Ventas de 'El amor en los tiempos del cólera' suben en la pandemia

La editorial Penguin Random House informó que las ventas del libro El amor en los tiempos del cólera, del Nobel colombiano Gabriel García Márquez, aumentaron, tanto en formato físico como en digital, un 183 por ciento en español y un 621 por ciento en inglés. Estos datos son comparados con las ventas del año pasado.

El libro narra la historia de amor de Fermina Daza y Florentino Ariza, cuenta el reencuentro de esta pareja tras la viudez de Daza y el objetivo de Ariza para no dejar de pasar la última oportunidad de pasar sus últimos años con su gran amor.



Para el director editorial de Vintage Español (filial de Penguin Random House), Cristóbal Pera, esto podría deberse a que “en el fondo, habla del amor que se sobrepone al cólera, una pandemia, y da mucha esperanza”.

En el libro, que en este 2020 cumple 35 años de haber sido publicado, se cuenta la historia de Florentino Ariza y Fermina Daza, que se enamoran apasionadamente en su juventud, pero ella se casa con un médico rico y de buena familia. Florentino tiene muchos amores en su vida, pero no olvida a Fermina, y tras 50 años se entera de que ella pierde a su esposo.



“Hay escenas que parecen sacadas de cosas que vivimos ahora, como cuando ella se va de cuarentena a una hacienda, o cuando están al final en un barco los dos amantes y él levanta la bandera del cólera para que no los molesten”, agregó Pera.



Y recordó que no es el único libro del autor colombiano que habla de pandemias, pues en Cien años de soledad Macondo, el pueblo en el que se desarrolla la historia, sus habitantes sufren de la "peste del insomnio''.



Además de El amor en los tiempos del cólera, se ha registrado aumento en las ventas del libro La peste, del Albert Camus, de 1947, y El diario del año de la peste, de Daniel Defoe, de 1722, que también ha ingresado en las listas de los más solicitados en estos dìas. .

En el libro, que en este 2020 cumple 35 años de haber sido publicado, se cuenta la historia de Florentino Ariza y Fermina Daza FACEBOOK

TWITTER

De este último libro, le contó a Pera Gonzalo García Barcha, hijo del autor, el autor mandó a comprar muchos ejemplares en un momento de su vida para regalárselos a sus migos. “Hasta ese punto era un tema que le obsesionaba el hecho de una peste que paralizaba al mundo”, manifestó.

CULTURAResumen de agencias