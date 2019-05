El cantante Vicente García sale de su zona de confort con ‘Candela’

Cómo "arriesgado" Vicente García define el sonido su tercer trabajo discográfico denominado ‘Candela’. Con él, le da fin a una trilogía narrativa que empezó en 2011 con su disco 'Melodrama' y que continuó en 2016 con ‘A la mar’.



García se dio el lujo de experimentar con diferentes sonidos y logró salir de su zona de confort: “Este disco desafió mi comodidad, fui atrevido, pero al mismo tiempo coherente con el ser humano que soy, el que escucha música” le explicó a EL TIEMPO.

Para darle apertura al fin de este ciclo musical, Vicente lanzó 'Loma de Cayenas' en octubre del año pasado, en donde tuvo la posibilidad de cantar de la mano de Juan Luis Guerra. El sencillo logró entrar en el la lista de 10 canciones tropicales del portal Billboard.

Al sencillo le siguió 'Candela', en donde el dominicano experimentó con el género que ha venido estudiando para la realización del disco y que lo ha obsesionado durante mucho tiempo, el merengue. De la misma manera, jugó con varios géneros, entre la bachata, el trap y la música electrónica para darle vida a 'Ahí Ahí'.

“La experimentación es un proceso básico en mis composiciones, sino me aburro, no disfruto de hacer algo que ya se hizo” asegura.



Estos temas sirvieron como antesala para los otros 12 que componen ‘Candela’, disco que fue grabado entre República Dominicana, Puerto Rico y Colombia, y que ya está disponible en todas las plataformas digitales.



El álbum no solo significó una evolución musical para Vicente, también generó un cambio en la imagen que reflejará en sus próximas presentaciones en vivo. El artista promete una experiencia audiovisual en la combina sus composiciones con imágenes y luces que funcionan armónicamente con sus sonidos.

