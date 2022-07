No es la primera vez que Vicente García se enfoca en los sonidos autóctonos, ya había explorado los instrumentos de su natal República Dominicana como el priprí, balsié o el palo echao, característicos en las comunidades del sur y los había incorporado en sus bachatas y merengues.

Después del éxito de su álbum Candela, que en el 2019 recibió una nominación al Grammy anglo, tenía la idea de hacer más música que exaltara sus raíces e imprimirle un sabor electrónico y rumbero: nadie mejor que el productor británico Richard Blair para alcanzar ese ideal. Pero el famoso fundador de Sidestepper por allá a principios de la década del 2000 andaba, literalmente, en otro ritmo.



El responsable de la expansión de la cumbia electrónica por el mundo y de las fusiones del folclor con los beats andaba por sendas más espirituales, en las que la música cumple más una tarea sanadora y de conectar con la naturaleza que de entretener. Eso fue poco antes de que empezara la pandemia.



“Yo iba buscando en él la parte electrónica y bailable, pero él venía descansando de todo eso y se había dedicado a investigar más sobe la música de ritual. Pero me interesó. Tuvimos largas conversaciones sobre el tono que iba a tener este trabajo. Hasta que llegó la pandemia y todo cambió, el trabajo dio un giro hacia la música con un sentido todavía más profundo”, recuerda Vicente García sobre la génesis de Camino al Sol, un EP de cinco canciones que no pueden escucharse por separado porque una composición se encadena y se resignifica con la que sigue.



Camino al Sol, Desvanecer, Circles of the Sun (en inglés), Jugar a vivir y Saber fluir son los cinco tracks que integran el más reciente álbum del dominicano ganador de tres premios Grammy Latinos –en el 2017 a mejor nuevo artista, mejor álbum cantautor, con su disco A la mar, y mejor canción tropical para Bachata en Kingston–.



Vicente García pronto tendrá un show sinfónico en Puerto Rico y está cuadrando conciertos en Bogotá, Medellín y un par de ciudades más del país que se están por confirmarse. Esto conversó sobre su producción.

Camino al Sol es un viaje musical experimental que está repleto de emociones, sobre todo por lo que hemos vivido con el covid…



Sí. Cuando explotó la pandemia nos quedó muy claro que queríamos trabajar todos esos cuestionamientos que tuvimos sobre la muerte, el hecho de perder seres amados, familia, amigos, nos puso en perspectiva de nuestra razón de ser aquí en este mundo. Fueron preguntas que en otro momento no teníamos tiempo para hacernos y menos para respondernos, no nos parecía importante. En lo personal, me tocó mucho; todas esas dudas, esa búsqueda de replantearse como vemos la religión, la espiritualidad, ciertas cosas más allá de lo objetivo de la vida.

¿Fue muy diferente la producción de un álbum así?



Sí. Fue un trabajo en bloque, grabamos juntos en los estudios Audiovisión en Bogotá, y después añadimos algunas capas ya en las casas como sonidos de sintetizadores, por ejemplo.



Fue un trabajo de mucha experimentación de cuerdas, usamos instrumentos africanos como un arpa etíope y el krar -una lira de 5 o 6 cuerdas y caja de resonancia en forma de cuenco, originaria del sur de Malí-, buscamos una sonoridad que nos permitiera salir de la zona de confort, de los acordes de la armonía tradicional y buscar una voz en esas sonoridades. Contamos con Teto Ocampo (guitarrista y compositor), que es uno de los músicos que más ha aportado a la música contemporánea en Colombia y nos acompañó en esa experimentación.



Fue un trabajo de cierta forma interrumpido porque necesitaba que estuviéramos todos en el estudio, y algunos se infectaron de covid entonces tuvimos que reprogramar las sesiones, eso le dio un poco más de intriga, sabes, de confraternidad porque todos queríamos terminar pero había cierta imposibilidad. Al final fuimos una hermandad, uno preocupado por el otro y eso se siente en la música. La pandemia generó eso, uno empezó a fijarse más en el otro, a verlo más de cerca.

¿Cómo fue la documentación para hacer un álbum con esas características?



Yo tenía la curiosidad y desde hacía tiempo venía coleccionando algunos instrumentos como el monocordio, la zanfona -una ilustre desconocida entre los instrumentos de cuerda y muy usada en la música popular europea- , que tienen un carácter un poco distinto tomando en cuenta los que usamos en la música popular: el bajo, la guitarra, el piano. Empecé a buscar instrumentos originarios de África, del Oriente, arpas, flautas, y también conseguí muchos vinilos. Fue un trabajo de campo que en ese momento no se veía así, sino como parte de un viaje de experimentación con Richard, nos remitíamos a tal tribu que usa tal canción para el nacimiento de los niños, queríamos empezar a entender el trabajo de la música y de cosas como los cantos tibetanos...De ahí que el disco no tiene un sencillo o un corte principal es un trabajo compacto de cinco temas porque no estamos buscando que alguno sea el hit del momento, es más como un paisaje con el que la gente se identifica.



El trabajo de búsqueda y conceptualización, precisamente por la pandemia, dio muchas vueltas, buscamos mucho en la parte indígena de Colombia, nos sumergimos en lo que hacía Peter Gabriel en sus inicios, además porque Richard trabajó con él en esa época, y buscamos en los cantos africanos y orientales. El álbum se fue transformando, pero así empezamos a transitar por esa carretera.

¿Cómo definiría ese viaje que hizo?



Fue un encuentro bonito con una parte de la música y de la espiritualidad que a mí me hacía falta y que de cierta forma, aunque he hecho música tropical, venía intentando incorporarlos a través de cantos del campo, de los taínos, de los indígenas; yo siempre sentí esa curiosidad y con este trabajo me acerqué mucho, no obstante creo que no llegué al lugar, sino que fue un gran acercamiento. Camino al Sol no tiene la verdad, no implica que solo vaya a hacer esa música ahora, es la fotografía del momento que viví.

Diríamos que fue un paréntesis bonito en su carrera…



Exacto. Ya estoy trabajando en nuevas bachatas, en un mes voy a Miami a terminar unos temas más bailables. Ahora, es posible que haga otras canciones como las de Camino al Sol, si me sale en la guitarra, acordes que tienen que ver con eso, pero no fue que llegué a un lugar de iluminación. Creo que ese fue el gran aprendizaje, entender y cuestionarse pero acordarse de que vive en esta vida, en el plano físico, con personas y que todos somos espirituales por el hecho de ser humanos, no tiene que estar conectado uno con una corriente para serlo.



SOFÍA GÓMEZ G.

CULTURA

@s0f1c1ta

