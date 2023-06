Mi labor profesional es crear y dirigir los festivales internacionales de Hay Festival, entre ellos el Hay Festival en Cartagena de Indias que llevamos realizando cada enero desde hace casi diecinueve años, pero cada visita al festival original, el de Hay-on-Wye siempre me sorprende, me maravilla, como si fuera la primera vez y me embriaga de ideas y de energía.

Para llegar a Hereford, desde Londres donde vivo, en tren se tarda unas tres horas y media, con transbordo en Newport. El día es increíble y, después de un invierno de lluvia continua, el verdor de los prados es espectacular y se siente todo más bonito que nunca.



En Hereford me recoge un conductor que me lleva 40 minutos por estrechas carreteras campestres al pintoresco pueblito de Hay on Wye. La experiencia comienza siempre ahí, en ese viaje compartido en coche desde la estación de Hereford con otros participantes del festival y con un conductor casi siempre con una vida más interesante que cualquiera de nosotros. Hay conductores voluntarios, de diferentes profesiones, desde un cirujano del corazón hasta ganaderos de la zona que piden esta semana de vacaciones por el placer de conversar con los participantes en el trayecto desde Hereford hasta Hay on Wye.



El pueblo Hay-on-Wye tiene más de 30 librerías de libro viejo, pero me cuenta mi conductor, quién en esta ocasión es un lugareño, que muchas de ellas hacen ya el negocio de verdad en línea y que la venta in situ es algo simbólico. Comenta que el festival, que lleva ya treinta y seis ediciones, es muy querido por la comunidad porque realmente genera un derrame económico significativo para una zona que, de noviembre a abril, casi no recibe turismo y que se siente de allí, con la oficina principal del Festival ubicada en el pueblo.

Todo un complejo de carpas se convierte en auditorios que recibirán a famosos escritores e invitados. Foto: cortesía Hay Festival

El recinto del Hay Festival se construye desde cero en un prado rodeado de ovejas en las afueras de Hay-on-Wye. Se tardan tres meses en montar las carpas y los 650 metros de pasillos cubiertos, generando un reciento de 44500 metros cuadrados que requieren de la instalación de 2,5 km de cable de red de fibra y 3km de cableado de cobre. Todo esto para albergar, durante once días, 533 eventos donde conversan y actúan unos 1000 escritores y artistas, con una audiencia de casi 200.000 personas. Durante el festival trabajan más de 220 voluntarios. Y como lo llamó famosamente Bill Clinton cuando estuvo en el Festival, es como un Woodstock de la mente.



Recuerdo que, hace ya varios años, cuando la escritora mexicana Laia Jufresa era “escritora en residencia” del festival, comparó el recinto con un organismo vivo. Pero, a diferencia de los organismos vivos, que siempre tienen los órganos vitales en el interior, protegidos, el Hay Festival los tiene en su exterior, en una zona que vale la pena recorrer a pie para ver las plantas de electricidad, los camiones con comida, los equipos de trabajo, los camerinos, todos alrededor del recinto, nutriendo a este organismo tan especial y querido que es el Hay Festival.



Lo más emocionante del Hay Festival es su audiencia. Se ven masas de personas caminando por los pasillos entre carpa y carpa, pasillos techados por que la lluvia es habitual; este publico variopinto podría ser el que asiste a cualquier feria, con vestimenta campestre, discretos y priorizando la comodidad ante la elegancia, pero a la hora de las preguntas, te das cuenta que son de tu tribu: son inquisitivos, curiosos e inteligentes, nunca hacen preguntas que sobren. Ian McEwan famosamente dijo que, cuando no sabía cómo avanzar con una novela, lo mejor era siempre preguntar a la audiencia del Hay Festival en Gales. Es una audiencia muy especial, la mejor de todos los festivales literarios del Reino Unido según lo que se comenta en círculos literarios.



