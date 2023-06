El veterano rapero puertorriqueño Vico C declaró en entrevista que espera que "por lo menos" le nominen a los premios Grammy Latinos con su álbum Pánico, que lanza esta semana y que elaboró "esporádicamente" tras casi 15 años sin presentar nuevo disco por "asuntos legales".

"Por lo menos que me nominen y, si me nominan, pues más les vale que me den el premio porque yo no creo que exista, de los álbum que van a nominar, uno donde se haya trabajado más fuerte que el mío", revela el cantante, que ya tiene en su haber dos Grammy Latinos.



El conocido como "El filósofo del rap" cuenta en su entrevista con EFE en San Juan que "Pánico", compuesto de 13 temas, tiene "una historia particular" porque es "un álbum hecho esporádicamente".



Vico C explica que este disco, bajo el sello Nain Music, una división de Rimas Entertainment, se ha ido formando poco a poco, ya que cada vez que él creía que se iban a terminar esos asuntos legales, creaba un sencillo para regresar al panorama musical.

Cada canción es un proyecto: Vico C

Vico C es conocido como 'El Filosofo del Rap'. Foto: Thais Llorca. EFE

"Eran canciones con las que se pretendía hacer 'come back'. Tenían que ser geniales a mi entender, pues a cada una le metí la fuerza que le meto con un álbum entero, cada una era un proyecto", subraya el compositor, explicando que "resultó beneficioso" porque salió "un álbum completo y variado".



Luis Armando Lozada, nombre de pila del artista, vuelve a la escena musical con este álbum que ya ha sido nominado a los Premios Tu Música Urbano en la categoría "El Comeback Más Duro".



Los sencillos Pregúntale a tu papá por mí y Ella Va salieron a finales de marzo como adelanto del disco que ha producido completamente el artista, y tuvieron más de 16 millones de visualizaciones en 8 semanas y más de un millón en 4 días, respectivamente.

"Las demás canciones no tienen menos ni más que estas canciones, porque se trata de diferentes ritmos, es un disco variado y aunque son diferentes ritmos y diferentes temáticas, la intensidad es igual y la calidad es igual", remarca el artista.



Dentro del álbum destaca el tema "Ahora" que dedica a su nieto y describe la preocupación de un abuelo por lo que tendrá que enfrentar el niño con la proyectada decadencia de la sociedad. Además, en esta canción aparece por accidente un grito del nieto de Vico C que se coló en el estudio de grabación y que el artista quiso dejar.



También resalta en el álbum Solo le pido a Dios, un tema inspirado en la historia de sus hijas en la búsqueda del amor y en su propia relación con su mujer Sonia, a la que le dedica esta canción y con la que ha vivido "más bueno que malo".

Próxima gira de Vico C

Vico C ofrecerá dos conciertos en Colombia este fin de semana del 17 y 18 de junio, en los que va a estrenar en vivo el disco, mientras termina de concretar su próxima gira internacional con la que viajará a Latinoamérica.



"Perú y Ecuador son países que tengo que mencionar como de estos que saque lo que saque van a estar ahí (sonrisa), pero realmente son todos y de Latinoamérica yo no puedo quejarme, centro y Suramérica, del trato, del respeto y del apoyo, no me puedo quejar de ningún país", afirma el compositor.



El artista es considerado como uno de los mejores compositores urbanos junto a Eddie Dee, del que comenta que "hasta su imagen del espejo está buscando por él y no lo encuentra".



Vico C aseguró el año pasado que le gustaría realizar una "tiraera" (ataque verbal a través de las letras de las canciones) con su compatriota y amigo Residente, pero ahora dice que no cree que llegue ese momento porque "podría ser ofensiva".

"Él sabe que si va a tirar contra mí tiene que tirar con todas y yo sé que tengo que tirar con todas, entonces entraríamos en un liriqueo que, aunque sea de competencia, son palabras que como quiera podrían ser ofensivas", indica el rapero, quien no obstante va a estar "preparado" por si sucede.



Con una carrera de casi cuatro décadas, Vico C catapultó el hip hop y rap en la escena local y ha escrito temas de reclamo social como La recta final o Se escapa. En la década de los años 90 puso el rap en español en el radar con temas como "Me Acuerdo", "Bomba Para Afincar", "La Recta Final" y "Viernes 13" y, ganó, además de los dos Grammy Latinos, un premio Billboard y diez discos de platino.

ESTHER ALAJEOS. EFE

PUERTO RICO