Autor venezolano ganó la III Bienal de Novela Vargas Llosa

El libro ganador relata las consecuencias de la situación social y política en la Venezuela actual.



Durante la clausura, en el Conjunto Santander de las Artes de Guadalajara, el literato recogió los 109.000 dólares del premio y una estatuilla, tras lo que pronunció un discurso en el que afirmó que "es una desgracia sin precedentes" lo que está sucediendo en su país.

Blanco Calderón explicó que esta publicación, su primera novela después de haber sido reconocido por la crítica internacional por sus cuentos, comenzó a gestarse tras lo acontecido en las afueras de Caracas entre 2008 y 2009, cuando empezaron a aparecer cadáveres de mujeres.



A partir de esta situación y otras similares en Venezuela el autor sintió "asco y hartazgo de la situación" de su país y la idea de la novela, que funciona como el retrato de la Venezuela actual, se fue creando en su cabeza.



Además de agradecer a la organización, al jurado y a Vargas Llosa, a quien describió como "un escritor que ha tenido uno de los periplos intelectuales más impresionantes y más valientes que haya conocido", el autor ha tenido palabras para los escritores de su país.

"Para mí ha sido particularmente doloroso ver que no ha sido la gente común la que ha salido a apoyar dictadura, sino algunos académicos y literatos que se supone que tienen compromiso con el lenguaje y por motivos absurdos de ideología prefieren hacer la vista gorda".



Con la entrega termina esta Bienal centrada en poner en boga la novela contemporánea, de la que el propio Premio Nobel Vargas Llosa es exponente, y quien la defendió en una conversación con el nicaragüense Sergio Ramírez previa a la comunicación del fallo.



"La razón profunda por la que las novelas existen se escriben y se leen, es porque generan sentimiento de insatisfacción en los lectores", dijo el nobel peruano.



"La sociedad democrática necesita ciudadanos con espíritu crítico, insatisfechos, que no puedan ser fácilmente engañados", añadió el peruano.



El evento ha sido organizado por la Cátedra Vargas Llosa, la Fundación Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, Acción Cultural Española (AC/E) y la Fundación Universidad de Guadalajara, con el patrocinio de Santander, y el apoyo del Instituto Cervantes y España Global.



Por primera vez se realizó en México ya que, aunque anteriormente tenía lugar en Perú, allí ya no levantaba el mismo "entusiasmo" de la primera edición, celebrada en 2014, según el director de la Cátedra Vargas Llosa, Juan Jesús Armas Marcelo.



El jurado estuvo compuesto por los escritores Sergio Ramírez Mercado (presidente); Carmen Riera, escritora, profesora y miembro de la Real Academia Española o Juan Manuel Bonet Planes, crítico, poeta y exdirector del Instituto Cervantes español.



La III Bienal de Novela Vargas Llosa celebrada en Guadalajara, capital del occidental

estado mexicano de Jalisco, del 27 al 30 de mayo, acogió a más de 30 escritores que ofrecieron conferencias y participaron en debates.



EFE/ Guadalajara (México)