Daddy Yankee logró vender las cinco funciones de "La Meta", ciclo de conciertos que ofrecerá entre el 30 de noviembre y 3 de diciembre en el Coliseo de Puerto Rico en San Juan, y con los que clausurará su carrera musical.

"¡Gracias, gracias Puerto Rico! Se fueron todas las fechas allá en el 'Choliseo'. Les prometo el mejor cierre de la historia. Qué bueno que nací en Puerto Rico y me despido de toda mi gente", expresó 'The Big Boss' en un video publicado en su cuenta de Instagram.



(Más de este artista: Gasolina de Daddy Yankee entró en el Registro Nacional de Grabaciones de Estados Unidos)



"Gracias a todos por su cariño. Les prometo el cierre más grande de mi carrera. No se sentarán, !ustedes saben ya ! Nos vemos en #LAMETA", agregó el también llamado "Máximo líder" del género urbano en la misma red social.

Daddy Yankee comunicó en marzo de 2022 su decisión de retirarse de la música y tenía previsto realizar sus tres últimos conciertos en Puerto Rico en enero de este año, pero fueron pospuestos. Fue en noviembre pasado, cuando Pina Records anunció que las presentaciones del 6, 7 y 8 de enero se pospusieron por "contratiempos de logística y cuidadosos detalles de producción".



(Además: Anuel AA cantó a capella y la sorpresa no fue grata).



La compañía promotora y de producción Pina Records, del condenado productor puertorriqueño Raphy Pina, desmintió a finales de marzo que Daddy Yankee se presentará en Latinoamérica y Europa con su gira "La Última Vuelta".

Facebook Twitter Linkedin

Rauw Alejandro y Daddy Yankee Foto: Sony Music

"Reiteramos, las últimas presentaciones de su carrera serán en Puerto Rico. Cualquier otra promoción que vean es totalmente falsa", enfatizó la compañía. Hace varios días, su tema Gasolina, todo un himno de este género musical, entró en el registro sonoro que la biblioteca del Congreso de Estados Unidos, la más grande del mundo, guarda para la posteridad.



(Más noticias de música: Karol G arrasó en los premios Latin AMAs).



Su más reciente álbum, "Legendaddy", que superó los 600 millones de reproducciones en menos de un mes, cuenta con 19 canciones y con colaboraciones de artistas como Bad Bunny, Rauw Alejandro, Pitbull, Natti Natasha y Becky G.



(Puede leer: Aunque en retiro, Daddy Yankee lanza canciones con Rauw Alejandro).

EFE

SAN JUAN (Puerto Rico)