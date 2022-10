ha tomado tiempo a la industria del cómic entender cómo manejar la representación y, con frecuencia, lo que se hace tiene mucho de pose, de guiño a la opinión de las masas.



Pero en ocasiones llegan personajes como Valkiria, la entrada de esta semana en la Colección Los Héroes Más Poderosos de Marvel, que parecerían pensados con una claridad que, lamentablemente, no es la norma.

Valkiria surgió en el número 83 de The Avengers, en diciembre de 1970. Fue creada por Roy Thomas y John Buscema, como parte del Asgard de Thor y estaba, como resulta obvio, basado en la mitología nórdica y, específicamente, en la figura de Brunilda.



(Lea además: Ms. Marvel (aka Carol Danvers) en la colección #MarvelRED)



Pero el transcurso del tiempo y el aporte de nuevos y más modernos escritores llevó al personaje a evolucionar hasta convertirse en un telón para toda clase de declaraciones: desde la libertad sexual hasta el feminismo, a veces habitando cuerpos humanos de todos los colores y a veces en su yo asgardiano real.



Esta última es la versión que se recoge en este tomo, que incluye una única obra. Se trata de Audaces Defensoras: Doncellas de la Destrucción y en ella se visita no la historia de origen del personaje, sino una de sus versiones modernas. Comparte para eso el lead con Misty Knight en un arco en el que virtualmente todos los personajes principales son mujeres.

Facebook Twitter Linkedin

Valkiria en Marvel Red Foto: archivo particular

Corre por cuenta de Cullen Bunn y Will Sliney llevar la narración, que no es virtuosa ni en el guion ni en los artes y que, sin embargo, cumple y más que cumple en retratar a esta heroína que se mueve entre los hombres sin inclinar la cabeza, plenamente consciente de que su habilidad y su poder son tan grandes como el de cualquiera de ellos.



Cada viernes saldrá a la venta un nuevo tomo de la colección Marvel RED, por un valor de 42.900 pesos. En los primeros 20 números se pasa revista a personajes esenciales como Hulk, Iron Man y los X-Men, así como a propiedades muy interesantes y menos conocidas, como The Falcon, Ms. Marvel y los Tres Guerreros.



(Le puede interesar: ‘The Torch’: un clásico que regresa a la vida)



Si es suscriptor del Club EL TIEMPO Vivamos, puede llevar la colección por solo $ 1’747.880. Son 60 libros en tapa dura con biografías, historias de los inicios de cada superhéroe, ilustraciones, galerías de arte, contenido de los ilustradores y guionistas de Marvel. La colección completa se puede conseguir llamando en Bogotá al 4266000 o, desde cualquier lugar del país, al 018000110990. Para más información, visite la página web tienda.eltiempo.com/marvelred.



Rigen condiciones y restricciones. Promoción válida del 17 de junio de 2022 al 11 de agosto de 2023, o hasta agotar existencias, lo primero que ocurra. Unidades disponibles: 385.600. Colecciones disponibles: 500.