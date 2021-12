(Este texto se publicó originalmente en EL TIEMPO, en junio de 2008)

Cuquita, su fiel esposa, y Gerardo –el único de los tres hijos varones que no optó por la música como profesión– le ayudan a quitarse las botas jalándolas al unísono. Su curioso calzado, estilo ‘cuadra’, tiene labrado el rostro del señor de la ranchera en los tobillos y él explica que se lo pone porque es un regalo invaluable. Pero entrado en confianza, relajado, el elegante charro prefiere estar en chancletas.

Allí, en su hacienda Los Tres Potrillos, una inmensa finca entre Guadalajara y Chapala (Jalisco, México), el ‘Chente’ vive como hombre de familia y descansa tranquilo, semanas antes de comenzar una extensa gira de conciertos desde el 5 de julio hasta el 30 de noviembre, para promocionar un álbum cuyo título no requiere explicación: Para siempre.



Es fácil presumir que el hogar del rey debe ser un palacio abarrotado de excesos rancheros, pero no es tal. Se destacan, sí, los hobbies no explorados del artista: estantes repletos de huevos de diversas aves que exponen sobre sus cáscaras los dibujos hechos por el cantante en tinta y pluma, meticulosamente protegidos del polvo.

A sus 68 años, este charro sigue siendo el ‘mero mero macho’, y ese encanto lo derrocha con las mujeres que se cruzan por su camino y que, sin diferencia de edad, reconocen que emana un embrujo difícil de explicar.



No obstante, mantiene su juramento de 45 años junto a Cuquita (María Abarca): “Nunca hemos tenido problemas grandes, tenemos la idea de que es hasta que la muerte nos separe. Ahora: ¡si te cae del cielo un regalito...!”



Fernández parece mantener una dieta estricta que ocasiona una invasión de bolsas de sacarina y vegetales inofensivos sobre la mesa del comedor. Y otro curioso invasor es su computador portátil, en el que juega con un Photoshop a hacer montajes con fotos de su rostro y el de sus nietos en escenas de El bueno, el malo y el feo, Bonanza y hasta en una foto con Ronald Reagan.

Los Tres Potrillos, que se construyó hace 22 años con el firme propósito de levantar el emporio familiar y además huir del smog del DF, alberga varios espacios, entre ellos la casa de Vicente hijo, una piscina en forma de guitarra, las extensas pesebreras con caballos para cuarto de milla y hasta un coliseo para 16.000 espectadores (la Arena VFG) con todas las comodidades que envidiaría cualquier empresario colombiano de conciertos.



En sendos galpones que enmarcan el patio trasero, Fernández mantiene exóticas mascotas que son las que lo distraen a diario: gallos japoneses, potros, pavos reales y conejos con más alcurnia que los periodistas visitantes.

Graba un disco en siete horas

Ese es el hombre de familia, oriundo de Huentitán El Alto, una imagen insospechada tras la figura del charro más simbólico de la ranchera.



Después de 79 producciones oficiales en estudio y más de 100 discos en 41 años de carrera, no es atrevido considerar a Vicente Fernández como el artista más prolífico de Latinoamérica, ya que en algunas épocas ha grabado hasta cinco álbumes por año y tiene pendientes 150 canciones por editar, aunque él parezca ignorarlo: “híjole, debe ser algo así, pero para las matemáticas soy un pendejo”.



Semejante trayectoria tiene una explicación sencilla en boca del ‘Chente’: “A mí me dan las canciones, las estudio muy bien, y cuando están bien puestas y tengo ganas de grabar, puedo grabar en siete horas un disco”, una fórmula que funcionó desde su sociedad con los productores Federico Méndez o Gilberto Parra.

“Yo, si no canto, juro que se me seca el corazón”, afirma el cantante, que no puede salir a las calles de Guadalajara sin ser acosado por fanáticos y turistas.

'Chente' hay para rato

De la nueva producción, Para siempre, que salió en versión en CD, en DVD y en Karaoke, se ha destacado su canción Estos celos, cuyo ritmo es fiestero y bailable.



“Fue algo que sorprendió a todos pero les encantó, y ahora en Internet hay como 50 videos de niños que cantan Estos celos con las cejas pintadas –se ufana Fernández–. Eso me gusta, volví a atraer a la juventud, como si volviera a comenzar mi carrera y pegué un jonrón, no solo con muchachitas, sino con los niños”.



La última sociedad productiva de Vicente Fernández es con el compositor Joan Sebastian, quien escribió y dirigió todas las canciones.



Acerca de la posibilidad de un próximo concierto en Colombia, y luego de polémicas declaraciones que emitió en épocas pasadas, ‘el Chente’ cree que es probable volver en el año 2009, pues la gira actual está programada hasta finales de noviembre: “Tengo muchas ganas de volver a Colombia (...) el primer país que conocí fuera de México y mi segunda patria”. El cantante siente que la fuerza de los mariachis seguirá firme y ajena a la fusión: “La canción ranchera es la bandera universal de la música mexicana”.



CARLOS SOLANO

Enviado especial de EL TIEMPO

GUADALAJARA



*ESTE ARTÍCULO FUE POSIBLE POR INVITACIÓN DE SONY BMG.