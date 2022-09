Vicente Fernández y Juan Gabriel son de los más grandes exponentes en la historia de la música latina, pero su grandeza no evitó que entre ambos nacieran varios roces que culminaron con una mala relación, la cual fue confirmada por uno de ellos.



Recordemos que ambos artistas ya fallecieron. El primero fue el 'Divo de Juárez', quien murió en el 2016. Mientras tanto, Vicente Fernández dejó este mundo en diciembre de 2021.

Antes de su fallecimiento, en una entrevista con la periodista Pati Chapoy, Vicente Fernández confirmó los rumores acerca de su mala relación con Juan Gabriel.



"Alguien me preguntó: '¿Te cae mal Juan Gabriel'? Y yo no sé, no soy yo si miento y le dije: 'Yo no sé mentir, sí me cae mal, pero yo no soy santo de su devoción tampoco. Estamos a mano'", explicó en aquel momento.



En aquella entrevista, 'El Rey' reveló que la enemistad surgió tras una visita del 'Divo de Juárez' a su casa en donde una pregunta de Cuca, la viuda de Vicente Fernández, habría provocado la molestia de Juan Gabriel y una respuesta fuera de contexto.



Juan Gabriel falleció en el 2016. Foto: Fernando Aceves / EFE

“Una vez lo invité a comer a la casa, es vegetariano y me molestó mucho porque Cuca (la viuda de Vicente Fernández) le trajo un amigo japonés para que le hiciera comida que pudiera comer”, contó Fernández, y agregó: “Anduvo conociendo el rancho y estábamos comiendo y Cuca, con su ingenuidad que tiene, le pregunta: ‘Lo vegetariano es una cosa, pero ¿usted sí cree en Dios?’”.



“Ay, güerita, yo creo en mí y solamente en mí", habría respondido Juan Gabriel. "Entonces mi mujer se paró y ya no bajó a despedirlo”, relató Fernández.



Luego de este episodio, que la opinión general llegó a conocer, Juan Gabriel fue cuestionado por los medios de comunicación y respondió con un simple ‘Oh qué chico’. Cuando Vicente Fernández escuchó la respuesta de Juan Gabriel, esto le molestó más. "Pero ¿cómo que chico? Yo soy el señor Vicente Fernández para ti", comentó.

