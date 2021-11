'Vivimos tiempos incómodos porque se han venido resquebrajado jerarquías'

Vanessa Rosales se siente incómoda desde niña y se define a sí misma como una mujer incómoda. De ahí el título del más reciente libro que recoge trece ensayos en los que la escritora cartagenera, crítica cultural, historiadora, maestra en estudios de moda –por nombrar solo algunas de las cosas que hace– trata temas como el amor, la gran renuncia femenina, la figura del padre, le estética, el catolicismo, el Caribe, todo aquello que ha labrado su pensamiento y su prosa envolvente, y, por supuesto, desde la incomodidad y para incomodar.

Un libro necesario para cuestionar, cuestionar y pensar para ser incómodos. La misma Siri Hustvedt, reconocida escritora y ensayista estadounidense, dijo sobre Vanessa: “Te aplaudo, Vanessa Rosales, y celebro tu misión personal y académica de explorar el papel desajustado, estrecho y problemático que ‘lo femenino’ desempeña tan a menudo en nuestras vidas. La incomodidad, después de todo, es el camino tanto para el descubrimiento como para el cambio. De una mujer incómoda a otra, te digo: ¡bravo!”.



¿Con qué intención usa la palabra incómoda?



Creo que está directamente ligada a una búsqueda intelectual desde el pensamiento crítico. Creo que el pensamiento crítico y el proceso intelectual, contrario a lo que se ha querido creer, no se fundamenta en la certeza sino, como lo llama Siri Hustvedt, la fertilidad de la duda. Y la incomodidad tiene varias dimensiones; el concepto de lo incómodo y de incómoda, en este caso, es por un lado una experiencia vital, autobiográfica de haberme sentido siempre incómoda en los múltiples contextos que he habitado. La incomodidad también como esta interpelación crítica del mundo, la incomodidad ciertamente como atravesada por el lado femenino. Es decir, si se piensa todo lo que ha sido históricamente codificado como femenino, ha sido incómodo, pero además las mismas aristas de la multiplicidad feminista entrañan incomodidad porque implican siempre tratar de vivir la vida en términos más propios y no según los esquemas trazados en el contexto que eso suceda. Y creo que también la intención es que la categoría mujer incómoda sea otro nombre más para las mujeres que buscan llevar su vida en sus propios términos, ser libres, con lo que eso implica. Entonces hay una dualidad allí, hay una simultaneidad porque mujer incómoda puede ser algo muy específico o un concepto que nos hilvane a muchas. Entonces, de alguna manera, para mí la intención es que se apropien de lo que significa ser una mujer incómoda en cada singularidad.



Dice que se considera una mujer incómoda, ¿cómo esa autorreflexión la ha marcado?



Por un lado, el hecho de estar incómoda ante el mundo desde pequeña ha implicado una serie de búsquedas, como, por ejemplo, nutrir mi manera crítica de ver el mundo uniendo diferentes campos del saber, campos que no deberían encontrarse como la perspectiva feminista y la historia del estilo. O, por ejemplo, la perspectiva histórica y el uso mediático de las redes... es decir, esa hibridez está conducida por mi sentir incómodo ante cierta rigidez categórica de lo académico y del pensamiento. Pero también he sido incómoda para la casta social con la que fui socializada. He sido incómoda también para otras castas sociales que me estiman de determinada manera. He sido incómoda porque he tratado de subvertir como se supone que se ve una mujer que tiene una inquietud intelectual. He sido incómoda porque tengo ciertos fenotipos, he tenido grandes ventajas en un contexto social donde todas las mujeres tienen ciertas posibilidades. Entonces es como ese péndulo de sentirse incómoda, estar incómoda y ser incómoda y además incomodarse, así, porque creo que el pensamiento crítico implica un desacomodarse constantemente, un sospechar de la certeza es seguir expandiendo las preguntas, reevaluar lo que se había tomado como una postura significativa…

La comodidad nos arroja a la certeza y para mí la certeza es algo muy patriarcal. Entonces de alguna manera bendigo la incomodidad FACEBOOK

Se siente cómoda en la incomodidad...



