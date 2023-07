A menudo, al escribir en español, surge la pregunta de si debe usarse 'vaso con agua' o 'vaso de agua'. De acuerdo con Fernando Ávila, experto en español y columnista de EL TIEMPO, esta última expresión figura al menos tres veces en el Diccionario de la lengua española (DLE): en la acepción 5 de la preposición 'de', en la 3 del sustantivo vaso y en la locución 'ahogarse uno en un vaso de agua'.

(Lea también: Ortografía/ ¿Al fin cómo se dice: 'yin', 'yines', 'bluyín' o 'bluyines'?).

La frase 'un vaso de agua' se utiliza de manera similar a como se mencionaría 'un vaso de vino', 'una copa de brandi' o 'una jarra de cerveza'. En este caso, se hace referencia al contenido del recipiente, es decir, a la cantidad de agua en lugar del material del vaso.

En ocasiones, se ha sugerido una corrección falsa y absurda, argumentando que no se debe decir 'un vaso de agua' porque el vaso no es de agua, sino de vidrio. Sin embargo, esta afirmación carece de fundamento.



La preposición 'de', en estos casos, indica la cantidad de líquido que cabe en el recipiente. Es común utilizarla en expresiones como 'un barril de cerveza', 'un balde de agua', 'una botella de leche' o 'una copa de champán'. No obstante, se ha condenado injustificadamente su uso en la expresión 'un vaso de agua', aunque esta construcción es correcta y está respaldada por el Diccionario de la Real Academia Española en múltiples ocasiones.

(Siga leyendo: ¿Adonde o a donde? Cuál es la forma correcta de escribir esta palabra).

Facebook Twitter Linkedin

La RAE ha explicado que ambas opciones son válidas. Foto: iStock

(De interés: Ortografía/ ¿Cómo es la concordancia de 'Dígale' y 'Dígales'?).

La RAE ha aclarado que ambas opciones, 'vaso de agua' y 'vaso con agua', son válidas, pero lo más común y adecuado es decir 'vaso de agua'. La preposición 'de' no solo se utiliza para introducir complementos de materia, como 'vaso de plástico', sino también para referirse al contenido material, como 'vaso de leche, de vino o de agua'.

¿Desaparecerá la palabra 'señorita' del español?

Más noticias en EL TIEMPO

Ortografía/ ¿Cómo nació la famosa frase 'hacer el oso'?



Ortografía/ ¿Cuál es la manera correcta de escribir las fechas en español?

Ortografía/ ¿Cuándo se tilda la palabra 'que'?

VALERIA CASTRO VALENCIA

*Este contenido fue hecho con la asistencia de una inteligencia artificial, basado en artículos de archivo de EL TIEMPO e información de la RAE, y contó con la revisión de la periodista y un editor.