallecaucano que a sus 21 años lanzó Baila conmigo (2019), un tema que hoy cuenta con millones de reproducciones en YouTube.

Su grabación junto a los artistas Deivy y Kelly Ruiz fue un éxito tan rotundo que Jennifer López hizo una nueva versión que rápidamente se convirtió en éxito mundial. Además, el equipo de fútbol Barcelona FC la adoptó como su canción oficial en redes y, asimismo, la compañía Rexona Brasil lo utilizó en su campaña como la canción oficial del carnaval de Río 2020.



El nombre de Víctor Cárdenas fue cogiendo poder y, ahora, músicos como la venezolana Lele Pons y el colombiano Maluma le apostaron a trabajar con él.

En entrevista con EL TIEMPO, Cárdenas contó cuál fue su historia antes de llegar al éxito mundial y cómo fue pasar de trabajar en artes visuales a ser un artista reconocido por la mezcla del electronic dance music (EDM).



Es uno de los responsables del género guaracha que se está poniendo de moda con artistas internacionales… ¿Alguna vez esperó estar en esta situación?



Cuando pasa el éxito de Baila conmigo, me meto de cabeza al proyecto musical, a vivir de esto, a verme muy alto en esto. Y llegar a ese punto de Jennifer López fue como tocar ese fondo y decir ‘tengo que meterme de lleno a esto, tengo que irme ya, esta es la oportunidad que tengo que aprovechar en este momento para lanzarme hacia adelante’, y pues, nunca me llegué a imaginar que a Jennifer López le gustara e hiciera su propia versión y que a Maluma le gustara el género.



¿Cuál es su historia antes de producir ‘Baila conmigo’?

Yo tenía mi trabajo normal, trabajo en artes visuales y tenía mi puesto en una empresa normal y hacía música como los fines de semana, por hobby, por subir música a las redes sociales y a la gente le gustaba, lo compartían, hacían descargas. Cuando sale Baila conmigo, con Dayvi y Kelly Ruiz, tomé la decisión de dedicarme a esto 100 por ciento y creo que ha sido algo muy chévere, una experiencia muy bonita.

¿Cómo nació esta canción tan exitosa?

Yo antes producía EDM, que es, digamos, la música que toca Martin Garrix, los DJ top que son estadounidenses y que tocan música algo diferente. Yo hacía esa música hace cinco años, de hecho tuve un acercamiento por medio de SoundCloud con Nicky Romero con una canción muy conocida de él.



Después llegué a vivir a Cartago y me di cuenta de que el EDM no pega en las discotecas, no pega en los bares, ese tipo de música en Colombia casi no pega. Lo que pega es la guaracha, entonces yo dije: “Voy a hacer el paso de este género a la guaracha”.



Cuéntenos cómo se originó la guaracha...



De hecho, tiene muchos nombres: guaracha, chancleteo, zapateo, le dicen de muchas formas. Es muy conocido también como tribal house, que viene del house porque sigue siendo electrónico, y viene del tribal, que son los sonidos de los tambores, de percusiones, que son sonidos que usaban en las tribus y creo que empezó en México, con grandes exponentes como Eder Bermúdez , Geo Silva, artistas que le empezaron a poner ese tipo de sonidos latinos con la combinación de lo tribal, empezaron a mezclar y quedó ese resultado.



¿Qué ayuda recibió para que ‘Baila conmigo’ fuera tan conocida?



Para la canción todo fue orgánico. Al tema no se le pagó ni 50 pesos de publicidad. Se subió a un canal de YouTube y la canción se hizo viral: los artistas empezaron a hacer memes, después J Balvin y muchos artistas empezaron a sacar comedia de la canción y es donde la canción se hizo viral y ya tenía 50 a 60 millones de visualizaciones en YouTube.



Luego es cuando ya viene Sony y hace la combinación entre el Barcelona, hace las colaboraciones con Jennifer López, Willy Williams y otros artistas.

Sony nos dio también como ese impulso para que la canción llegara a ese nivel a donde está en este momento.

VALENTINA SÁNCHEZ RAMÍREZ

Cultura EL TIEMPO

​@CulturaET