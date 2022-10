Vetusta Morla ha navegado en las aguas del rock alternativo y, tras cuatro álbumes perfeccionando sonoridades y buscando otros tonos en su propuesta, lanzó el año pasado su más reciente producción, Cable a tierra, un nuevo capítulo en la historia de la agrupación española que tiene una gran conexión con Colombia. De hecho, el 13 de octubre tienen un concierto en el Teatro Jorge Eliécer Gaitán, de Bogotá, y uno más el 14 en el Teatro Pablo Tobón, de Medellín.

“La verdad es que se juntan una serie de cuestiones que hacen de esta vuelta a Colombia algo muy especial. Llevamos tres años son pisar suelo colombiano, y ahora todo se ha visto recompensado con estos dos conciertos a tope, sold out”, dice Juan Pedro Martín, mejor conocido como Pucho, el cantante de la banda española.



Los recitales serán también la mejor excusa para escuchar en vivo su Cable a tierra y experimentar algo de esa interesante colaboración con el rapero argentino Wos en Consejo de sabios, compuesta por el grupo para el álbum Mismo sitio, distinto lugar (2017) y que adquiere una descarga de energía novedosa y recuerda que a Vetusta le gusta probar y compartir otros ritmos.



“Nos tuvimos que acostumbrar a las reglas del freestyle, pero fue un privilegio y nos acercó a un género que siempre nos ha gustado mucho, hicimos algún pinito en un concierto en Madrid con una breve aparición del cantante español Arcano. De hecho, hay una canción –nunca publicada por Vetusta Morla– que incluía un rap y que en algún momento sacaremos”, agrega el guitarrista Juan Manuel Latorre. “Aquí la gente se acerca a la música sin prejuicios y nunca se pierde esa mirada pura e inocente de las primeras veces”, dice.

Y como si el universo se hubiera confabulado el grupo, también está nominado a tres Latin Grammy en las categorías de mejor álbum de pop/rock por Cable a tierra, mejor canción de rock (Finisterre) y mejor video musical en versión larga, por Matria. “Nos abre muchas perspectivas a la hora de poder conocer otros artistas, otras músicas y quizás en el futuro establecer colaboraciones como han sucedido con Wos, estar ahí es la mayor recompensa que podríamos tener en los premios y en la comunidad musical latinoamericana”, agrega Latorre.

De izq. a der: Guillermo Galván, Jorge González, David García, Pucho, Álvaro B. Baglietto y Juan Manuel Latorre. Foto: Cortesía Sony Music

“En Cable a tierra cambiamos un poco el esquema de producción del grupo. Trabajamos de una manera más fluida, quizá se haya perdido un poquito de la creatividad de la improvisación, pero es interesante aprender de las nuevas herramientas, de compartir archivos o trabajar a distancia (que fue lo que dejó la pandemia)”, comenta Pucho. Aunque tocar en un escenario los deja “como una uva pasa”, la verdad es que ese espíritu orgánico del en vivo es especial.



“Una gira nos roba la energía del cuerpo, pero es cierto que nos alimenta el alma”, opina el guitarrista. Y ahora, junto con su compañero de aventuras musicales respondieron nuestro ‘Cuestionario sonoro’.

¿Qué lugar los inspira?

Pucho (P.): Yo soy bastante cinéfilo y voy al Festival de Cine de San Sebastián y es una oportunidad para traer la mochila llena de ideas.

Juan Manuel Latorre (J. M.): Hay un lugar donde encuentro un estado mental que favorece la inspiración que es el parque del Retiro de Madrid.

¿Qué canción les encantaría interpretar y no lo han hecho?

P.: La versión de Caetano Veloso de Tonada de luna llena (compuesta y cantada por el venezolano Simón Díaz), esa me conmueve bastante.

J. M.: A mí me encantaría tener a Led Zeppelin como banda soporte para hacer uso de sus guitarras.

¿Cantan (o imaginan melodías) en la ducha?

P.: Yo, más que cantar, hago percusión con mi propio cuerpo y con el chapoteo del agua, eso tiene una sonoridad especial... Va más allá de cantar.

J. M.: Yo me meto con la guitarra a la ducha; no, en serio, es un lugar tan inspirador como el parque del Retiro.

¿Qué instrumento les gustaría aprender a tocar?

P.: Sin lugar a dudas, la guitarra.

J. M.: Para mí, la batería, debe ser un subidón impresionante.

¿Qué canción los hace llorar?

P.: Hay una de la banda islandesa Sigur Rós que siempre me emociona, es con la que están cerrando ahora su gira: Untitled #8-Popplagið.

J. M.: Cuando era joven me encantaban 10.000 Maniacs y publicaron una canción en un Unplugged de MTV, déjame me acuerdo... (nunca lo hizo, pero posiblemente sea Eat for Two, una de las más tristes que se tocaron en ese especial).

¿El mejor concierto al que asistieron como público?

P.: Yo creo que fue uno que dio The Smile, la nueva banda de Thom Yorke (Radiohead), en el Jardín Botánico de Madrid.

J. M.: Recuerdo hace unos años el de Iggy Pop en un festival de Galicia. Estábamos viendo música muy moderna, muy pulcra, todo muy perfecto y con mucho baile, y llegó ese señor y me hizo decir: ‘¡Por esto he venido!’.

¿Qué canción de cuna les cantaban sus padres?

P.: La verdad, no tengo recuerdo así muy vivo de eso. Lo voy a tener de tarea, les preguntaré.

J. M.: Las que cantaba mi madre, pero para despertarnos. Eran especialmente irritantes, como Vaya un tostón: “En la orilla del mar, vaya un tostón / Había un marinero / Vaya un tostón / Que con su guitarra / Vaya un tostón / Tocaba esta canción / Vaya un tostón...”, y así seguía y seguía.

¿Cuál fue su primer concierto como profesionales?

P.: Fue en la Casa de la Juventud de nuestra ciudad, Tres Cantos, y fue el kilómetro cero de nuestra carrera.

J. M.: El 30 de diciembre de 1998.

¿Cuál fue el primer disco que compraron?

P.: A mí, el primero que me regalaron fue la banda sonora de Los Simpson, con Do the Bartman y El blues de Lisa.

J. M.: El Nevermind, de Nirvana. El primero que pedí y me compraron fue el Bad, de Michael Jackson.

¿Un sonido que odien?

P.: Cualquier cosa muy aguda, bueno: una flauta mal tocada.

J. M.: Un taladro en la pared.

¿Un sonido que amen?

P.: No lo sé.

J. M.: El rumor del mar, eso es algo que me calma y me lleva a un sitio donde todo está bien.

¿Tres canciones para encender una fiesta?

P.: El despechá, de Rosalía, el mambo Qué le pasa a Lupita y una nuestra... Te lo digo a ti.





ANDRÉS HOYOS VARGAS

CULTURA

@CulturaET

