En una de sus visitas a Colombia a principios de la década de los años 90, Vicente Fernández llegó a un concierto en Bogotá, acompañado por su hijo Alejandro.



“Aquí les traigo a 'miiiijo'”, gritó, y como todo papá que quiere mostrar los talentos de su descendencia, lo puso a cantar. No era la primera vez que cantaban juntos. De hecho, 'El rey de la ranchera' subía de vez en cuando a su hijo más famoso desde que tenía apenas cuatro años, en escenarios mexicanos y el efecto siempre era el mismo: aplausos.



Los vidrios del salón del hotel donde se hacía la rueda de prensa vibraron con la voz del joven, mientras lo observaba su papá. Fue el lanzamiento en Colombia del 'potrillo', el segundo de una dinastía que hoy perdió a su patriarca y a su rey.



Cada visita de Vicente Fernández dejaba una anécdota. En el 2009, trató de visitar un ancianato, pero los pobres abuelitos, que lo vieron envejecer con ellos, se quedaron esperándolo, porque estaba en peligro según su equipo de seguridad. En otra ocasión recibió un regalo inolvidable: un vestido de charro hecho por las bordadoras de Cartago, Valle.



Lástima que seas ajena, Por tu maldito amor, Acá entre nos, Mujeres divinas, El rey y Volver, volver, son algunas de sus canciones más reconocidas.



Sus seguidores lo lloran y tararean sus rancheras o las cantan a grito herido. Su voz se apagó luego de que el pasado primero de diciembre regresara a cuidados intensivos a causa de la inflamación de sus vías respiratorias bajas y en su sistema urinario.



Fueron largos meses en lo que 'Chente' pasara por estados de mejoría y complicación. Todo empezó con una fiebre en julio que lo obligó a internarse por unos días. Luego sufrió un accidente en su rancho de Guadalajara: el ídolo se resbaló en su cuarto y su médula se afectó. Fue operado y semanas después se estableció que padecía Guillain-Barré. A finales de octubre había salido de cuidados intensivos, pero en las últimas horas debió regresar: aunque su familia y sus seguidores siempre conservaron la fe, falleció.



Vicente Fernández nació en Guadalajara el 17 de febrero de 1940, además de mariachi fue empresario, productor, actor y símbolo de la cultura del continente que habla español y ama la ranchera. Fue parte de la identidad de México y de todo el continente y hasta tiene una estrella en el Paseo de la fama en Hollywood.



Recibió dos premios Grammy anglo y ocho latinos, entre otros muchos galardones; vendió más de 75 millones de copias de sus discos, y grabó alrededor de 100 producciones entre 1967 y 2018, hasta dos y tres por año, para llegar a ese número considerable.



A los 14 años participó en un concurso musical, ocupó el primer puesto, y empezó su carrera cantando en restaurantes y matrimonios, mientras vendía los productos de la finca de sus padres.



Pero su historia con la música comenzó cuando tenía 8 años y con una vieja guitarra, empezó a imitar a los cantantes que oía en la radio.



Su carrera fue en ascenso desde que consiguió el contrato para grabar su primer álbum en 1966. De ahí en adelante, siguieron éxitos musicales y un esperado salto al cine -cosa que parecía obligatoria para las estrellas de la canción ranchera- en 1971. En 1974, La ley del monte consolidó su éxito en ambos campos: la música y el cine. Pero fue con Volver, Volver, poco después que se consideró un artista internacional.



En 1985 ratificó su estrellato con un concierto en la plaza del Zócalo de Ciudad de México, con 100.000 personas. En el 2009, al mismo lugar llegaron 220.000 personas a oírlo.



Fue un cantante de todas las generaciones. "El último de los grandes ídolos de México", como dijo Mario González, presentador del programa de noticias 'Perspectivas desde México', de CNN, en el que se mostró a toda una multitud en las afueras del hospital de Gaudalajara donde estuvo internado: niños, jóvenes y adultos esperaban noticias.



Los miembros de la familia del ídolo tuvieron que pedir que despejaran las vías de acceso al lugar, pero no lo lograron. En ese hospital estaba el llamado 'cuarto gallo' de México, un grupo en el que Vicente Fernández rompió la tradición de morir joven, pero fue tan grande como el resto: Jorge Negrete, Pedro Infante y Javier Solís.



Precisamente, la muerte de Solís, en 1966, hizo que las disqueras, que le habían cerrado las puertas, recordaran su nombre y lo llamaran de nuevo. Poco antes, Fernández se había casado con María del Refugio Abarca Villaseñor, doña Cuquita.

Sus hitos fueron muchos: desde hacer la película La ley del monte, hasta grabar con Roberto Carlos una canción en 1989, en el disco Por tu maldito amor. Dos años después, grabó la producción El charro mexicano con la Orquesta Filarmónica de México.



Hizo duetos con Juan Gabriel, Yuri, Vikki Carr, Tony Bennett, Joan Sebastian -con quien además produjo el exitoso álbum del que salió la canción Estos celos- y Celia Cruz, entre muchos otros, así como con sus hijos Vicente y Alejandro.



Su finca, en Guadalajara, el lugar emblemático en el que vivió, se llama Los Tres Potrillos. Está llena de caballos de paso y su piscina es en forma de guitarra. Hay salas y salones llenos de recuerdos de sus viajes y del amor de sus seguidores, objetos que siempre guardó y cuidó.



Allí unió a su familia, de la que siempre habló con cariño, e impulsó la carrera de sus hijos y sus nietos en distintas profesiones. Era el patrón de patrones.



El 16 de abril de 2016 realizó su último concierto de despedida en el estadio Azteca, interpretando unas 45 canciones y ratificando su grandeza y el sentido de pertenencia no solo a su país, sino a todos los mexicanos de corazón.

El cantante no fue ajeno a la polémica, en enero del año pasado apareció una foto en la que ponía su mano en el pecho de una de sus seguidoras y, tras las críticas, pidió disculpas: “Admito que me equivoqué, no sé si estaba bromeando, tal vez fue una broma [...] No sé. No me acuerdo, había mucha gente (con la que tomé fotos), sinceramente les ofrezco una disculpa”.



El gran rey de Los Tres Potrillos ya no recorrerá el lugar ni montará los caballos que tanto le gustaban, pero queda su recuerdo y su gran voz, la del último gran charro de México y del mundo que ama la ranchera.