Después de cada evento, hay que ir a la carpa que contiene la librería del festival, donde firman los autores, algunos hasta más de tres horas, llegando a venderse 60.000 libros en 11 días de festival. Según el personal de la librería, las ventas de unos $7por metro cuadrado y por hora, hacen de la librería del Hay Festival Gales la tienda de libros más concurrida de Europa y quizá del mundo.



El primer evento al que asisto es con el autor bosnio-americano, Aleksandar Hemon con Damir Imamović célebre cantante de Sevdah (Sevdah es una forma de 'bosnian blues'; literalmente significa 'hermosa tristeza') en una emocionante colaboración que mezcla géneros, lecturas y canciones. Al salir una señora que me ha visto aplaudir con ganas me dice “que importante es que se nos recuerde de vez en cuando que tenemos corazón”. Qué bonita frase y que justa y oportuna.



La siguiente charla es en una carpa repleta de gente escuchando a la economista Mariana Mazzucato sobre su nuevo libro, donde critica la sobredependencia de los gobiernos respecto de consultores externos, que resulta en una erosión de las inversiones y de la capacidad administrativa, mostrando falta de visión respecto de la administración estatal. Nos explica que el crecimiento no puede ser el único objetivo.



El corazón del festival se encuentra en el ‘Green room’, carpa donde se relajan y se encuentran los autores antes de salir a sus eventos. El nombre viene del mundo del teatro, y las historias más antiguas dicen que el Blackfriars Theatre de Londres (1599) incluía una sala detrás de escena, donde los actores esperaban para subir al escenario, que resultó estar pintada de verde, y se llamó "la sala verde". En el ‘Green Room’ del Hay Festival es donde se mezclan desde la actriz Helena Boham Carter, el músico Nick Cave o el alcalde de Londres Sadiq Khan, con multitud de otros participantes. Allí, fui testigo hace ya varios años, en el 2011, del encuentro entre VS. Naipaul y Paul Theroux, ambos invitados al festival, que públicamente se dieron la mano después de haberse distanciado por años. Su amistad, que duró tres décadas, terminó abruptamente cuando Paul Theroux descubrió que uno de sus libros, que había escrito y regalado al Sr. Naipaul, había sido puesto a la venta por $1,500.

Se tardan tres meses en montar las carpas y los 650 metros de pasillos cubiertos, generando un reciento de 44.500 metros cuadrados. Foto: cortesía Hay Festival

Continua la ronda de charlas y me voy quedando con perlas, como cuando Tim Garton Ash nos recuerda, conversando sobre su nuevo libro, Homelands, una historia personal del Europa, lo que dijo Philip Roth en un viaje a Europa de Este “en nuestro mundo todo funciona pero nada importa y aquí nada funciona pero todo importa”.



Otro evento muy especial es con la cantante Sharon Robinson quien fue colaboradora muy cercana de Leonard Cohen por muchos años. Me perdí su concierto la noche anterior, pero cuando entro en la carpa a mitad de su segundo evento, en conversación con el escritor y abogado (y fan total de Cohen) Philippe Sands, me la encuentro cantando a capela con su voz privilegiada. Y privilegiada yo por escucharla.



La estupenda autora norteamericana Barbara Kingslover, presenta un remake de Oliver Twist con el título Demon Copperhead ambientada en una comunidad rural de Kentucky del este, donde el joven es víctima de la epidemia de los opioides. Ella creció en esa región y comenta que la comunidad se cuida a sí misma cuando el estado falla. Nos recuerda a todos que la división y distanciamiento entre el mundo urbano y el mundo rural es mayor que nunca, por eso hay una amplia América votante de Trump que se siente despreciada por el mundo urbano e intelectual. Nos recuerda también cuando Hilary Clinton llamó a la mitad de los votantes de Trump una ‘canasta de deplorables’. Estos temas resuenan incluso más en el contexto del Hay. Barbara está en plena forma.



