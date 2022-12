Para la escritora colombiana Vanessa Londoño, ganadora del Premio Nuevas Plumas de la FIL Guadalajara, “vivimos aglomerados y con lo justo en un país tan amplio y rico, donde todos podríamos gozar de los mismos derechos”.



En su novela 'El asedio animal', ganadora del premio mexicano Aura Estrada 2017 y finalista del Premio Nacional a Novela Publicada 2022 del Ministerio de Cultura, su autora crea, desde un lugar político, territorios que son personas y se funden con ellas en sus propios dolores, memorias y despojos.



A través de cuatro personajes que resisten con sus mutilaciones en un campo violentado y olvidado, Londoño materializa su interés en los miembros fantasma que siguen revelando historias. Rebeliones ante la autoridad indígena, brujas que ven muñones, mujeres que crecen como el maíz, niños que se revuelcan en los cañitos, silencios animales, cosechas que comparten una sincronía con los cuerpos. Todos son y habitan una región de la ficción dentro del país fantasmal que es Colombia.



Empecemos por esa crudeza y violencia que atraviesan el libro...

Vivimos en un país de mutilados en muchos sentidos, no solamente reales sino también simbólicos; y de muchos despojos en varios niveles. Creo que el libro no es tanto de mutilaciones, sino que más bien indago sobre lo que cuentan esos miembros fantasma que aparecen y persisten en su dolor, en su presencia y en su incomodidad. Es como cuando alguien que ha afrontado una pérdida, para poder tramitarla se mira al espejo y abre la mano contraria, pero el espejo hace la ficción de que está abriendo el miembro que ya no está. El libro se centra en ese reflejo de lo que ya no está pero que todavía tiene una historia que contar. Vivimos en un territorio supremamente desigual y no solamente es Colombia, sino toda Latinoamérica, que ha tratado de compensar esas desigualdades a través de la violencia extractivista, de la violencia de los cuerpos. En territorios donde es tan marcada la ausencia del Estado, creo que es inevitable que emerja la violencia. Este es un libro muy violento pero a la vez muy luminoso; tiene varios momentos de luz y ondulaciones de un lado a otro.



¿Cómo nació la idea de las cuatro historias que estructuran la novela?

Esta es mi primera novela y era muy difícil enfrentarme a un territorio que no sabía dónde iba a terminar. Mientras avanzaba iba resolviendo los problemas que el libro no planteaba y había una búsqueda de lenguaje más allá de las historias, que era lo principal, y el deseo de dejar algo recolectado que salta de la ficción a la no ficción todo el tiempo. Mi intención era conservar algo de memoria histórica de lo que les ha pasado a muchos pueblos indígenas y de lo cual se conoce poco. Ellos tienen su propio sistema de justicia, ejercen su propia jurisdicción y han estado completamente atravesados por violencias que la gente no ve; solo los ven cuando transgreden la ley o se enfrentan a la fuerza pública. Desde el colonialismo son pueblos atravesados, afectados y saqueados por la violencia. Ellos sí se han dedicado a registrar todo lo que les ha pasado, aunque nadie los ve.

Ahí es muy interesante el abordaje desde la jurisdicción indígena...

Yo tenía un interés en rescatar algunas sentencias orales indígenas que reconstruyo desde muchos puntos de vista, mirando las de distintos pueblos y uniéndolas en un caso que es ficción pero que tiene ese origen. Ellos han sido tan víctimas como los de El Nogal, ¿no? Han sido reclutados a la fuerza, sometidos, despojados, instrumentalizados por el Estado para combatir a la guerrilla como sucedió con los nasas, por ejemplo, con el argumento de que la guerrilla estaba tomando sus territorios. Quería, por una parte, hacer que perdurara de alguna manera ese testimonio de las sentencias indígenas, que no están a disposición de todo el mundo y entonces nadie se entera. Hay historias que se arman y se nutren desde muchos lugares. En viajes que hice escuché relatos de las víctimas, leía noticias y me era inevitable tratar de reescribir algunos mitos fundacionales. Por ejemplo, en la mitología griega y en Las metamorfosis, de Ovidio, se cuenta cómo hay una mujer a quien violan y le cortan la lengua para que no pueda hablar, pero ella teje y en el telar aparece la identidad de su violador. Entonces busqué una forma de reescribir ese mito en el contexto latinoamericano.



¿Cómo dignificar y posicionar la verdad de las víctimas desde un lugar literario?

El libro arranca con un epígrafe de William Faulkner que dice: “El momento en que nos damos cuenta de que la tragedia es de segunda mano”. Las tragedias se revenden y se comercian en el mercado, y eso ha pasado siempre en Colombia: las víctimas pierden su lugar de enunciación y hay otras personas que lo usurpan, como pasó en el proceso de paz. Mucha gente que nunca había vivido la violencia usurpaba los lugares de las víctimas revendiendo tragedias. En la novela mi apuesta era precisamente una visión de cómo hay muchos grises en esa historia, pues quien finalmente termina contando lo que supuestamente ocurrió es el hombre blanco. Ahí hay un niño indígena que dice: “¿Por qué cuentan una historia que no saben si pasó, y que tampoco les pertenece? Esta es una tragedia de segunda mano para ustedes”. Creo que el lector termina confiando en quien cuenta la historia, pero no sabe si eso fue así, y es el hombre blanco el que termina llenando los vacíos de la historia, diciendo qué pasó y qué no. Entonces sí había una intención de cuestionar cómo se ha narrado la violencia en Colombia, desde qué lugares se ha hecho esto, cómo se ha usurpado el lugar de enunciación de una víctima. Es la idea de esa historia.