Yo creo que bendigo la incomodidad como una forma de mirar críticamente. Creo que también hay algo allí en lo de ser una mujer incómoda y estar incómoda que tiene mucho que ver con el acto de mirar, de estar mirando desde muy pequeña, y de tratar de darle forma a esa mirada que va fluctuando a través de la palabra. Pero creo que bendigo la incomodidad por diferentes motivos porque creo que ser ser humana también implica incomodidad. La vida es flujo de transformaciones. Creo también que la comodidad nos arroja a la certeza, y para mí la certeza es algo muy patriarcal. Entonces de alguna manera bendigo la incomodidad porque en mi caso en particular me impulsa a pulir el diamante y a hacerme siempre nuevas preguntas que me permitan mudar de piel. Creo, además, que vivimos en tiempos que pueden ser incómodos porque se han venido resquebrajando muchas estructuras de jerarquías y de poder donde la opresión o la dilución de la opresión está a la orden del día en muchos aspectos. Entonces, sí creo que incomodarse es una parte fundamental en un proceso crítico...



Puede explicar la relación entre patriarcado y certeza...



Hay varios aspectos allí por desglosar porque, por un lado, de alguna manera las religiones, sobre todo pensando en el cristianismo occidental, en el momento en el que se empiezan a esparcir empiezan a generar unas formas de conocimiento jerárquicas que, además, están muy ancladas en esta noción de un dios omnisciente que posee una verdad absoluta y creo que muchas de esas características se han trasladado a las formas del conocimiento y del poder. De alguna manera, incluso en las ciencias sociales, estas nociones de objetividad, de positivismo...; en el periodismo, la búsqueda de la verdad. Creo que hay algunas características del conocimiento y del poder que han estado muy nutridas por esta noción de que existe la certeza, de que el pensador o la pensadora, por ejemplo, como están validados por unas jerarquías académicas entonces tienen una voz que no debe ser cuestionada. Sí asocio mucho eso a una forma patriarcal de conocimiento y de mirar el mundo.



Algo que mencionaba al comienzo es el pensamiento crítico, ¿falta enseñar a cuestionar, a pensar...?



Ahora que me preguntabas por la relación entre cierta forma de conocimiento y lo patriarcal, eso me conduce ineludiblemente a pensar en el catolicismo en el que hemos sido socializados y no solamente como una práctica religiosa sino como una forma cultural de habitar el mundo donde sí se nos enseñaba que no debíamos cuestionar la palabra de Dios, que no debemos cuestionar lo que nos decían los curas, y, de hecho, el catolicismo sobrevive sobre una base de inercia, no hay campo ni margen para la duda, y sí creo que eso tiene mucho que ver con mis propias incomodidades, inclusive en lo académico, porque cuando era una jovencita y mostré cierto interés por ciertas cosas, eso no se consideraba lo suficientemente válido para el campo de la historia sino que era más sociología, pero va uno a mirar y en sociología en la Nacional los temas de la estética eran percibidos como burgueses e intrascendentes. Entonces sí hay una conexión entre esta posibilidad de poder cuestionar lo que se nos indica y que se nos adoctrina como una especie de dogma que debemos repetir y la posibilidad de ser creativos incluso en el proceso intelectual cuando se borran límites entre diferentes campos del saber.

¿Cómo cuestiona al feminismo?



He sido una gran estudiosa del feminismo desde su perspectiva histórica y sobre todo me he enfocado en comprender o estudiar cómo se ha codificado y cómo se ha fabricado lo femenino. Y también, por supuesto, hay una gran parte en mi perspectiva feminista que tiene que ver con la imagen, con el estilo y con la estética y a veces las lectoras en las redes me preguntan que con cuál feminismo me identifico yo. Y aquí vienen respuestas incómodas. Creo que soy una estudiosa del feminismo y por ende creo que soy una feminista estructural. También creo que tengo un sincretismo y bricolage a la hora de afianzar mi política feminista. Por supuesto sí tengo unas claridades como, por ejemplo, que creo en un feminismo antirracista, no comulgo en lo absoluto con las versiones esencialistas, biológicas, patriarcales de la transexclusión, por ejemplo. Yo creo que soy una feminista más intelectual porque algo que procuro decir constantemente es: yo no soy activista, no soy abogada, no estoy en el campo popular, no estoy en la calle, no estoy en la base... soy una pensadora que ve el mundo desde el feminismo, pero creo que para mí también el feminismo es justamente una forma de mirar críticamente el mundo. Y, además, el feminismo es muy incómodo porque es un campo heterogéneo y múltiple, no es monolítico, no es homogéneo, no es estático, y creo que cada pregunta o cada tema cuando se le pone el prisma feminista requiere un ejercicio constante de contexto y de humanización.