El sol sigue reluciendo y calentando en el recinto del festival y las colas se hacen más largas para la compra de helados de leche de oveja, Shepards, un clásico del Hay que se produce localmente. Otro clásico son las banderitas de colores, bunting, que se ven por el recinto y en el pueblo.



El festival que dura 11 días y comienza con un jueves y viernes de programa para escuelas, al que asisten llegan 7000 niños y adolescentes. Existe un público que se queda todo el festival y la segunda semana coincide con vacaciones escolares y luego hay un público que viene o el primer fin de semana con lunes festivo, o el segundo fin de semana, así que hay dos días, martes y miércoles, que el festival reúne quizá a un público más local, lo que nos hace disfrutarlo de otra forma y que se destaquen otros temas, como la tensión entre lo urbano y lo rural, la lucha contra la contaminación del río Wye y otros asuntos locales que enraízan muy bien al festival a su localidad.



El segundo fin de semana del festival aparece mi familia. Mi hijo quiere una foto con la cantante de origen albanés Dua Lipa, quién está aquí lanzando un nuevo pódcast de entrevista con escritores y personalidades y va a conversar esa noche en público con el ganador del premio Booker en el añ0 2020 Douglas Stuart. Cuál fue mi sorpresa cuando me habló en bastante buen castellano que había aprendido de unos amigos venezolanos. Mi hijo se fue feliz con su foto y yo con sus palabras en español.

Durante varios días toda la población inglesa gira alrededor de un festival que alegra a todas las familias. Foto: cortesía Hay Festival

Estamos trabajado con Open Societies Foundations, tanto para una colaboración con el LvivBookforum de Lviv (Ucrania), que comenzó en octubre del año anterior; y con el objetivo de acercar a nuestro público a discusiones alrededor de las consecuencias de la guerra en Ucrania para las artes, las ideas, la cultura y la democracia, presentamos en todos los Hay Festivales la serie Hay Festival Lviv Book Forum. Oleksandra Matviichuk, directora del centro del Libertades Cívicas en Ucrania, organización que recibió en premio Nobel de la Paz 2023, fue directa y clara al decirnos desde el escenario que, la invasión de Ucrania por Rusia, es el resultado de haber dejado impune a Putin por décadas y por eso somos todos cómplices, permitiendo además que las empresas en cada uno de nuestros países encuentre formas de violar las sanciones económicas impuestas a Rusia.



Al día siguiente está en el escenario el grandísimo escritor, traductor y músico ucraniano Serhiy Zahdan, quién nos dice que hablar de literatura de Ucrania es hablar de la guerra. Zhadan es además líder y letrista de la banda de ska-punk, Zhadan and the Dogs, quién nos hacen bailar dándolo todo esa misma noche.



En este segundo fin de semana nos visitan autores hispanos como la colombiana Pilar Quintana, quién habla de su libro Abismos, la mexicana Brenda Navarro, autora de Cenizas en la boca y la clasicista española Irene Vallejo, quién habla por primera vez en Inglaterra de su libro, gran éxito de ventas, El infinito en un Junto. Encandila a la audiencia con su energía y pasión y su forma tan especial de contar historias, no importa que sean en inglés o en español, la magia es la misma. Irene, con gran generosidad, conversa con cada persona en su larga cola de firmas, se saca fotos, escucha…



Almorzamos juntos antes de que inicien camino hacia Hay on Wye, para que se pierdan unas horas entres sus tiendas de libros, de las cuales les digo que seguro les van a cautivar. Yo parto hacia Londres en el coche familiar, agotada, feliz y llena de historias, libros, nuevos amigos… añorando este reducto rural una vez nos incorporamos a la autopista… que felices hemos sido y que necesario es seguir contándonos historias y repensando nuestro mundo, siendo críticos, pero también optimistas.







Cristina Fuentes La Roche*

Especial para EL TIEMPO

*Directora Internacional del Hay Festival