Desde el 2009,con su disco Babilla, el artista urbano Vico C no daba muestra de música nueva. El anuncio de un álbum con temas inéditos para mayo próximo causó sorpresa en la industria y alegría entre sus fanáticos.



En el 2010, Luis Armando Lozada Cruz, nombre de pila del veterano Vico C, tuvo que ser trasladado al Hospital San Cristóbal en Ponce, en el sur de Puerto Rico, tras ser inducido en coma por 24 horas a causa de las convulsiones que sufrió durante una presentación.



El artista de 47 años y de origen puertorriqueño fue hospitalizado tras una presentación en el Festival del Güiro en Peñuelas, donde "sufrió un percance de salud y fue trasladado por familiares". Al final, el parte médico señaló que fue una reacción alérgica a un medicamento para el dolor.



Ahora, recuperado y con mucha música nueva, Vico C se prepara para lanzar un álbum de inéditos.



”En estos tiempos donde es grande la necesidad de contenido puro en la música, se abre una plataforma para poder continuar lo que siempre he hecho con mis canciones: tocar corazones y hacer revolución en una sociedad perdida”, dijo Vico C en un comunicado enviado por Nain Music.

Vico C, uno de los pioneros del rap latino y su carrera empezó a finales de la década de 1980, es conocido por canciones como "La recta final", "Viernes 13", "Tony Presidio", "Desahogo", "Bomba para afincar", "Humolandia" y "Saboréalo".