¿El feminismo no se puede cuestionar?



Claro, es que toda filosofía política tiene la posibilidad de incurrir en dogma. Y el feminismo no es la excepción. Y creo que una de las cosas que también hace parte del pensamiento crítico como feminista es justamente estar revisando las consignas para que no se vuelvan en mantras irreflexivos, sino que realmente estemos revisando constantemente esas posturas desde la posibilidad de la pregunta. Pero sí hay, por supuesto, dogmatismo en algunos feminismos. En todas las ideologías, cuando se tiñen de dogma, también corren el riesgo de desmentir lo que afirman. Pero creo que sí, creo que por eso también soy incómoda, no soy proclive a dar respuestas ni a tener respuestas tan fijas... Por ejemplo, yo nunca oigo radio, y ayer lo hice y me impactó mucho cómo el periodista arrinconó al entrevistado a que dijera sí o no, blanco o negro, y ese no es el estilo en el que pienso las cosas...



Entiendo que su visión sobre la moda se puede convertir en una herramienta para las mujeres...



Claro, es que la moda es otra de las vertientes o gamas de mi ser incómoda porque la moda es un terreno incómodo en sí mismo porque es un terreno paradójico y que ha sido fabricado desde ciertas miradas misóginas. En el libro hay un ensayo que es muy importante para mí que se llama ‘La gran renuncia femenina’... en el siglo XIX, cuando surgen los paradigmas funcionalistas modernos de la moda, que además se cruzan con ciertos fogonazos del feminismo sufragista, desde la mirada misógina se decía que esa ornamentación de las mujeres servía para demostrar que eran seres subordinados, dependientes... y cuando a mí me preguntan si la moda es fuente de liberación o de opresión, tengo que decir que ambas, depende... por eso también es incómoda. La moda es incómoda porque hay unas simultaneidades en ella que son innegables. Por ejemplo, la moda sí está relacionada a la blanquitud, al capitalismo, al elitismo, a lo eurocéntrico... pero de la misma manera también ha creado muchas formas de resistencia política, de subversión de género, de resignificación... A veces la moda puede ser un signo vacío, pero también puede ser un portal muy fascinante hacia los significados de la condición humana. Entonces la moda es un tema incómodo en sí. Y lo digo también por ser una gran estudiosa de la moda, pero sí hay esa simultaneidad incómoda que puede ser opresiva, pero también puede ser emancipadora... depende del contexto, del aspecto de la moda que se quiera mirar...



Y es que la moda es un arte...



Hay que recordar también por qué la moda ha incomodado tanto históricamente. Por un lado, porque ha sido uno de los temas más feminizados de la historia, su mera asociación con lo femenino y las mujeres ya en sí genera una incomodidad. La moda está asociada al cuerpo. El cuerpo está asociado a la sexualidad. La sexualidad está asociada a la muerte, algo muy incómodo para nuestra tradición judeocristiana –aunque a mí no me gusta utilizar ese término judeocristiano porque creo que hay diferencias grandes entre el judaísmo y el cristianismo–, pero es que incluso es muy interesante pensar en cómo la ropa es un vestigio supuestamente de nuestro castigo edénico. O sea, en el momento en el que Eva supuestamente tienta a Adán, que ellos siente pudor y se cubren con hojitas, Dios les da pieles de animal. Entonces, de alguna manera se inscribe en nuestro imaginario colectivo-histórico que la ropa es un vestigio de nuestra caída de gracia. Es un recordatorio de nuestra condena porque el ser humano es un ser vestido y, por ser un ser vestido, eso implica que la ropa y la vestimenta tienen muchas connotaciones y pueden ser vehículos para articular el yo a través de algo material.