¿Cómo fue el trabajo narrativo alrededor de la reconciliación vinculada a la memoria?

Hay una mujer que se dedica a recorrer la cronología de las memorias de las otras personas. Ella va recuperando los miembros que les quitaron a los demás, y en su cuerpo renace la memoria histórica. Hay un ejercicio colectivo de memoria y el libro se resuelve hacia allá, o por lo menos eso es lo que intenté. Yo quería que el recorrido final de esta mujer no fuera geográfico, sino a través de la memoria de lo que les había pasado a los otros personajes. O sea, una construcción colectiva de la memoria histórica, de no olvidar porque en mi cuerpo viven los demás cuerpos. Mientras yo recuerde, todos esos cuerpos tienen vida. Creo que la única forma de construir un proyecto en un país como este es la memoria histórica.



¿Cómo equilibró esos momentos de luz con los episodios de violencia?

Creo que una forma de luz dentro del libro es el lenguaje, que está instrumentalizado para desautomatizar al lector. Acá la idea es desarmarlo para contarle la historia en otro lenguaje en el que no está acostumbrado a escuchar este tipo de narraciones, porque usualmente lee estos códigos de violencia de unos modos específicos. La única forma de metabolizar lo que está pasando es a través de un lenguaje trabajado y de momentos de luz, y la apuesta fue por crear ese diálogo entre dos cosas que parecerían irreconciliables. En Colombia, el hombre blanco cisgénero por lo general no solamente omite al otro, sino que además cree que su lugar de enunciación le permite abarcar la realidad del otro y teorizarlo desde un lugar donde no conoce sus realidades. Eso ha sido parte fundamental del conflicto: desconocer sistemáticamente al otro y silenciarlo; es la peor forma de violencia. Pero estamos en un momento muy importante de cambio en el que hay una mujer negra que reclama su lugar de enunciación y todo eso hace que tiemble el establecimiento. Lo que ella representa es esa capacidad de ocupar un espacio y reclamar una voz que ha sido históricamente omitida, silenciada, y viene a hacer eso nada más y nada menos que en el espacio público.

¿Cree que sus personajes rompen estereotipos?

Creo que ahí no hay nada nuevo. En la primera historia, por ejemplo, hay sencillamente una actualización de lo que hizo Antígona cuando dice: “Me rebelo ante una ley humana que es injusta porque tengo un compromiso ético superior; me están diciendo que no entierre a mi hermano porque supuestamente es un traidor, y me lo dice mi otro hermano. Él se va a quedar sin enterrar y eso es una profanación, un asalto absoluto a la ley divina, a la ley humana”. En la novela actualizo ese conflicto en una mujer a la que le dicen que no puede hacer algo y ella se rebela, asumiendo las consecuencias que eso trae. No sé si eso es romper moldes, pues está planteado desde que la humanidad empezó a pensarse a sí misma, pero siempre se nos olvida y caemos en unas jerarquías de poder que nos hacen actualizar y reubicar ese y otros mitos todo el tiempo.



Es muy interesante el modo en que plantea la relación de sus personajes con un territorio creado por usted, como Macondo o Comala…

Esa era la idea: crear un territorio centrifugado de ficción. El texto entrega pistas de coordenadas de dónde podría ser, pero no es ningún lugar. Tiene sus propias ficciones pero yo sí quería crear un mapa de un territorio que uno sintiera que podía ser real. Yo tenía la intención de que el territorio fuera el personaje principal de la novela porque de otra forma se trataría de historias aisladas. Finalmente el ejercicio que hacen los personajes es ir recorriendo un territorio y sus memorias personales dentro de él. Por otra parte, hay unos cuerpos que son casi líquidos porque hacen parte del paisaje y este, de alguna manera, también retorna a las anatomías de los personajes. Hay personajes que se dan cuenta de que el tiempo transcurre en su biología humana igual que en lo vegetal del paisaje, en los sembrados. Se borran las fronteras entre las anatomías humanas y el lugar. Eso es algo que me parecía importante pensar: los seres que en sí mismos son territorio.



Por ejemplo, cuando una de las mujeres describe su desarrollo y lo compara con el crecimiento del maíz...

Claro, eso fue totalmente deliberado. No solamente la relación entre la mujer y la naturaleza, sino además entre esos cuerpos que son líquidos, que van hacia el paisaje y este retorna a ellos. Hay una frase de Barry López que cita Yásnaya Elena en su Manifiesto sobre la diversidad lingüística, que dice que uno debería esforzarse por conocer el territorio como se conoce a una persona porque los lugares y la naturaleza manifiestan apegos y tienen una psique, una profundidad, una violencia. Cuando uno conoce un lugar en su profundidad es como conocer a una persona; el paisaje y la naturaleza también tienen un carácter. En mi novela ellos se entrometen en los personajes. Yo tengo abuelos campesinos y cuando uno crece en esos contextos hay una forma de entender el tiempo que pasa por uno, por las labores agrícolas, por el cuidado de los animales.



