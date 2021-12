El músico Vicente Fernández, tras entrar una vez más en estado crítico desde el pasado viernes, falleció este domingo en Ciudad de México, luego de permanecer varios meses en delicado estado de salud, como consecuencia de una fuerte caída de un caballo que sufrió en agosto en su rancho, ubicado en el estado de Jalisco.



(Contexto: Murió Vicente Fernández, el ídolo de la música mexicana)



El Charro de Huentitán, de 81 años, había estado en terapia intensiva y los médicos le diagnosticaron el síndrome Guillain-Barré, una afección en la que el sistema inmunológico ataca los nervios y puede llegar a producir una parálisis, reconocieron en su momento los familiares más cercanos del legendario músico.



(Le puede interesar: 'Los Tres Potrillos', el hogar de Vicente Fernández y su tradición mariachi)

La salud de ‘Chente’, como también se le conocía popularmente, había empeorado en los últimos días. El sábado, la familia dijo en un comunicado que su condición era “crítica”, con problemas pulmonares agravados y que permanecía sedado en cuidados intensivos.



(Lea además: La historia del polémico heredero de la fortuna de Vicente Fernández)



De hecho, pasó los últimos meses recluido en manos de los especialistas, que indicaron que el cantante se encontraba la mayor parte del tiempo "despierto y sin sedación e interactuando con su familia", aunque también tuvo varias recaídas en diversos momentos de la hospitalización, lo que deterioró su estado de salud, como quedó constatado en los informes médicos, pese a que su familia mantuvo un discreto silencio durante todo el proceso.

Facebook Twitter Linkedin

El cantante de música popular ha presentado varios quebrantos de salud en los últimos años. Foto: EFE

El sábado, Vicente Fernández Jr, hijo del músico, había dicho a los medios de comunicación que "se está especulando que mi padre no está con nosotros. Está delicado como se les ha dicho, pedimos mucha oración, es un momento crítico pero es mentira lo que están especulando".



"El Sr. Vicente Fernández en las últimas 12 horas presentó agudización de su estado de salud. Presenta mayor inflamación de sus vías respiratorias bajas e incremento del apoyo respiratorio", indicó un comunicado médico del sábado que fue compartido por su familia en la cuenta oficial de Instagram del cantante.



(También lea: ¿En cuánto está avaluada la fortuna de Vicente Fernández?)



Por su parte, hace algunos días Alejandro Fernández sorprendió a sus fans que asistieron a su concierto en el Auditorio Nacional de Ciudad de México. El ‘Potrillo’ hizo una pausa en su presentación para pedir una cadena de oración por el bienestar de su padre.

“La familia... mi padre... estamos pasando por un momento muy delicado. He aprendido que el amor y el cariño son medicinales. Quiero que desde aquí juntos enviemos un aplauso muy fuerte, pero muy fuerte para el señor Vicente Fernández”.

La familia... mi padre... estamos pasando por un momento muy delicado. He aprendido que el amor y el cariño son medicinales FACEBOOK

TWITTER



Y añadió, “de verdad que sí lo necesitamos. Vamos a necesitar mucho de sus oraciones y de sus buenas vibras. Gracias a todas aquellas personas que se han molestado, familia, amigos, fans, por escribir, por dar buena vibra y desear que mi padre se recupere. Estamos en un momento muy crítico y difícil, pero esperamos mucho porque somos muy creyentes de la Guadalupana y de Dios. Esperamos un gran milagro”.

El deterioro de la salud

Sin embargo, desde agosto pasado al artista se le habían hecho diversas revisiones y estudios del aparato gastrointestinal y, de acuerdo con los reportes oficiales médicos que fueron publicados por familiares de Fernández, en ese momento no se encontró "evidencia de trastorno relevante", aunque sí requirió cuidados especiales.



El célebre intérprete de 'Mujeres Divinas', otro de sus tantos éxitos musicales, también fue sometido en septiembre a una cirugía en la columna porque la caída del caballo ocurrida a mediados de agosto, le provocó una afectación en las vértebras cervicales contiguas a la cabeza. Este accidente fue sin duda el comienzo de sus males, sumado a su avanzada edad.



Hace años, los médicos también habían confirma que al cantante mexicano se le practicó una traqueotomía para instalar un dispositivo en la tráquea, cirugía de la cual se recuperó satisfactoriamente.



(No deje de ver: Ingrese al especial Vicente Fernández: Tributo al ídolo de la ranchera)



Se recuerda que la las últimas actuaciones de Vicente Fernández en Colombia se efectuaron en conciertos en Bogotá, Cali y Bucaramanga en 2019.



Nacido el 17 de febrero de 1940 en Huentitán el Alto (Jalisco), de padre ranchero y madre ama de casa, Fernández se hizo parte de la memoria colectiva mexicana con canciones como “Por tu maldito amor” y “Volver, volver”.



En más de cinco décadas de carrera en las cuales también fue protagonista de películas, su música ha acompañado a varias generaciones dentro y fuera de México.

Durante ese tiempo también obtuvo galardones y reconocimientos, incluidos tres Grammy y nueve Latin Grammy.



Fernández, quien tiene una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, fue nombrada Persona del Año por la Academia Latina de la Grabación en 2002.



Hasta el momento no se han revelado detalles de su funeral, pero se espera que su familia lo anuncie en las próximas horas.

Lo invitamos también a leer:

- La dinastía Fernández



- Adiós a una leyenda: las reacciones por la muerte de Vicente Fernández



- La ranchera: la música en la que Vicente Fernández reinó por décadas



ELTIEMPO.COM